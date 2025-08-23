「CloverWorks nights」の魔力、あるいは「青春ラブコメ」の輪郭について 『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない（以下、青ブタ）』、『その着せ替え人形は恋をする（以下、着せ恋）』、『薫る花は凛と咲く（以下、薫る花）』……この毎週土曜夜に連続で放送される3作品は、どれもCloverWorks制作であり、かつ「青春ラブコメ」の様相を呈している。事実、この3作品はひとつの同じジャンルとして考えられ、「CloverWorks nights」と自ら銘打つように一定程度共通の視聴者が連続して視聴していると考えてよいだろう。

参考：『CITY THE ANIMATION』はなぜ“平面的”に描かれるのか 撮影処理をめぐる京アニの新機軸

しかしながら実際にこの3作を並べてみると（筆者自身、時間のあるときは可能な限りリアルタイムで連続視聴するように努めているのだが）、「青春ラブコメ」ということばがいかに幅広い作品を包含しているかがよくわかる。裏を返せば、これらの作品が全て同程度に好きだという視聴者はそこまで多くないように思う（ちなみに、筆者は『薫る花』が一番好きだ）。そこでここでは、それぞれの作品がどのように異なっているのかという点について、主人公の在りかたの違いから少し考えてみたい。

『着せ恋』『青ブタ』の主人公造形の違い

一般的にこの3作の中でもっとも人気のある作品は『着せ恋』だろう。本作は第1期が同時期に放送された『明日ちゃんのセーラー服』（2022年）とともにそのアニメーションとしての質の高さから一躍CloverWorksを人気スタジオに押し上げた立役者でもある。本作が青春ラブコメとしてここまで幅広い人気を獲得しえたのは、一方にヒロイン・海夢の魅力がありつつも、やはり主人公・新菜の徹底された「無害さ」が他方にある。彼が少なくともアニメ化されている部分において基本的に受動的である（もちろんそれは、ある程度雛人形をめぐるトラウマに起因している）ことは知られているとおりだ。

新菜は海夢のコスプレ衣装をかなりのクオリティで製作し、さらにそのためにはコンテンツを海夢と語り合えるほどつぶさに視聴する。そして風邪のときは看病し、料理を振る舞う……言ってしまえばかなりの「スパダリ」なのである。重要なのは、それほどまでに海夢の世話を焼くにもかかわらず、その自己肯定感の低さから海夢に対する好意や欲望を自分の中で否定していることだ。その意味で彼は常にヒロインに……さらに言えば女性に害を与えない、そしてその上で魅力的な主人公であると言える。もちろんそれは全くの無害というわけではない。第11話の「リズきゅん」の撮影会のことを思い出せば、彼はたしかに海夢に対しての欲望を持っている。重要なのはそれを徹底的に抑圧し、隠し通しているということだろう。それゆえに彼はきわめて誠実かつ無害な主人公として成り立っているし、それが『着せ恋』が幅広い人気を獲得する要因にもなっている。

これに対置できるのが『青ブタ』の主人公・咲太だろう。彼は交際相手の麻衣にしばしば（冗談ではあるが）見返りを求め、あるいは悩みを抱える少女たちに（彼女たちが求めているかどうかに関わらず）接しようとする。しばしば咲太が（タイトルの通り）「ブタ野郎」と冗談めかしてヒロインたちに言われることからも明らかだが、彼は新菜とは反対にヒロインたちに害をなす可能性のある存在として描かれる。ただしそれは少なからず自虐的な咲太自身に対する態度が前提となっている。彼の「有害さ」はある程度自覚的にやっているものだし、あえてヒールを貫くその姿勢には彼の美学が宿っている。

