小手指車両基地に到着「サステナ」第二弾

西武鉄道は2025年8月22日、公式Xにて、東急電鉄から「サステナ車両」として譲り受けた9000系電車が小手指車両基地に到着したと発表しました。

【動画】「黄色い電車」が牽引！ これが、到着した東急9000系です

サステナ車両とは、他社から譲受したVVVFインバーター制御方式の車両を指します。西武鉄道ではこの取り組みの一環として、小田急電鉄から8000形車両も導入しています。これは、省エネルギー化および環境負荷の低減を目的とした施策で、2024年度より導入が始まりました。名称は「サステナビリティ（持続可能性）」に由来しています。

2029年度までにおよそ100両を順次導入する計画で、2030年度までには全車両のVVVF化を100％達成する方針です。

今回、小手指車両基地に納入された9000系は、多摩川線・多摩湖線・秩父線・狭山線での運用が予定されています。公式Xでは、「営業開始に向けた準備の様子は、西武鉄道公式YouTubeチャンネルでも随時配信予定です！」と告知しています。