「栗林中将と対話した元島民」に話を聞いてガラリと変わった「硫黄島のイメージ」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

2022年、賢二を再取材

色とりどりの帆を張ったカヌーが紺碧の海を走る光景。ほかほかと温かいレモングラスの山に横たわり、高貴な香りに包まれた昼寝の記憶。裸足で島中を駆け回り、柔らかな砂に素足を沈める感触……。

2019年11月、埼玉県内の高齢者グループホームの一室で、89歳の山下賢二は失われた楽園の記憶を、目を輝かせながら語り続けた。

賢二は私に2冊の手作り冊子を貸してくれた。「硫黄島 我が故郷」と題された回想録と「硫黄島の思い出 山下賢二 随想集」である。それらに綴られた少年時代の思い出も、前述の物語に織り込んだ。

当初、このインタビューの主眼は硫黄島守備隊の戦いと戦後の遺骨未収容問題にあった。「硫黄島戦の象徴ともいえる栗林中将と対話した元島民がいる」という情報が、賢二に取材する決め手となった。地上戦前の島の歴史は、正直なところ、私の関心の外にあった。

しかし、賢二が声を弾ませながら語る“硫黄島少年記”とも呼ぶべき牧歌的な物語に、私は次第に心を奪われていった。取材を終える頃には、私の中の硫黄島のイメージは一変していた。頭の中で、硫黄や弾薬の硝煙の臭いはレモングラスの香りに変わり、火山活動や戦火で荒れた風景は賢二やチューコヤが裸足で駆け回る緑一色の野に変わり、砲弾の炸裂音は小鳥の平和な歌声に取って代わった。

だが、このインタビューを北海道新聞の記事にした際、92行の文章の半分以上は栗林中将に関する思い出が占めた。読者の関心は、島民の暮らしよりも、第二次世界大戦屈指の激戦地となった硫黄島戦の最高指揮官にあるという思いが強く働いた。2019年12月19日付の北海道新聞に掲載された記事のタイトルは「栗林中将は『優しそうな顔』言葉交わした山下さん」だった。

次に賢二のもとを訪れたのは、その1年半後の2022年3月。新型コロナウイルス禍の真っただ中だった。長男の山下達美に面会可能かを電話で確認すると、感染症対策のため面会時間は30分に制限されているとのことだった。当時私が住んでいた東京都杉並区からグループホームまでは電車を乗り継いで片道2時間半。往復5時間をかけて会えるのはわずか30分。

それでも、私には迷わず会いに行く理由があった。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

【つづきを読む】「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」…日本人が知らない、硫黄島の「村が消えた日」