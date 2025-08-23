グロース先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント高の791ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
820.40ポイント ボリンジャーバンド3σ
804.20ポイント ボリンジャーバンド2σ
791.00ポイント 23日夜間取引終値
789.20ポイント 5日移動平均
788.50ポイント 一目均衡表・転換線
788.00ポイント ボリンジャーバンド1σ
782.12ポイント 22日東証グロース市場250指数現物終値
771.80ポイント 25日移動平均
762.00ポイント 一目均衡表・基準線
755.60ポイント ボリンジャーバンド-1σ
748.67ポイント 75日移動平均
739.40ポイント ボリンジャーバンド2σ
729.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
723.20ポイント ボリンジャーバンド3σ
720.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
684.08ポイント 200日移動平均
株探ニュース
820.40ポイント ボリンジャーバンド3σ
804.20ポイント ボリンジャーバンド2σ
791.00ポイント 23日夜間取引終値
789.20ポイント 5日移動平均
788.50ポイント 一目均衡表・転換線
788.00ポイント ボリンジャーバンド1σ
782.12ポイント 22日東証グロース市場250指数現物終値
771.80ポイント 25日移動平均
762.00ポイント 一目均衡表・基準線
755.60ポイント ボリンジャーバンド-1σ
748.67ポイント 75日移動平均
739.40ポイント ボリンジャーバンド2σ
729.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
723.20ポイント ボリンジャーバンド3σ
720.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
684.08ポイント 200日移動平均
株探ニュース