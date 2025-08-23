「家族旅行に行くわよ♡」そんなお金あるの、、、？ 大人になって知った『母の深い愛情』にホロリ

A子さんは母親と妹の3人暮らし。とても仲のいい家族だったけれど、お金に余裕がなく、夏休みのレジャーや旅行とは無縁の生活を送っていたそうです。しかし突然母親が「沖縄旅行に行く」と言い出して……！？

憧れの「家族旅行」

子どもに心配をかけまいと、嘘を言って旅行に連れて行ってくれた母。他のお友達のように、夏休みに思い出を作ってあげたいという母の愛情を、大人になって初めて知りました。

そしてこの夏、A子さん姉妹は母を連れて沖縄旅行に行くそう。愛情いっぱいに育ててくれた母に、これからは親孝行をしようと姉妹で計画を立てているそうです。

【体験者：30代女性・会社員、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

