　23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント高の791ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

820.40ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
804.20ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
791.00ポイント　　23日夜間取引終値
789.20ポイント　　5日移動平均
788.50ポイント　　一目均衡表・転換線
788.00ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
782.12ポイント　　22日東証グロース市場250指数現物終値
771.80ポイント　　25日移動平均
762.00ポイント　　一目均衡表・基準線
755.60ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
748.67ポイント　　75日移動平均
739.40ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
729.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
723.20ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
720.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
684.08ポイント　　200日移動平均


