子育ての最中に生じるさまざまなお悩み。無理をせずに対処していく効果的な方法とは？

子どもは自ら育つ存在です。とはいえ、子育ては簡単なことではありません。子どもへの対応が昨日はうまくいったのに、今日同じようにしてもまったくうまくいかない、ということも起こります。大きな声で泣き出すわが子を見て、対処法がわからず「どういうことなの！」と途方に暮れることもあるでしょう。

子どもの育ちは、まわりの人やもの、場の雰囲気などに支えられています。大人たちが「おいしいね」とパクパク食べていると、同じように口を動かし始めます。人は「させられる」より「する」存在。子どもに対しても、「する」気持ちを呼び起こし、支える関わりが大切なのです。

今回も、実際のお悩み相談と対処法について、くわしく見ていきましょう。

「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ 第12回

『ままならないことが多い育児中の「困った！」を解決するための“がんばりすぎない”ヒント』より続く。

スマホやタブレットを終わらせるのにいつも一苦労してしまう

相談／2歳の娘に対し、外出先で静かにしてほしいときやこちらの手が離せないときなどは、スマホやタブレットで動画を見せています。でも一度見せると、切り上げるときはいつも泣いて怒っての大騒ぎに……。頼らずに済めばいいのですが、助かる場面も多く、手放せないのが正直なところです。

回答／出かけた先などでスマホやタブレットを効果的に活用するのは、悪いことではないと思います。ただ、子どもは“これでおしまい”を受け入れるのが苦手です。頭ではわかっていても、そのときがくると嫌になってしまいます。

「さっき約束したでしょう」と親が説明したり諭したりしてもあまり効果はなく、「そんなこと言うならもう二度と……」などと言ったところでどうにかなるものでもありません。こればかりは、子どもが成長し、自分で気持ちを切り替えられるようになるのを待つしかないのです。

それまで親にできるのは、「楽しかったね」と共感は示しつつ、毅然とした態度でスイッチを切ることです。親が譲歩しないとわかると、子どもは騒ぎながらも、次第に気持ちを落ち着かせるようになってきます。「次の駅までね」と予告してみたり、「今日はちゃんと終われるかな？」と言ってみたりしながら、その場その場を乗り切っていきましょう。

子どもの就寝時間が遅くなりがちで、朝なかなか起きられない……

相談／4歳の息子がいます。仕事から帰ってきて、食事の支度をして、お風呂に入れて、片づけをして、子どもとの時間をつくって……としていると、子どもの寝る時間がすごく遅くなってしまいます。そのせいか、朝も子どもがなかなか起きられないのが心配です。

回答／仕事で親の帰りが遅いと、子どもが寝る時間も遅くなりがちです。しかたがないと思いつつ、このままの生活サイクルでいいのか気になる……親御さんの苦悩がうかがえます。

保育園時代は親の就労に合わせての登園・降園が可能ですが、小学校に上がると状況は変わります。朝の登校時刻が決まっているので、寝る時間が遅いのが習慣化していると、朝起きられず、就学後に苦労するかもしれません。お子さんが小学校の朝型の生活にスムーズに入っていけるよう、今から調整していきたいところです。

簡単ではないかもしれませんが、まずは家に帰ってから寝るまでにやることを極力シンプルにする作戦を導入しましょう。夕食は時短料理や市販の惣菜などを駆使し、シュッ！と手短に。片づけも最低限でよしとしましょう。掃除の頻度も今より下げていいかもしれません。毎日のルーティーンのどこを短縮できるか考えて、時間をつくり出すのです。

そうして捻出した時間で、親子の触れ合いを大事にしましょう。それとともに、寝る前のスマホやテレビは控える、部屋の明かりを落として過ごすなど、眠くなりやすい工夫を。朝は早めにカーテンを開けて日光を浴びるようにするなど、目が覚めやすい環境をつくっていくことはとても大切です。

もうすぐ小学生なのに、まだ文字の読み書きができない……

相談／娘は保育園の年長ですが、ひらがなを読むのも、自分の名前を書くのも、まだ覚束ないようです。小学校に入るまでになんとか身につけさせたほうがいいのでしょうか。できないまま就学して、この子が学校で嫌な思いをしないかと心配です。

回答／学校教育は文字の読み書きを修得していることを前提に始まるわけではありませんが、文字で書かれたもので伝えられる機会が増えます。自分の名前が読めて、書けることは、就学に向けて目指したいひとつの目安です。

ただ、文字への興味・関心には個人差があります。焦って修得させようとすると、苦手意識が芽生えることも。今は本人のペースで楽しみながら文字に親しむことが大切です。

生活のなかには、文字に親しむチャンスがあふれています。持ち物に名前を書くときは、「あなたの名前はこう書くよ」と伝える絶好のタイミング。また、絵本を読み聞かせるとき、子どもは自然と文字を目で追いますし、看板や標識を見て「何て書いてあるの？」と聞いてくることも。

そうやって、文字に興味がわいた瞬間を大事にしましょう。そして何か書きたがったら、自由に書かせてください。書き間違いは気にしすぎないこと。意欲を損なわないことが最優先です。

1 年生になることは、子どもにとっては特別うれしいことのようです。親としては心配が尽きませんが、「学校ではこんなこともできるかもね」など、お子さんのワクワクが広がるような声かけをしたいものです。あとは“早寝・早起き・朝ごはん”などの生活づくりを家族ぐるみでがんばっていけば、安心して1年生を迎えられることでしょう。

『「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ』（宮里 暁美 監修） 講談社より発売中！

