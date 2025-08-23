TOPIX先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.0ポイント高の3106.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3265.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
3177.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
3106.50ポイント 23日夜間取引終値
3102.70ポイント 5日移動平均
3100.87ポイント 22日TOPIX現物終値
3093.50ポイント 一目均衡表・転換線
3088.95ポイント ボリンジャーバンド1σ
3000.78ポイント 25日移動平均
2963.00ポイント 一目均衡表・基準線
2912.61ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2857.60ポイント 75日移動平均
2824.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
2811.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2775.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2757.00ポイント 200日移動平均
2736.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
3265.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
3177.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
3106.50ポイント 23日夜間取引終値
3102.70ポイント 5日移動平均
3100.87ポイント 22日TOPIX現物終値
3093.50ポイント 一目均衡表・転換線
3088.95ポイント ボリンジャーバンド1σ
3000.78ポイント 25日移動平均
2963.00ポイント 一目均衡表・基準線
2912.61ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2857.60ポイント 75日移動平均
2824.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
2811.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2775.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2757.00ポイント 200日移動平均
2736.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース