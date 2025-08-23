「ルーシー・ブラックマン事件」の織原城二受刑者が獄中から提訴…！裁判記録から明らかになった凶悪犯の「深すぎる心の闇」

「あの『ルーシー・ブラックマン事件』の容疑者として逮捕された織原城二が、刑務所の所長に対して『検閲差止請求』の裁判を起こしている」

こんな驚くべき情報が筆者のもとに届いたのは、昨春のことだった。

ルーシー・ブラックマン事件――。東京・六本木のクラブでホステスをしていた元英国航空CAのルーシー・ブラックマンさん（当時21歳）が凌辱されバラバラの切断遺体で発見されたこの事件は、日本の性犯罪史に残る「猟奇的事件」として知られている。その事件の容疑者として逮捕され、無期懲役の判決を受けた織原城二受刑者。服役中の千葉刑務所の所長を訴えた裁判の内容とは――。

脳梗塞を理由に期日を延期

民事の口頭弁論は、原告・被告双方の代理人による弁論準備書面のやりとりが中心のため、織原受刑者は出廷していない。筆者も何度か傍聴したが、次回の争点と日時の確認が中心だった。

7回目の口頭弁論は今年7月8日の予定だったが、実際には行われていない。前日に急遽「取消」になり、非公開の双方の弁護士による弁論準備手続きに変更されていたのだ。その理由は、7月7日付の織原受刑者の上申書で確認された。「脳梗塞の再発」に伴い、12月以降への期日延期を申し出ていたのである。

MRIの画像も添付された上申書によれば、織原受刑者は5月26日に脳梗塞を再発し、同日から6月3日まで入院。上申書には、「構音障害（いわゆる呂律が回らない状態）が比較的強くコミュニケーションに困難を伴い、歩行も万全ではない等の障害がみられる」と記載されており、次回期日も12月中旬に延期されていた。

「今も終わっていない事件」

また、織原受刑者は、脳梗塞が再発する前の5月上旬にも上申書も提出している。

「訴え取り下げの条件ではなくお願いですが」との言葉とともに、「原告の提案にかかる新たな運営に変更して頂けるのであれば、直ちに、本件訴えを取り下げる用意がある」（上申書より）という意思を表明していたである。

織原受刑者が今回の「検閲差止等請求事件」を提訴した理由は、継続中という「処遇に関する国家賠償請求」において、弁護士との「秘密交通権」が侵害されているという主張からだったはずだ。口頭弁論も6回を数え、徹底抗戦の展開にも見えたが、ここへきてそうではないと思われる一面も見え始めている。

「ルーシー・ブラックマン事件」の捜査に当たった警視庁捜査一課の元捜査員の中には、事件後も定期的に遺体発見現場の三浦市の海岸洞窟を訪れ、供養を続けている人もいるという。元捜査員の間では、「今も終わっていない事件」と言われているのだ。

織原城二受刑者が提訴した裁判の記録からは、自らの「秘密交通権の確保」に固執し続ける姿しか見えてこなかった。彼の中に潜む「心の闇」は、今後も決して表に出ることはないのだろう。裁判記録を読むにつれ、そう強く感じた。

この事件にかかわった取材者の1人として、この訴訟の行く末を見届けていきたい。

