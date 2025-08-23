札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」の無許可開発問題を巡り、市は２２日、運営会社「サクセス観光」に対する７５０万円の補助金交付決定を取り消し、全額の返還を求める文書を送付した。

前提となる国の補助金６０００万円が法令違反を理由に取り消され、国が返還請求していることを受けた措置。同社側は「返還請求は不当だ」としており、「取り消しの取り消し」を求めて国や市を提訴する方針だ。

サクセス観光は２０２１年度、動物園の近くに新設した宿泊施設「ＨＡＮＡＲＥ」について、国から６０００万円の「事業再構築補助金」を受領。さらに２３年度には、これに連動する形で市からも７５０万円の「事業再構築サポート補助金」を得ていた。

ただ、「ＨＡＮＡＲＥ」の敷地は動物園と同様、都市計画法で建物の設置などの無許可開発が禁じられた市街化調整区域内にあることが発覚。国への補助金申請を審査した中小企業基盤整備機構は「補助金で取得した建物が、都市計画法に違反していることが判明した」として交付決定を取り消し、市も「国の決定が取り消された以上、市の補助対象者にも該当しなくなった」と結論づけた。

機構と市の見解に対し、サクセス観光の代理人弁護士は「施設は『建築物』ではなく、無許可開発にも当たらない」とする。底部に車輪が付いたトレーラーハウスを使っており、適法に「車両」を置いているにすぎないとの認識だという。一方、施設は支柱で地面に固定されていることから、市側は「すぐに移動できる状態ではなく、建築物に該当する」としている。

サクセス観光を巡っては、道も２１年度に宿泊施設「アニマルグランピング」のドームテントの購入費などとして計７４８万６０００円を補助した。国や市と歩調を合わせて返還を求めるかどうかについて、鈴木知事は２２日の定例記者会見で「適切かつ厳正な対応を検討している」と述べた。