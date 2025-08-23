40・50代の服探し →【ハニーズ】で！ 大人のオシャ見え♡「ふんわりスカート」

「可愛いけど甘すぎない」「楽なのにきちんと見える」そんな服を探している40・50代へ。その願い、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】で叶えられるかも。今回は、一点投入でオシャ見えしそうな「ふんわりスカート」をピックアップ。優雅に広がるシルエットで体型をさりげなくカバーしつつ、軽やかな華やぎをプラスできそうな優れものがずらり。しかもどれもお手頃価格なのに高見えしそう。大人のデイリークローズにぴったりのアイテムを厳選したので、ぜひお見逃しなく！

シンプルな中にもひとクセ効いたバルーンスカート

【GLACIER lusso】「バルーンスカート」\2,980（税込・セール価格）

「あの人センスある！」と思われそうな最旬スカートを発見。今季大注目のバルーンスカートは取り入れるだけで、コーデをグッと今っぽいムードに更新できそう。一見シンプルながらも、裾周りのほどよいボリューム感が着こなしのポイントに。公式オンラインストアによると「腰周りも裾も広がり過ぎない」とあり、バルーンスカート初心者さんでも気軽にデイリールックに取り入れられそう。ウエストのフロントはすっきり、バックはゴム仕様になっており、楽とキレイを叶えたいという女性におすすめの一枚です。

存在感抜群！ コーデの主役となる花柄スカート

【GLACIER lusso】「花柄プリーツスカート」〈グリーン花柄〉\2,980（税込・セール価格）

遠目からでもハッとしそうな存在感を放つ花柄スカート。甘いイメージがある花柄も、くすみグリーン × ホワイトの落ち着いた配色で大人顔にアップデート。「落ち感のあるブロークンツイル素材」（公式オンラインストアより）を使用しており、動くたびに華やかさと美しい揺れ感を演出できそう。トップス × ボトムスのワンツーコーデに頼りがちな夏、主役級の花柄スカートが脱マンネリの救世主になる予感。

透け感のあるシフォン素材で装いを軽やかに

【GLACIER lusso】「プリーツスカート」\2,980（税込・セール価格）

軽やかな揺れ感で、歩くたびに目を引きそうなシフォンスカート。透け感のあるシフォン素材、繊細なプリーツデザインが魅力で、着るだけでグッと上品に格上げできそう。立体感のあるカットジャカードが、さりげなく華やかさもプラスしています。エレガントな見た目ながらも、ウエスト総ゴムで楽に穿けそうなのも大人に嬉しいポイント。

ふんわりカットジャカード素材が大人の洗練感を演出

【GLACIER lusso】「ジャカードフレアスカート」\3,980（税込・セール価格）

高級感のある、ふっくらとした立体的なジャカード素材が魅力のフレアスカート。タック入りのウエスト、上品な広がりのフレアシルエットで体型カバーも期待できます。ウエストは後ろのみゴムで、フロントはすっきりクリーンな印象。汗ばむ夏に嬉しい抗菌防臭つきと機能性も抜群。Tシャツと合わせた大人カジュアルスタイルから、ブラウスやジャケットと合わせたお呼ばれシーンまで、オールラウンドに頼れそうな一枚です。

