マラリアに感染する者はいなかった…戦時中に新聞社会長はどのように動いていたのか

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

高石会長も南方施設視察へ

1944年1月19日から高石真五郎会長も、南方に赴く。その目的は、マニラ新聞社、セレベス新聞社の二人の新社長着任のお披露目と共に、毎日新聞社の南方施設の視察のためであった。高石会長、マニラ新聞社新社長の山田潤二、セレベス新聞社の新社長持田賢士ら8人で、福岡から那覇経由で、まず台北に到着した。

1月24日から台湾総督府の長谷川清総督、台湾軍司令官安藤利吉らを訪問している。その後、高石会長は台北支局で全支局員を相手に訓示を与えると共に、鉄道ホテルにおける火曜会にも出席して決戦下の日本における新聞界の状況について講演した。

26日には、台北を出発する。給油のために台湾南端の屏東に寄り、マニラに向かった。マニラ滞在は6日間。軍司令部、艦隊司令部、大使館、総領事館を訪問。ラウレル大統領とも面談している。

また、毎日本社幹部との懇談会、マニラ新聞社での近況報告会、モン・ロセス講堂での臨時出向社員会議、本社印刷工場の視察など、過密スケジュールをこなしていく。

その一方で、マラカニアン宮殿での招宴、官邸における軍参謀長主催晩餐会、ギント・マニラ市長主催午餐会に出席した。また、マニラ・ホテルで軍官民有力者の招待晩餐会、日本人やフィリピン人の記者を集めた茶会、フィリピン人要人の招待宴も開催している。今回は、高石会長も、地元要人との交流を積極的に進めていたことがわかる。英語が通じるということもあったのかもしれない。

最終日の31日には、陸海軍病院に「白衣の勇士」を慰問し、傷ついた社員を前に訓示を与える様子を撮った写真が残されている（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。2月1日には、ミンダナオ島のダバオ支局にも寄っている。

その後、セレベス島のメナド、マカッサル、ジャワ島のスラバヤ、ジャカルタ、西ジャワ州スカブミやバンドンなどで、支局の視察や各地の見学をこなした。

2月13日からは、昭南、北ボルネオのクチン、ラブアン島をまわり、19日にマニラに帰着。22日からは台湾の高雄、台北を訪れ、26日には上海に移動し、29日に東京に戻っている。

きわめてハードなスケジュールであったが、一行は誰もマラリアに感染する者はいなかった。タフな一行であった。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

