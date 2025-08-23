初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）の９・１１後楽園ホール大会に参戦する“邪道”大仁田厚が２２日に都内のＳＳＰＷ事務所に乗り込んだ。

大仁田は１７日に間下隼人から受け取った挑戦状を平井丈雅代表に渡し「間下選手が俺のところにこれを持って来た。あいつは真剣だ。どうしても電流爆破をやりたいと言っているが、タイガー（初代タイガーマスク）はどうなんだ？」と詰め寄った。

これに平井代表は「『その戦いに、間下にとっての義があれば、行ってこい』と佐山先生はおっしゃいました」と返答。大仁田は「９月１１日の後楽園ホールの試合形式だが、テキサストルネードランバージャックデスマッチでいく！決定じゃ！」と他団体にも関わらず試合形式の決定を宣言した。

完全に大仁田にストロングスタイルを乗っ取られた平井代表は返答に詰まり涙目になったが大仁田は「挑戦状を持ってきた間下の目は、真剣そのものだった。純粋にプロレスが好きなんだろうな。あいつはストロングスタイルにいても、もっと激しいプロレスを渇望しているんだろう。９月２８日のＦＭＷＥ横浜鶴見で、間下に電流爆破のリングを用意してやる」と宣言した。

なお、同大会は開催まで２０日を切ったが現時点で２試合のみ発表。その他のカードは未定となっている。

同大会の出場予定選手は以下の通り。

船木誠勝、日高郁人、阿部史典、ジャガー横田、藪下めぐみ、Ｓａｒｅｅｅ。

◆９・１１後楽園決定済みカード

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