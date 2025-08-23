今回は、お嫁さんに意地悪ばかりするのに「同居をしたがる」義母に、お嫁さんがやり返した結果について紹介します。

もう義母に我慢できないと思い…

「妊娠して体がつらいのに、義母からの意地悪は止まりませんでした。そのくせ『同居したい』としょっちゅう言ってきて、ウンザリ……。我慢して過ごすのはもう限界だと思い、お試し同居を持ちかけたんです。もちろん、ただの同居ではありません。義母に『やっぱり同居は無理だ』と思わせるための作戦です。

寝室には濡れタオルを何枚も置き、食事は『硬い物が食べられない』という義母のために全部ミキサー食。さらに『ぬるいお湯は嫌』と言われれば、50度の熱湯でお風呂を沸かしました。

表向きは『義母のため』という顔をしながら、これまで散々嫌がらせを受けてきた仕返しを次々と実行。さすがにここまでされれば、義母も観念したのではないでしょうか。『同居したい』と言ってこなくなりましたね」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ なかなか手ごわいお義母さんのようですが、これで懲りてくれるといいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。