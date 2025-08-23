STAP細胞問題をどう見る？『ざんねんないきもの事典』今泉忠明が考える、科学の本質

『ざんねんないきもの事典』や動く図鑑「MOVE」シリーズなど、子どもから大人まで人気の図鑑を監修してきた動物学者・今泉忠明先生。実は、お父さん・お兄さん・息子さんもみんな動物学者という、「動物学者一家」に生まれ育ちました。動物の世界を深く掘り下げ、多くの学説を発表してきた今泉先生ですが、かつて大きな注目を集めた「STAP細胞」の発表をどう受け止めていたのでしょうか？

今泉先生がこれまでに体験してきた数々のエピソードを、著書『気がつけば動物学者三代』（講談社）から抜粋し、全6回にわたってご紹介する短期連載。第4回では、今泉先生が考える、科学を学ぶうえで大切なことをお伝えします。

学説は多数決で決めてはいけない

動物学だけでなく、すべての科学を学ぶうえで忘れてはならない原則があります。そのひとつが、「学説などを多数決で決めてはいけない」ということです。これも、父が教えてくれたことでした。

みなさん、ガリレオ・ガリレイというイタリアの学者の名は聞いたことがあるでしょう。「天文学の父」とも呼ばれるガリレオは、「地球が太陽のまわりを回っている」という地動説を唱えた人物として有名です。しかし、ガリレオが存命した十六〜十七世紀当時は、「太陽が地球のまわりを回っている」とする天動説が信じられており、ガリレオの説をとる人はほとんどいませんでした。それどころか、ガリレオは「異端」として捕らえられ、ローマ教皇庁による宗教裁判にかけられて有罪判決を受けたのです。「本当は地動説が正しい」というのが世の中に認められたのは、ガリレオが死んでからずっと後のことでした。

ガリレオのエピソードは、今も科学を学ぶすべての人にとっての教訓になっていると僕は思います。大勢の人が「正しい」と言ったからといって、その説が本当に正しいかどうかはわかりません。わずかな人しか信じていない説でも正しいことだってあります。たとえ少数派であっても、「これは間違っている」と、ひとつの学説を簡単に切り捨て、消してしまってはいけないのです。

論文発表の自由は尊重されるべき

欧米の科学誌『ネイチャー』 や 『プロスワン』などは、オリジナルの論文であれば自由に掲載してくれます。日本ではこの雑誌に掲載されると正しい説と思う人が多いのですが、正しいかどうかは後の世の人が判定すべき問題なのです。二〇一四年一月に『ネイチャー』に掲載された小保方晴子氏、若山照彦氏、チャールズ・バカンティ氏らによるSTAP細胞（刺激惹起性多能性獲得細胞）に関する論文について、その後、理化学研究所の調査によって、論文、およびSTAP細胞の存在そのものも否定されたことがありました。僕は、『ネイチャー』に掲載されたからといって正しいとはかぎりませんが、STAP細胞のことを発表することそのものは自由だと考えます。

今の日本は、「白か、黒か」をはっきりさせたがる傾向が強くなっていると感じます。科学においては、「まだ、研究途中で、どちらが正しいのかわからないのだから、白でも黒でもない」ということがあるのが当たり前なのです。そして、結論を急ぐ必要など、まったくないのです。

仮説は自由に立て、柔軟に見直すこと

科学の世界では、つねに仮説を立て、それを立証できるような証拠を研究や調査によって集めていきます。仮説は、自分が考えるままに自由に立てるべきです。「みんなが正しいと言っている説と同じにしたほうがいいかな」とか、「こんな説はおかしいと思われるかな」などと他人の顔色を気にする必要はありません。科学は自由であるべきなのです。

そして、調査の過程で、「この仮説はちょっと違ったかな」と思ったら、その都度、軌道修正し、新たな仮説を設定することも大切です。知識が増えれば増えるほど、仮説が変わっていくのは当然のことです。仮説の見当が違ったからといって「間違えた」わけではないですし、そもそも間違えることは悪いことではありません。

自分が正しいと考える仮説を立て、それを信じることは大切ですが、それと同時に、頑固になりすぎないことも大切です。僕は自分の考えをまわりの人にさりげなく相談してみたり、意見を聞いたりすることもあります。そうやって、客観的な視点を持つことで新たに気づかされることもあるからです。

客観的になりすぎると、自分の仮説を信じられなくなったり、このまま研究を進めてよいのか不安になったりするのも事実です。自分を信じる力、目標に向かって突き進む情熱、それでいて冷静な視点……。研究を続けるためには、この三つのバランスを保つことが必要だと思うのです。

◇第5回【なぜゴキブリは怖いのか？『ざんねんないきもの事典』動物学者・今泉忠明が考える理由】は8月24日に公開予定。私たちはなぜ、ここまでゴキブリを嫌ってしまうのか？ 今泉先生の視点で考えます。

お笑い芸人バービーさんも審査員！ 大賞賞金10万円、「FRaU SDGs eduこどもプレゼン・コンテスト」4回目応募開始！