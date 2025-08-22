「スック（SUQQU）」が、スティック型で手軽に使用できるスキンケアバーム「SUQQU グロウイング バーム」（18g 5940円）を10月3日に発売する。

肌のツヤを追求してきたスックは、新作のグロウイング バームで、パールに頼らない素肌のうるおい感や、ライブリーなツヤが息づく印象を提案。肌だけでなく、唇や指先、髪の毛、首元などうるおいが欲しい部分にマルチに使うことができる。

水分を抱え込み、肌をふっくらやわらかく導くワセリンのほか、サトウキビ由来のシュガースクワラン、ヒアルロン酸、ホホバオイル、日本産のツバキ種子油を含む複合美容成分を配合。バームを塗り広げると、なめらかに伸び広がり、薄い膜を形成し、肌内部からの水分蒸散を防ぐ。やわらかなバームは、メイクの上から重ねてもヨレにくいテクスチャーを追求。乾燥しやすい頬になめらかなツヤを与えるため、メイクの仕上げにハイライトとして取り入れることもできる。

手のひらに収まる丸みのあるフォルムをデザイン。また、さまざまなパーツに手軽に使えるよう、あえて無香料で仕上げた。

