実は「ひとり世帯が一番多い」日本社会で、「もう一つの我が家」が存在することの意味

「もう一つの我が家」に集う墓友

墓友活動の拠点には、「もう一つの我が家」と名付けた一軒家がある。実際に暮らしている「我が家」ではひとり暮らしの人が多い。夫婦で暮らしている人でも、いずれどちらかが先に逝けば、ひとりになることを覚悟して生きている人が多いだろう。

そういう人たちが「もう一つの我が家」に集い、一つ屋根の下で食事をしたり、おしゃべりをしたりしては、元気をもらって「我が家」に帰る。仲間たちに「また来るからね」と言って--。

核家族の最終ステージはひとり。かつての家族が担ってきた機能は、自分の家だけではもう望めない。みんなでご飯を食べる、時間を忘れておしゃべりする、愚痴を言う……こんな当たり前なことを誰もができているわけではない。心の安らぎ・対話・相談・身体の健康維持のために「もう一つの我が家」が存在する。

「ランチ＆語りあいの会」「みんなでハモろう！」「深い呼吸でリフレッシュ」「読書Café」「フューネラル・ウェアを準備する会」「おひとりさまの語りあいの会」、季節によっては「ランチ＆雛祭」「忘年会」などが催されている。他の場では「1000字の会」「苑内周辺ツアー」「終活カフェ」や、Zoomによる集まりもある。

こうした「墓友」活動は一般のサークル活動とどう違うのだろうか。素朴な疑問を抱く方もいるかもしれない。そこで会員から聞いた話を紹介しながら、「墓友」の本質について考えてみたい。

