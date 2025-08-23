大切なのは「Re Think」…米国の13歳少女が制作したアプリに学ぶ「誹謗中傷投稿」の防止方法

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「ReThink!」で冷静に

米国の少女トリーシャ・プラブさんは13歳の時に、自分と同じ移民の両親を持つ12歳の少女が、ネットいじめが原因で自殺したことを知り、心を痛めました。プラブさんは、学校のプロジェクトで1500人を対象に調査を行い、人は傷つけるメッセージを送ったり書き込んだりする時に、自覚せずにそのような行動をとっている場合が多いことに気づきました。

自分のメッセージや書き込みが他人に与える影響について考えさせ、思いとどまるきっかけを与えたいと考えた彼女は、このようなアプリを作り出しました。

スマホのキーボードを置き換えることで、メールやメッセージ、SNSなどへのテキスト入力を検知。問題ある入力を検知すると、「ReThink!（考え直して）」という警告を表示する仕組みです。アプリによって「その投稿によって相手が深く傷つく」ということを投稿前に警告することで、なんと93％もの若者が誹謗中傷の投稿をやめられたというのです。

若者は脳の前頭前野部分が成長途中であり、急な我慢や判断が難しいといわれています。つまり、カッとなって行動したり、書き込んだりしてしまいやすいのです。

ところが、この時に我に返ることができれば、ほとんどの若者は投稿しないことを選びました。彼らは興奮してカッとなっている時に書き込んだり、投稿したりしてしまっていただけで、相手を傷つけたいと思っていたわけではなかったのです。

SNS利用の際は「客観的」な眼を持つべき

カッとなっている時にアラートを出し、冷静になってもらう仕組みは、誹謗中傷を減らすために効果的なことがわかっています。プラブさんは17歳で、この仕組みを持ったその名も「ReThink」というアプリをリリースしています。同様の機能は、残念ながらすべてのアプリにではないものの、一部SNSにも取り入れられています。

我々もつい興奮して攻撃的になってしまうことがありますが、そのような時には自分自身でReThinkすることが大切です。

自分が興奮していたり、感情的になっている状態の時は、自覚できるはずです。そのような時はSNSでの投稿、メッセージやメールの送信はしないようにしてください。

たとえ自分が正しく相手が間違っているとしても、興奮して送った感情的なメッセージは、結果的に自分に不利益をもたらしたり、相手の反感を買ってしまったりと、メリットがありません。

投稿やメッセージ、メールは冷静になってから見返して、意図を一番適切に伝えることができる文章に修正してから送信するようにしましょう。この機会に、内容を見返して客観的な眼で見てから送ることを習慣化するといいでしょう。

