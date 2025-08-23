この記事をまとめると ■BYDが日本導入予定の軽規格BEVは2仕様で価格は日産サクラ並みと予想される ■軽自動車ビジネスは薄利多売のリスクもあるが中国BEV参入が加速する可能性も秘める ■これからの中国メーカーに求められるのはクルマ自体の出来はもとより販売戦略もだろう

日本車を脅かすBYDの軽自動車進出

先日、中国BYDオート（比亜迪汽車）系ディーラーへ出かけたときのこと。やはり気になるのでセールスマンに、すでに2026年末までに導入予定として国内導入が発表されている軽自動車規格BEV（バッテリー電気自動車）について聞いた。

すると、すでに現場のセールスマンも現車を見ているような口ぶりで語ってくれた。「ホンダN-BOXのようなスタイルになります。弊社のコンパクトBEVとなるドルフィンのように航続距離200kmほどの標準レンジと、300kmぐらいとなるロングレンジの2タイプが用意されるようです。価格はおそらく標準レンジで日産サクラ並みかやや下まわるのではないかとも聞いております」と話してくれた。

N-VANのような商用車版も用意されるとの話もあり、郵便局のクルマなどでおなじみの三菱ミニキャブEVのようなキャブオーバースタイルの軽規格BEVバンも用意されるとの情報もあれば、軽トラックタイプBEVまで用意されるのではとの報道もあり、BYDの軽自動車規格BEVは発表から数カ月が経過しているものの、いまだに話題が盛り上がっている。

ただし、軽自動車販売は「諸刃の剣」ともいわれている。ブランド全体の販売台数の上積みなどではメリットも出てくるが、常時一定数以上の量産及び量販（稼働台数維持）による薄利多売を続けなければならないので、すべてをメーカーやメーカー系ディーラーで抱え込むと、体力をいたずらに消耗してしまうことになるともいわれている。

メーカー本体ではなく関連会社への生産委託や、正規ディーラー販売メインではなく業販比率を高めるなど、体力を消耗しないで量販を進める流れを作るのが軽自動車ビジネスでは求められるとされているので、まずはBYDがどのような軽自動車ビジネスを展開するのか楽しみなところである。

2025年7月24日から8月3日の会期でインドネシアの首都ジャカルタ近郊で開催されたGIIAS2025（ガイキンド・インドネシア国際オートショー2025）会場にて、BYDはドルフィンの弟といってもいいコンパクトBEV「シーガル」を「ATTO1」として東南アジアデビューさせた。

標準航続距離仕様で1億9500万ルピア（約177万円）という価格にまず驚かされた。一般公開日初日だけで、会場においてのATTO1の受注台数は166台となった。会場近くのBYDディーラーへ行くと女性来店客がとくに注目しており、まさに飛ぶように売れていた。手ごろなサイズに手ごろな価格、しかも内外装の質感も見劣りするものではないので、日本でも軽自動車よりは……、と考えたのだが全幅が1720mmあり、その考えは消えた。

日本市場で成功したければ売りかたも大切だ

中国車全体の傾向でもあるのだが、安定性を重視しているのかは定かではないが、サイズにかかわらずワイドイメージが目立っている。ドルフィンがすでに3ナンバーコンパクトBEVとなっているのだから、ATTO1も韓国ヒョンデのインスターのように5ナンバーサイズに幅が収まっていればと、「たられば」なことばかりをインドネシアで考えていた。

聞いたところでは、すでに日本の商社なども参戦して、BYD以外の中国メーカーで日本の軽自動車規格に収まりそうなモデルの有無などが積極的に確認されているそうである。筆者も2025年4月に開催された上海モーターショー会場内にて、多少サイズをいじれば日本では軽自動車規格で販売できるのではないかというモデルをいくつか見ることができた。

このような動きは軽自動車規格BEVだけではなく、ATTO1やドルフィンサイズの中国メーカー系BEVでも、なんとか日本市場で売ることはできないかという動きが活発になっているとのことである。

いままでのようにメーカー系正規ディーラーを構えてそこで販売していてはなかなか既成概念（『中国アレルギー』も含めて）の打破はできない。家電量販店、ホームセンター、ショッピングモールなどで販売するなど、その販売手法自体もブレークスルーができれば成功する可能性はがぜん高くなるのではないかと筆者も考えている。

中国の大型ショッピングモールのなかには、すでに多くのBEVブランドがショールームを構えている。BEVは排気ガスを出さないので、店内で電源オンすれば実際に運転はできなくてもエアコンの利き具合ぐらいまで確認することができる。すでに日本国内でも地方の大型ホームセンターで登録済み未使用中古車が、自転車のように店内や店頭に並べられ販売されている地域もある。中国メーカー製BEVがその仲間入りする日も近いかもしれない。

ディーラーへ足を運ぶのが面倒くさい、こんなことも新車販売がいまひとつ盛り上がらない背景にはあると筆者は考えている。そうはいってもオンライン販売は、日本よりはるかに社会のデジタル化が進んでいるアメリカでもあまり馴染んでいない。製品もさることながら、その売りかたも大きく変えることがセットでできれば……、いま水面下では売りかたも含めて中国メーカーのBEVを日本で売りたい、そのような動きが現実の形となって日本で見ることができるようになるかもしれない。