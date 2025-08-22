花王のスキンケアブランド「ソフィーナ iP（SOFINA iP）」が、肌印象を左右する3大要因に総合アプローチする美容液「ソフィーナ iP 【薬用】角層トーニングセラム」（医薬部外品、30mL 6600円、数量限定お試しサイズ 10mL 2420円）を10月18日に発売する。

【画像をもっと見る】

ソフィーナ iPは、総合皮膚科学スキンケアブランドとして、“肌の事実・根拠に基づく皮膚科学で導く「きれいの最適解」を”をブランドパーパスに掲げ、炭酸ガス（噴射剤）の応用と角層細胞科学で肌にアプローチする商品を展開している。

同ブランドは、近年美白市場が成長を続けているなかで、美容に関心が高い生活者を中心に肌印象ケアに対する注目度が上昇していることに注目。肌の印象を左右する要因として、シミ・肌あれ・乾燥によるくすみを3大要因であると捉え、皮膚科学に基づいた技術でアプローチすべく新商品を開発した。

新美容液は、メラニンの生成を抑えるシミ予防として有効成分ナイアシンアミドを、肌あれ予防として有効成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合した。さらに、新たに花王が独自開発した「角層透化技術®」を採用。角層細胞までうるおいで満たし、乾燥で黄みがかってくすんで見える肌をケアし、透明感を引き出すことを可能とした。ベタつかず、うるおい感と肌なじみの良さを追求した、肌にすっとなじむとろみのあるテクスチャーが特徴だ。

■ソフィーナ iP：公式サイト