彼のニヒルな態度も中学時代のトラウマに起因するもののはずだが、やはりそこには新菜とは異なるある種の有害さ……ヒロインたちに一定程度信頼されつつも気持ち悪がられることによってコミュニケーションを成立させようとする屈折した一貫性を見て取りたくなる（さらに言えば、筆者は新菜の自己肯定感が低い割に自身の行動が有害性を招く可能性を考慮していないようにも感じてしまい、咲太の姿勢のほうが理解できる気がする）。とはいえ、咲太のその姿勢がある程度視聴者を選別してしまうのもまた事実だろう。これは「ライトノベル」というメディアの主人公たちに古くから見られる共通点でもあり、それが咲太にも受け継がれているように見受けられる。

『薫る花』が描く“不器用”な関係

そう考えると、『着せ恋』と『青ブタ』の中間点に『薫る花』は位置しているように思える。本作の主人公・凛太郎もまた2人と同じようなコンプレックスを抱えている。ただし凛太郎は、新菜のような「スパダリ」的な行動を取ることも、咲太のようなニヒルな態度に陥ることもない。それは凛太郎のコンプレックスがその外見（公式設定では190cmあり、また少なくとも現時点では金髪である）に起因しているためだろう。外見という容易に変えることの難しい要素から怖がられるというのは、裏を返せば新菜や咲太とは違い態度に関わらず有害な存在として見られてしまっていることを意味している。そのため彼は、そうした経験の中から徹底的に自分の見た目が持つ「有害さ」を内面化することで、クラスメイトの翔平が「どっか壁あるよな」と評するように同性の友人も含めて全ての他者に対して一線を引こうとする。凛太郎はあらゆる行動を取らないことによって、新菜と咲太の間にいるように筆者には思われるのだ。

彼の持っているある種の不器用さは、「主人公」らしい行動力を過度に抑制してしまうが、一方でそれはヒロイン・薫子の魅力……つまり行動を起こせない凛太郎に踏み込んでゆくまっすぐさを引き立たせている。薫子のまっすぐさは少しずつ凛太郎の全員に対して一線を引こうとする態度を変えてゆき、それはひいては2人の関係の進展が外見・属性という単純な尺度で他者を判断しないという『薫る花』の主題そのものに大きく関わることとなる。凛太郎のもつコンプレックスは、作品全体の展開とも大きく関連しているのである。ただしそれは、主人公とヒロインのどちらも理想的な人物として描かれすぎていることも意味している。互いに「物分かりがよすぎる」のだ。2人はコンプレックスに対する苛立ちや自身を害する（かもしれない）存在に対する先入観を跳ね除け、相手と対話することを優先する。筆者はそれができるくらい薫子も凛太郎も大人びていることが『薫る花』の魅力のひとつだと思っているが、逆にここに違和感を抱く気持ちも十分に理解できる。

このように主人公を軸に整理してみると、この3作品がいかに異なるものであるかが改めて見えてくる。どの作品の主人公にも魅力はあるし、欠点もある。作品の中心を担う存在だからこそ彼らの魅力や欠点はそのままヒロインや作品全体のそれにも直結することにもなるし、そのどれに共感するか／魅力を感じるかは個々人によって異なるだろう（筆者の場合は『薫る花』なわけだが）。もちろんそれぞれの作品はどれもたいへん面白く、毎週楽しく視聴することができる。しかし一歩引いて主人公の姿勢を考えてみると、それぞれの作品に生じる違いや、それによって起こるファン層の幅などが見えてきはしないだろうか。

ただ、それはジャンルを細分化して自分の好みにあわせた作品を見るべきだ、ということでは全くない。むしろこのような多様な作品をひとつにまとめうるところに「青春ラブコメ」というジャンルの魅力があり、「青春ラブコメ」だからという理由で様々な作品を視聴してみることこそがこのジャンルの楽しみかたなのではないかと筆者は常々考えている。ここで取り上げた3作品が連続で放送されるのには、このジャンルの広さを実感させるとともに、「青春ラブコメ」の楽しさを教えてくれる側面もある。「CloverWorks nights」の魅力はまさにこの点に宿っているのだ。（文＝舞風つむじ）