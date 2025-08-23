リバプールが久保に関心を示していた

スペイン1部レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英は、今夏の移籍市場でイングランド1部リバプールへの移籍が噂されてきた。

将来的には現在のエースであるエジプト代表FWモハメド・サラーの後継者になることも期待されていると報じられたが、今夏の移籍市場で久保が日本代表MF遠藤航のチームメイトになる可能性は消滅したようだ。リバプール専門メディア「Anfield Watch」が報じている。

今夏、リバプールはポルトガル代表FWディオゴ・ジョタが交通事故で亡くなり、コロンビア代表FWルイス・ディアス、ウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェス、さらに19歳のFWベン・ドークもボーンマスへ新天地を求めた。そのため、新たなアタッカー獲得の必要性が指摘されている。

新たな9番として、ニューカッスルのFWアレクサンデル・イサクの補強が報じられているが、スペイン1部レアル・マドリードのFWロドリゴ、フランス代表FWブラッドリー・バルコラといった名前も、リバプールが関心を示している選手として報じられている。

そうした候補の一人として、久保の名前も挙がっていた。記事では「数週間前にリバプールが久保に関心を示した後、レアル・マドリードはレアル・ソシエダと話し合いを持った。レアル・マドリードが保有権の50%を持っており、ソシエダは6000万ユーロ（約104億円）の移籍金を期待している。レアル・マドリードは日本人選手の移籍から得られる移籍金の半額となる2500万ユーロ（約43億円）から3000万ユーロ（約51億円）を諦め、フランス代表DFイブラヒマ・コナテ獲得の交渉材料にしようとしていた」と伝えた。

久保自身はリバプール移籍を望んだとされるが、この計画はリバプールが残り1年の契約となるコナテの残留を強く望んでいることから、すぐに頓挫したという。それでも記事では「久保は新シーズンのラ・リーガで良いスタートを切った。開幕戦のバレンシア戦では飛びぬけた活躍を見せた。左利きのアタッカーはゴールを決めただけではなく、常に脅威となり続けた。右サイドからのカットインが得意で、モハメド・サラーを彷彿させる選手とみられており、攻撃陣の再編を狙うリバプールには間違いなく有益な補強となるだろう」と、今夏は実現しないと見られる久保の移籍について、将来的には有用になる可能性を強調している。（FOOTBALL ZONE編集部）