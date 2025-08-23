「ジャングリア沖縄」も追い風に、急拡大「やっぱりステーキ」海外進出の成否

2025年7月25日、沖縄初の大型テーマパークとしてグランドオープンしたジャングリア沖縄。その沖縄は、2024年の観光客が1000万人を超えるなど、インバウンド需要も相まって集客力のある観光地としてもますます盛り上がりを見せている。

そんな沖縄の地で創業したステーキチェーン「やっぱりステーキ」が急成長を遂げている。沖縄独自の食文化だった「締めステーキ」だが、今や国内だけでなく、海外にも広がりつつあるという。

人気の火付け役となった同チェーンはいかにして出店戦略を進めてきたのだろうか。【前編記事】『《いきなり！ステーキを反面教師に》沖縄発「やっぱりステーキ」急成長の背景』より続く。

自分好みの焼き加減で食べられる設計

株式会社ディーズプランニングが手掛ける「溶岩焼きステーキ やっぱりステーキ」（以下、やっぱりステーキ）。その成功要因として、運営と販促、そして出店戦略がある。

運営面で特筆すべきは、セルフサービス体制の構築だ。セルフコーナーにはライスバー・スープバー・サラダバーを設置。メニューの注文と会計は店頭に設置している券売機やタブレットから客自ら行うようになっている。

これにより店員の負担は大きく軽減され、作業効率も高まる仕組みだ。商品提供もレアステーキを冷めにくいプレートで提供し、客が自分好みの焼き加減で食べられるスタイルだから、調理作業も単純化されている。

その結果、少人数で店舗運営できるため、人件費も他社平均より10%程度低いと考えられる。また、小型店を中心に居抜き物件を有効に活用している結果、初期投資額とランニングコストも低い。そのため、損益分岐点が低く、利益を確保しやすいというわけだ。

販促戦略については、公式LINE会員になれば、9日、19日、29日、と「9のつく日」には、クーポンを配信。トッピングカレーガーリックライス、無料追加肉などをプレゼントして来店を促している。

お笑いコンビの吉村崇氏が、「勝手に社外取締役」に就任しており、エンタメ性も発揮させて訴求力をさらに強化。現在、人気メニューである「やっぱりチキンコンボ」の販売数が10万食を下回った場合、吉村氏が責任を取り「勝手に社外取締役」を辞任するという企画、累計会員数1300万人を誇る「モッピー」とのコラボキャンペーンを実施するなど販促活動も力を入れている。

フランチャイズは加盟希望者が殺到

そんなやっぱりステーキでも、特に勢い目覚ましいのが出店戦略である。現在、国内では沖縄を中心に、東京・大阪・福岡など全国20の都道府県に76店舗を展開中だ（2025年7月時点）。

その約7割がFC（フランチャイズ）となっているが、未募集の段階でも加盟希望者が後を絶たないほどの人気ぶりだという。

現在、「ステーキで⽇本を元気に」をスローガンに、初めて関東圏でFC加盟店を10店舗限定で募集中である。今後も全国的に募集する計画は立てており、出店強化によりさらに全国規模で認知度は高まっていきそうだ。

国内に留まらず、海外への出店にも注力している。2025年度にフィリピン国内で10店舗の達成を目標にしており、今年7月末にはマニラ首都圏・パシッグ市の商業施設「SMシティー・イースト・オルティガス」に座席数90席の大型店舗を開業したばかりだ。

フィリピンは人口構造的に若者世代が多く、平均年齢も若いので人口も増加傾向にある。そして、経済も明るい兆しを見せているため外食文化が定着するといった期待が持てそうだ。

「締めステーキ」文化を世界へ

2023年、ネパールに海外1号店を出店したことを機に、現在に至るまでネパールに2店舗、オーストラリアに4店舗、シンガポールに2店舗、フィリピンに5店舗を展開してきたやっぱりステーキ。

現地の店舗でも、日本国内と変わらず店内でお肉を一本ずつ手作業で捌く「手仕事品質」にあくまでこだわるという。このまま海外市場の開拓にも注力し、安くて美味しい日本のファストステーキの文化を浸透させることができれば、グループ全体の成長はさらに加速することだろう。

以上のように、やっぱりステーキは目先の利益より中長期的視野に基づいた利益を大切にしている。盤石な店舗運営を確立してから次の出店に向かうなど、戦略と管理の一体的推進を徹底しており、経営力が優れていることが推察される。

沖縄の「締めステーキ」文化がここまで広く浸透するとは誰も予想だにしなかったはず。外食を取り巻く環境に逆風が吹く中、美味しいステーキを安価に食べられる幸せを提供することを使命に、どこまで成長できるのか。今後もその飛躍ぶりに注視したい。

