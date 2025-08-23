　23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.0ポイント高の3106.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3265.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3177.11ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3106.50ポイント　　23日夜間取引終値
3102.70ポイント　　5日移動平均
3100.87ポイント　　22日TOPIX現物終値
3093.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3088.95ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3000.78ポイント　　25日移動平均
2963.00ポイント　　一目均衡表・基準線
2912.61ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2857.60ポイント　　75日移動平均
2824.45ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2811.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2775.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2757.00ポイント　　200日移動平均
2736.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


