¤À¤«¤é¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä´ûÂ¸¤Î·ÐºÑ³Ø¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤Ž¢¤ª¶â»ý¤Á¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿´ÍýŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃÓ¾å¾´¡Ø¤Ê¤¼¿Í¤Ï¤½¤ì¤òÇã¤¦¤Î¤«¡© ¿· ¹ÔÆ°·ÐºÑ³ØÆþÌç¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹â³Û¤Ç¤âÇã¤¤¤¿¤¤¤â¤Î
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤È¤â°ã¤¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¤Ï¡©
¥À¥¤¥³¥ó¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï°Â¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊõÀÐ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ®¶âÂ°¤ä¹âµé³°¼Ö¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¹â¤á¡¢½êÍÍß¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¹â²Á¤Ç¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â³Û¤«¤Ä´õ¾¯À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ÀïÎ¬¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹â³Û¤Ê¤â¤Î¤Ï²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²Á³Ê¤òÀßÄê¤¹¤ë¡Ö°Ò¸÷²Á³Ê¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
°ì¸«»÷¤¿Î¾¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤äÍ¥¤ì¤¿µ¡Ç½À¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Û¤«¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ï¤ÐÂåÂØÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¡½¡½¤½¤ì¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ÀïÎ¬¡×¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡ä
¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢ÂåÂØÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë
Check¡ª
¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡×¤È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª
¢£Æ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÂ·¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë
IKEA¤äÌµ°õÎÉÉÊ¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä
»Ò¤É¤â¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó°ã¤¤¤Î¤â¤Î¤òÍß¤·¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥«¡¼¤â¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ±¤¸¤â¤Î¤òÂ·¤¨¤¿¤¬¤ëÀ¸þ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅý°ì¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤äÂÖÅÙ¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Í¤Ë°ì´Ó¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¡Ö°ì´ÓÀ¤Î¸¶Íý¡×¤¬Æ¯¤¯¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸¶Íý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤òÂ·¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥Ç¥£¥É¥í¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥£¥É¥í¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ç¥£¥É¥í¸ú²Ì¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿Å¸³«¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐIKEA¤äÌµ°õÎÉÉÊ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅý°ì¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹½ÃÛ¤·¤¿À¤³¦¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤«¡£¤½¤ì¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥É¥í¸ú²Ì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ãÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¡¢ÃËÀ¤â½÷À¤âÌä¤ï¤º¡¢¤Ò¤¤Ä¤±¤ëËâÎÏ¤¬¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥£¥É¥í¸ú²Ì¡×¤È¤Ï¡©¡ä
¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤É¡Ö¥Ç¥£¥É¥í¸ú²Ì¡×¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
Check¡ª
¾ÃÈñ¼Ô¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹½ÃÛ¤·¤¿À¤³¦¤Ë¤¤¤«¤Ë°ú¤¹þ¤à¤«¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£Ï«ÎÏ¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë
IKEA¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³
¿Í¤«¤é¤ÎÌã¤¤¤â¤Î¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¼Î¤Æ¤Ë¤¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤È¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ìã¤¤¤â¤Î¤äÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«¤é¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï°¦Ãå¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥â¥Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î²È¶ñÎÌÈÎÅ¹IKEA¤Ç¤¹¡£
IKEA¤Î²È¶ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ¤ÏÀâÌÀ½ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¶î»È¤·¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¥Í¥¸Î±¤á¤ò¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éôºà¤ÏÀµ³Î¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀâÌÀ½ñ¤É¤ª¤ê¤Î¼ê½ç¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â´°À®¤·¤¿¤È¤¤ÎËþÂ´¶¤ÏÂç¤¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤Î²È¶ñ¤Ë¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤Î°¦Ãå¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤ä¤êÊý¤Ï¡¢IKEA¤ÎÌ¾¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¤¥±¥¢¸ú²Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î½êÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤ê¹â¤¤²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¿´Íý¤ò¤µ¤¹¡¢¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Î¡ÖÊÝÍ¸ú²Ì¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ã¡ÖÊÝÍ¸ú²Ì¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¤¥±¥¢¸ú²Ì¤È¤Ï¡©¡ä
¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯¹â¤Þ¤ë¡á¸ÜµÒËþÂÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¼êË¡
Check¡ª
¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤È°¦Ãå¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¢£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬CM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÉ¾²Á¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬É¬¤º¤·¤âÀµ¤·¤¤É¾²Á¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î¼ç¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ì¤Ï¡×¤È¡¢¤Ä¤¤ÃíÌÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤¬¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ë¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿´ÍýºîÍÑ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤â¤Î¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤ÄºÝÎ©¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤äÉ¾²Á¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤·¤Þ¤¹¡£¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤òCM¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£
ÃøÌ¾¿Í¤Ï¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¤âÍøÍÑ²ÄÇ½À¥Ò¥å¡¼¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¦¥§¥Ö¤ÎCM¤Ï¡Ö¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡ä
ÌÜÎ©¤ÄÆÃÄ§¤ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ¾²Á¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡¢È½ÃÇ¤ä°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¤Î¤³¤È¡£¸åÇØ¸ú²Ì¤ä¸å¸÷¸ú²Ì¤È¤â¤¤¤¦
Check¡ª
³ØÎò¤ä¸ª½ñ¤¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ä¹¥´¶ÅÙ¤Ê¤É¤Ï¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤ä¤¹¤¤
¢£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òµá¤á¤ë¿´Íý
Â¾¿Í¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬Æ¯¤¯¡Ö¼Ò²ñÅªÁª¹¥¡×¤È¤Ï¡©
¤â¤·¤â»ä¤¿¤Á¤¬Â¾¿Í¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ÃÈñ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¹âµéÉÊ¤Î¾ÃÈñ¤Ï¥°¥Ã¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹âµéÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òµá¤á¤ë¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤Ø¤Î°Õ¼±¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òµá¤á¤ë¿´Íý¤ò¡Ö¥ô¥§¥Ö¥ì¥ó¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï19À¤µªËö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¥ô¥§¥Ö¥ì¥ó¤¬¡¢Í´×³¬µé¡Ê¶â»ý¤Á¤Ç²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¿Í¤¿¤Á¡Ë¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ò¡Ö¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤Î¾ÃÈñ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
¹âµéÉÊ¤òÂ¾¿Í¤Ë¸«¤»¤Ó¤é¤«¤¹¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢¿Í¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¤è¤ê°Â¤¯µá¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤è¤ê¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤òµá¤á¤ë¡£
¤³¤ì¤â´ûÂ¸¤Î·ÐºÑ³Ø¤¬Äê¤á¤ë¿Í´Ö¤Î¹çÍýÀ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¿Í¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ï¡Ö¼Ò²ñÅªÁª¹¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤Î¹ÔÆ°¤äÍø±×¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Ò²ñÅªÁª¹¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òµá¤á¤ë¿´Íý¡Ö¥ô¥§¥Ö¥ì¥ó¸ú²Ì¡×¤È¤Ï¡©¡ä
·ÐºÑ³Ø¼Ô¥ô¥§¥Ö¥ì¥ó¤¬¡¢Í´×³¬µé¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ò¡Ö¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤Î¾ÃÈñ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤³¤½¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë
Check¡ª
Â¾¿Í¤Î¹ÔÆ°¤äÍø±×¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÁª¹¥¤¬¿Í¤ËÈó¹çÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤»¤ë
----------
ÃÓ¾å ¾´¡Ê¤¤¤±¤¬¤ß¡¦¤¢¤¤é¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1950Ç¯Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢NHKÆþ¶É¡£ÊóÆ»µ¼Ô¤È¤·¤Æ»ö·ï¡¢ºÒ³²¡¢¶µ°éÌäÂê¤òÃ´Åö¤·¡¢94Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©¤³¤É¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç³èÌö¡£2005Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä½ñÀÒ¼¹É®¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£¸½ºß¡¢Ì¾¾ëÂç³Ø¶µ¼ø¡¦Åìµþ²Ê³ØÂç³ØÆÃÌ¿¶µ¼ø¤Ê¤É¡£6Âç³Ø¤Ç¶µ¤¨¤ë¡£¡ØÃÓ¾å¾´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤·ÐºÑ³Ø¡Ù¡ØÃÓ¾å¾´¤Î18ºÐ¤«¤é¤Î¶µÍÜ¹ÖºÂ¡Ù¡Ø¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÀµÂÎ¡ª¡¡ÃÓ¾å¾´¤Ø¤Î42¤Î¼ÁÌä¡Ù¡Ø¿·Ê¹¤Ï¹Í¤¨¤ëÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë ¡¡ÃÓ¾åÎ®¿·Ê¹¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡ØÃÓ¾å¾´¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¾®³ØÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¶µÍÜ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÃÓ¾å ¾´¡Ë