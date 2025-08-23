「夫を亡くしてからずっと気が滅入り…」悩みやつらさを理解し合える「墓友」に救われた人たち

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

家族の代替機能--「身寄りのない」人にぬくもりを

夫を亡くしたある女性会員は「作ってランチ」の会で、次のように語った。

「夫を亡くしてからずっと気が滅入り、食欲がありません。3年が経つ今もまだ。だけどこうした集まりに声をかけてもらい、参加し始めました。ここではいっぱい食べられる。皆でご飯を食べるのは本当に楽しい。『もう一つの我が家』や『墓友』活動があって良かった」「ひとりでいると虚しいけど、ここで食べると美味しい。ここで仲良くした人とは死後も一緒だと思うと、よけいにうれしい」

また、エンディングセンターの会員に仲がいい夫婦がいた。夫が定年退職したのちは夫婦で畑仕事をしていたが、あるとき夫が急死し、食事も喉を通らなくなった妻は心療内科に通院するようになった。

心身ともに衰弱した妻が思い切って足を向けたのが、「もう一つの我が家」だった。そこには夫に先立たれてつらい経験をした会員がいて、優しく見守った。そのうち女性の症状は改善した。その女性のように、同じ悩みやつらさを理解し合える墓友に窮地を救われた人はたくさんいる。

「夫を亡くしたとき、墓友ではない友人が『大丈夫？』と言ってはくれたが、言葉が滑るだけで、心には響かなかった」

かつて子どもがいて賑わっていた「我が家」は、子どもが巣立ったあとは長いこと夫婦だけになる。それでも毎日言葉を交わし助け合って暮らしてきた。が、夫婦の一方の死によって居住空間にひとりきりになる。

実際の「我が家」ではひとり暮らし、しかし月に一回「もう一つの我が家」という会員の家で、一つ屋根の下、皆一緒にご飯を食べる。人のぬくもりがよみがえり元気をもらって、ひとり暮らしの我が家に帰っていく。「また皆と会えるから、ひとりでも頑張れる」と思う。

3世代同居の家族では必要なかったことだ。最晩年が「独居」を余儀なくされる核家族では、その時期をどう生きるか、今まさに問われている。墓友は、そんな家族機能が低下した部分を「お互いさま」の精神で、言葉に出さずとも感じ合える集まりになっている。

