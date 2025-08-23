霜降り明星せいや、4歳当時の“秘蔵ビデオ”初公開 「せ、せ、せいや」の原型？
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが、24日放送の東海テレビ『さよならビデオ』（後4：30）に出演。実家から届いた秘蔵ビデオが初公開され、4歳当時に後の「せ、せ、せいや」の原型（？）となる仕草をしていることが明らかになる。
【写真】かわいい！4歳当時のせいや
経年劣化、カビの発生…ビデオテープの寿命が迫る「2025年問題」。このままでは、あなたの大切な映像が永遠に見られなくなるかもしれない。そんなビデオを救うべく、再生機を持った番組スタッフが現場へ急行。家庭に眠るVHS・8ミリ・ミニDVを“今だからこそ”再生する。子どもの成長記録、青春の全力バレー、夫婦の馴れ初め…探してみると、忘れかけていた思い出たちが眠っていた。再生ボタンを押した瞬間、あなたの“あの頃”もよみがえる、タイムスリップハートフルバラエティーとなっている。
絶滅危機のビデオテープを振り返るのは、せいやとハシヤスメ・アツコ。番組ではビデオ映像をデジタル化し救出し「思い出データ」として、せいやが新たな名前を授ける。
■霜降り明星・せいや
ビデオテープが見られなくなる前に救出する、めっちゃいい番組です！
心が温かくなるビデオから、「なに見せられてんの？」って笑っちゃうビデオまで、本当にお宝映像だらけでした。ビデオを見なくなった今、データで残してくれるって、まさに救済番組やなって思います。僕も実家のビデオを思わず提出しちゃいました！次回は、他の芸能人の秘蔵ビデオを救出するっていうのもやってみたいですね！この番組、みえました…全国へもっていきましょう！見たい・残したいビデオがこの世にある限り、「さよならビデオ」が思い出を救出します！
■ハシヤスメ・アツコ
昭和・平成の映像が流れてきて、すごく懐かしい気持ちになりました！知らない人のビデオテープなのに、なぜかうるっときたり、爆笑しちゃう映像が見られて、収録中ずっと楽しかったです。「さよならビデオ」、必ず“ビデオテープの存在”を思い出す番組です！救わないといけないビデオが、まだまだたくさんあるはずです！！
【写真】かわいい！4歳当時のせいや
経年劣化、カビの発生…ビデオテープの寿命が迫る「2025年問題」。このままでは、あなたの大切な映像が永遠に見られなくなるかもしれない。そんなビデオを救うべく、再生機を持った番組スタッフが現場へ急行。家庭に眠るVHS・8ミリ・ミニDVを“今だからこそ”再生する。子どもの成長記録、青春の全力バレー、夫婦の馴れ初め…探してみると、忘れかけていた思い出たちが眠っていた。再生ボタンを押した瞬間、あなたの“あの頃”もよみがえる、タイムスリップハートフルバラエティーとなっている。
■霜降り明星・せいや
ビデオテープが見られなくなる前に救出する、めっちゃいい番組です！
心が温かくなるビデオから、「なに見せられてんの？」って笑っちゃうビデオまで、本当にお宝映像だらけでした。ビデオを見なくなった今、データで残してくれるって、まさに救済番組やなって思います。僕も実家のビデオを思わず提出しちゃいました！次回は、他の芸能人の秘蔵ビデオを救出するっていうのもやってみたいですね！この番組、みえました…全国へもっていきましょう！見たい・残したいビデオがこの世にある限り、「さよならビデオ」が思い出を救出します！
■ハシヤスメ・アツコ
昭和・平成の映像が流れてきて、すごく懐かしい気持ちになりました！知らない人のビデオテープなのに、なぜかうるっときたり、爆笑しちゃう映像が見られて、収録中ずっと楽しかったです。「さよならビデオ」、必ず“ビデオテープの存在”を思い出す番組です！救わないといけないビデオが、まだまだたくさんあるはずです！！