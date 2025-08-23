日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円高の4万2950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45300.73円 ボリンジャーバンド3σ
44113.82円 ボリンジャーバンド2σ
43120.00円 一目均衡表・転換線
42950.00円 23日夜間取引終値
42926.91円 ボリンジャーバンド1σ
42922.00円 5日移動平均
42633.29円 22日日経平均株価現物終値
41740.00円 25日移動平均
41530.00円 一目均衡表・基準線
40553.09円 ボリンジャーバンド-1σ
39602.67円 75日移動平均
39380.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39366.18円 ボリンジャーバンド2σ
38660.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38524.90円 200日移動平均
38179.27円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
