超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #2』が8月22日に配信。出演した学生が、大学祭での“地味で人気のない活動”についてプレゼンテーションを行った。

【映像】自称・不器用学生に大企業が10点をつけた瞬間

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

広島大学工学部に通う松田知幸（まつだ・ともゆき）さんは大学祭実行委員において備品の貸し出しやゴミの回収・分別の作業リーダーとして尽力。目立たない雑務であり、メンバーが離脱してしまう課題がある部署だったが、準備期間中にメンバー一人ひとりと積極的にコミュニケーションを取るなどして風通しの良い環境づくりに貢献。人を巻き込んで行動する力、現場で泥臭く働く力を身につけられたとアピールした。



「現場で泥臭く働く」秘訣とは？

清水達也（株式会社プロディライト経営企画室マネージャー）：「現場で泥臭く働く」とは具体的にはどういう形で動いていましたか？

松田：私には不器用な面がありますが、不器用だからこそ努力できる人間だと思っています。「目標に向けて泥臭く」というのは効率的ではないですが、やれることはどんどん尽くしていきます。

河崎真也（株式会社JTB人事チームグループリーダー（求人担当））：“やりがいを感じにくい仕事”をどのように人を巻き込んで成功へ導いていかれたのですか？

松田：僕はゴミ回収がすごく楽しかったです。なぜなら、来場者の目の前で作業ができて直接的に感謝を言ってもらえるからです。メンバーにも「こんな楽しいことない」と共有して、前向きに取り組んでもらえるようにしました。

大内麻衣（株式会社ワコール 人事部 人材・組織開発担当）：「人の喜びを自分の喜びにする」という価値観はどのような経験から生まれたのですか？

松田：小学生の頃から全国大会出場を目指してバレーボールを続けてきましたが、試合に勝った時にメンバーやコーチや監督、保護者も泣くほど喜んでくれました。そのときに「自分たちで泣くほどの感動を与えられるんだ」と気づきました。



「人のために働く姿勢」に高評価

企業の採点は、下が3点から上は10点までばらけた。

「10点」をつけた株式会社プロディライトは「マネージャー像を描かれていますが、楽しそうに仕事をする姿を見せることがすごくいいと思いました。なかなかそういう人はいないので、今の当社に一番必要な人かと思っています」と絶賛。

「8点」をつけた不二製油株式会社は「我々の会社のバリューの中に『人のために働く』というものがあります。まさに松田さんが大学の実行委員会でやられたことは、“そのもの”かと思います」と評価した。

河崎真也氏の「崎」は正確には「たつさき」