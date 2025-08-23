チャットGPTにDeepSeek・・・開発競争の激化する生成AIは著作権を侵害しているのか？

私が一般向け解説書『楽しく学べる「知財」入門』（講談社現代新書）を刊行してから、早くも8年。この間、知財を巡る環境は劇的に変化した。

たとえば、文章、画像、動画、音楽など、これまで人間しか作ることができないと考えられていたものを、簡単な指示を出すだけで生成AIが易々と作り出すようになった。実際に、インターネットはいつの間にかたくさんのAI生成物であふれている。これは従来の「知財」の保護の枠組みでは想定されなかったことだ。

また、SNSにおける知財をめぐる「炎上」のほか、インターネットを通じた国境やリアル・バーチャルの垣根を越えた知財トラブルも急増するなど、誰もが「知財」について意識せざるを得ない状況となっている。

それでも、「知財」の基本知識とリテラシーさえあれば、現場で直面する問題の多くは回避できる。本書は、豊富な事例を通じて読者の知財リテラシーをアップグレードすることを目指したものである。堅苦しく構える必要はない。興味深いエピソードを多数盛り込んだことで、楽しみながら「知財」の最前線を学べる内容となっている。エキサイティングな「知財の世界」をご堪能あれ！

生成AIの衝撃

2022年11月30日、米 OpenAI（オープンAI）からAIチャットボット ChatGPT（チャットGPT）が公開された。従来のものとは異なり、まるで人間が話しているかのようなきわめて自然な会話のテキストを生成できたことから世界に衝撃が走り、公開からわずか5日で100万ユーザーを獲得し、さらに公開から2ヵ月後には1億ユーザーを突破した。ほかのウェブサービスと比較しても、これほど短期間でユーザー数を伸ばした例はなかった。

それまでAIと言えば、このような生成系よりも、むしろ顔認証や画像認識などの識別系や、過去のデータから将来を予測する予測系や、機器の動きを調整する制御系などのほうが馴染み深い存在であった。チャットGPTの登場は一般的なAIのイメージそのものを変えてしまったとも言える。

もっとも、何もないところに突然チャットGPTが登場したわけではない。AIの概念は英国出身の数学者アラン・チューリングが1950年に発表した「計算する機械と知性」という論文にすでに表れており、1956年に米国の計算機科学者ジョン・マッカーシーが「人間のように考える機械」のことを初めてAI（Artificial Intelligence）と名付けた。

1966年にはチャットボットの初期型にあたる精神療養プログラム「イライザ（ELIZA）」が登場している。筆者のように漫画『キャンディ・キャンディ』を知っている世代ではイライザと聞くと、兄のニールと共に主人公を虐める意地悪な女性のことを思い浮かべてしまうが、こちらのイライザは利用者に真剣に寄り添っているかのような応答をすることから、当時大きな反響があったという。しかし、その実態は単に相手の発言に合致した応答をするだけのプログラムにすぎなかった。

1980年代には人間の専門知識を取り込んで問題を解決する「エキスパートシステム」などが登場した。そして1990年代以降のインターネットの急速な普及と発展、そして半導体の高性能化によって大量のデータの収集と処理が可能となったことから、AIが爆発的に発展していくことになる。

チャットGPTは、大量のデータによる深層学習（ディープラーニング）で作られた、人工ニューラルネットワーク（人間の脳の神経回路を模したネットワーク構造）で構成された「大規模言語モデル」（LLM）を活用したものである。公開当初の言語モデルは「GPT−3.5」であったが、2023年3月には、高性能化した「GPT−4」が公開され、2024年5月には、テキスト、音声、画像、動画などの複数の異なる種類の情報を統合して処理できる「GPT−4o（オムニ：omni）」が登場した。2025年に入ってからも新たな言語モデルや推論モデルが次々と公開されるなど、さらなる進化が続いている。

世界的な開発競争も激化し、2025年1月には中国において、米NVIDIAなどの最先端半導体チップを使用せずにGPT−4の10分の1以下のコストでそれと同等の性能を実現したとされるDeepSeek（ディープシーク）が登場し、世界を震撼させた。中国の人口が多いこともあるが、チャットGPTの2ヵ月よりも遥かに早い7日で1億ユーザーを突破した。DeepSeekについては様々な問題点も指摘されているが、今後も世界各国において技術革新が続いていくことは間違いないだろう。

ところで、一見して知性があるように見えるAIチャットボットだが、入力した文章の次に続く文章を確率的に予測することを繰り返して文書を生成しているにすぎない。そのため、AIが実在しない情報を生成して堂々と噓をついているように見える「ハルシネーション」（幻覚、妄想）という現象が起こることも大きな問題となっている。

たとえば、筆者がDeepSeekをそのリリース直後に試した際、「稲穂健市について教えてください」と入力したところ、「稲穂健市は、日本の男性声優です。主にアダルトゲームやアニメ、ドラマCDなどで活躍しています」といった誤った内容が出力された。ハルシネーションの完全な根絶は難しいとされるが、徐々に改善されていくことに期待したい。

画像や動画や音楽などを生成するAIも次々と登場してきた。文章から画像を生成するAIについては、2022年に「Midjourney」「Stable Diffusion」「NovelAI Diffusion」などの画像生成サービスが次々とリリースされた。オープンAIも「DALL・E 2」（ダリ・ツー）を公開した。いずれも「拡散モデル」（Diffusion Model）(＊2)という生成モデルを用いて、簡単な文章で指示を出すだけで、それに応じた画像を短時間で生成する。きわめて容易に多様な画像を得ることができることから、瞬く間に世界中で利用者が急増した。また、文章から動画を生成するAIとしては、2024年12月にオープンAIから「Sora」（ソラ）がリリースされ、その驚異的な性能が当時大きな話題となった。

その流れからの必然というべきか、SNSなどにはAIで生成された文章、画像、動画、音声などがあふれるようになった。そして、「AIが作り出したものに著作権などの知的財産権はあるのか？」「無制限にAIに学習をさせてもよいのか？」「AIが作ったものは他人の知的財産権を侵害しているのではないか？」といった疑問の声も上がるようになった。

そこで本章では、生成AIが大量の生成物を作り出しているという現状に鑑み、この3つの疑問について解き明かしていきたい。法的な解釈が確定していない内容も多く、また、AI技術の進展とそれを取り巻く社会環境の変化によって法律や運用が変化していく可能性も高いが、ここではできるだけ普遍的な観点から解説を進めたい。

