世界を魅了したコムタンスープが日本初上陸！ 心と身体を満たす贅沢な一杯（東京・東新宿）

オクドンシク（東京・東新宿）

外観 撮影：食べログマガジン編集部

2025年8月、東新宿駅から徒歩9分ほどの場所に、有名グルメガイドに8年連続で掲載されているソウル発のコムタンスープ専門店「オクドンシク」がオープンしました。同店は、2017年に韓国・ソウルでスタートした、人気の韓国料理「コムタンスープ」の専門店。ソウル本店はわずか10席というコンパクトな店舗ですが、平日でも行列が絶えず、常に多くの人々が他にはない味を求めて賑わっています。

デジコムタン 写真：お店から

現在、ソウル、ニューヨーク、ハワイに公式店舗を展開。ニューヨーク店は2023年に「ニューヨーク・タイムズ」のピート・ウェルズ氏から高評価を受けたのち、「2023年のNYベストディッシュ8選」にも選出され「伝統的な韓国料理がニューヨークで認められた」と韓国メディアに報じられ、当時注目を集めました。その後「ニューヨーク・タイムズ」が選ぶ「ニューヨークのベストレストラン100」に、 2024年・2025年の2年連続で選出されました。

オクドンシク料理⻑ 写真：お店から

オクドンシク料理⻑は、慶熙大学で総合調理師課程を修了後、一流レストランやホテルの料理長を歴任。究極にシンプルな素材で最高の一皿を作ることを信条とし、豚肉のうまみを研ぎ澄ませた「デジコムタン」に特化した店をソウルに開きました。地元の新鮮な食材を用い、余計な味付けを避けて素材の魅力を引き出す。その哲学が、オクドンシクの味の根底にあります。

スッキリとした店内 写真：お店から

新大久保店の店内は、木目と白を基調としたミニマルなデザイン。ブランドスローガン「Essence of Simplicity（シンプルさの本質）」を空間でも体現しています。温もりのある木材、余白を活かした配置、そして一人でも気兼ねなく座れるカウンター席が中心。全18席と小規模ながら、落ち着いた空気が漂い、スープの香りに包まれながらゆったり食事を楽しめます。

デジコムタンにはコチュジ（写真左）がついてくる 写真：お店から

看板料理は、韓国の伝統的なスープ料理をクッパスタイルで味わう「デジコムタン」（並）980円/（大）1,280円/（特大）1,580円の3サイズ展開です。一般的なコムタンが牛骨や内臓を煮込むのに対し、オクドンシクでは豚ウデ肉と香味野菜を長時間煮込み、澄んだスープに仕上げます。味付けは塩だけ。豚肉のデリケートなうまみが際立ち、軽やかながらも奥行きのある味わいです。

熱々のスープを入れる 撮影：食べログマガジン編集部

仕上げには韓国の伝統技法「トリョム」を用い、炊きたてのご飯に熱々のスープを何度も注いで温め、米粒にスープのうまみを染み込ませます。ご飯がスープで軟らかくなり、食べやすくなるそう。

スープを戻す、を複数回繰り返す 撮影：食べログマガジン編集部

一口ごとに体の芯までじんわりと温まる、まさに心に寄り添う一杯です。

海老ドングランテン 写真：お店から

サイドメニューも個性派揃いで、香ばしく焼き上げた海老のかき揚げ風料理「海老ドングランテン」480円、やわらかく煮た豚ウデを冷やして提供する「冷ジェユク」480円を用意。また、スープに使用した豚肉を刻み、自家製にんにく醤油で味付けしたものを温かいご飯の上にのせた丼「デジトッパプ」400円も日本限定で提供します。

スパークリングマッコリ 写真：お店から

ドリンクでは、韓国ブランド「NERD Brewery」のスパークリングマッコリが日本初登場。バジル香る「NERD バジル スパークリング」、ローズマリー香る「NERD タイム＆ローズマリー スパークリング」、ハーブと発泡感が調和した「NERD 12」の3種（各550円）を用意。スパークリングワインのような華やかさで、食前酒にもぴったりです。

さらに来月にはパリ1号店もオープン予定。韓国から世界へと羽ばたくオクドンシクの味を、新大久保で一足先に体験してみませんか。

食べログレビュアーのコメント

海老のドングランテン 出典：hika_jun0517snowさん

『数年前にソウルで行って「毎日食べたい！」と思ったクッパ。

新大久保にできたとのことで伺いました。

夜20時過ぎに行ったので店内は混み合ってなくすぐに入れました。

私はお腹ぺこぺこだったのでクッパの大とエビのドングランテンを注文しました。

マッコリも飲もうと思ってたのに到着した時にすっかり忘れていました（笑）

クッパはソウルで食べた時の感動した上品なスープに、お肉もたくさん入っていて、大満足でした。

やはり毎日食べたい（笑）

しかし今回さらに感動したのはエビのドングランテンです！

ほんとに美味しすぎました！

ぜひ行かれる方は食べてみてください！』（hika_jun0517snowさん）

デジコムタン 出典：78d129さん

『ソウルに訪れたとき、行きたいリストに入ってましたが、人気店で並ぶということ、営業時間が短かかったため、諦め、いつか行きたいと思っていました。

14時頃、訪問。並ばずに入れました。地下にありますが、扉を開けて階段の途中に券売機が設置されており、大盛を注文。

念願のコムタンはとても優しい味で、丁寧に作られており、体に良いんだろうなと感じながらいただきました。スープが綺麗だこと。

お肉も盛りだくさんで満足しました。

東京に来てくれてありがとうございます！』（78d129さん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆オクドンシク住所 : 東京都新宿区大久保2-6-10TEL : 03-6278-9155

文：佐藤明日香

