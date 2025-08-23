　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円高の4万2950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45300.73円　　ボリンジャーバンド3σ
44113.82円　　ボリンジャーバンド2σ
43120.00円　　一目均衡表・転換線
42950.00円　　23日夜間取引終値
42926.91円　　ボリンジャーバンド1σ
42922.00円　　5日移動平均
42633.29円　　22日日経平均株価現物終値
41740.00円　　25日移動平均
41530.00円　　一目均衡表・基準線
40553.09円　　ボリンジャーバンド-1σ
39602.67円　　75日移動平均
39380.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39366.18円　　ボリンジャーバンド2σ
38660.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38524.90円　　200日移動平均
38179.27円　　ボリンジャーバンド3σ


