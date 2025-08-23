吉本興業が「人権ポリシー」を発表…「ダウンタウンチャンネル」にも大きな影響を与える

吉本が新たに定めた人権ポリシー

吉本興業が8月5日、「グループ人権ポリシー」を公表した。

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく、「人権に対する基本方針」、「企業としての責任」、「救済」、「情報開示」、「SDGsへの貢献」など7項目を掲げた。

2010年から「行動憲章」において人権尊重を掲げてはきたが、今回はグローバルスタンダードへの明確な準拠をとったといえる。

国連が2011年に掲げた指導原則は、「人権侵害から保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業責任のためのデュー・ディリジェンス（注意義務）」、「司法手続きや苦情処理の仕組みなど効果的な救済措置」の3本柱を定義したもの。

すでに各国政府および民間企業にとって事実上の基準となっている。特に欧米では、このガイドラインに準拠しない企業が政府契約や国際的なビジネスから排除されるケースも出ており、日本企業にとっても看過できない状況だ。

たとえばアメリカでは、Appleが労働者の搾取や差別の禁止を掲げ、サプライチェーン上の取引先に人権侵害が認められた場合には契約解除を行う方針を明示している。エンターテインメント分野でも、ディズニーやワーナーといった大手スタジオは社内規定や契約条項に人権ポリシーを組み込み、Netflixにおいてはコンテンツ制作時の人種・ジェンダーの多様性確保が義務付けられているほか、出演者に対するハラスメントには即時対応するルールを社外にも公開している。

こうした動きの中で、吉本の取り組みは、ようやく日本の芸能プロダクションがグローバル基準に追いついたと言える。

すでに日本政府も2020年に「ビジネスと人権に関する行動計画」を策定しており、国連の指導原則をほぼ踏襲した内容で、公共調達や補助金、公的金融の支援対象を選定する際の判断材料として活用している。

契約違反の基準を明確にして「切り」やすくする

近年、吉本興業は、全国の地域振興プロジェクトや教育・文化関連のイベント事業に積極的に参画しており、そうした公的予算や政府系機関との関係が増す中で、国際的な人権基準への適合を明確に打ち出すことは、ビジネス上も不可欠な対応だったと言える。

ただ、今回の発表は、日本の芸能界で性加害やパワハラ、タレント契約に関するトラブルが相次いで問題化していることと無縁ではないだろう。

タレントの私生活やテレビ局の体制において、人権軽視が見られると批判を浴びている。そうした中、最大手プロダクションのひとつである吉本が「人権ポリシー」を正式に策定し、所属タレントや取引先にまで適用を広げた意義は非常に大きい。

今後は、この方針が実際に機能するかが問われるが、吉本の現場レベルの関係者に聞くと、「たとえタレントの私生活での出来事あっても、人権問題になるようなことは今までより厳しい対応になるという話は聞いている」という。

たとえば吉本所属の大物タレント、松本人志に性加害報道が出た事例だ。会社としては当初、事実を否定する立場をとっていたが、後日、「複数の女性が精神的苦痛をこうむっていたとされる旨の記事に接し、真摯に対応すべき問題である」と一転したが、今回の人権ポリシーの策定はこうしたケースにおける会社側の対応指針を明確にする意味合いもあるだろう。

「以前だったら、タレントの不祥事については一律な基準がなく難しくて、ケースごとの対応になっていました。刑事事件になったものなら分かりやすいですが、そうじゃない話はタレント側に立てばいいのか、被害を訴えている人の側に立てばいいのか、現場でも判断がつかないんです。

タレントが問題発言をした場合でも、会社としてはイメージダウンになったとしか言えない部分がありました。でも、これからは人権ポリシーに違反したかどうかで対応できる。たとえば不倫報道なら家庭内のトラブルと言えますが、セクハラや暴力、差別発言なら人権侵害となりますから、契約違反を根拠に処分しやすくなりますね」（前出・吉本関係者）

松本人志の「これから」も制限される

不祥事対策だけに影響はとどまらない。いまや大手広告代理店や企業スポンサーもジェンダーや多様性、人権問題に非常に敏感になっている。吉本タレントを広告に起用する際、「当社は国際基準で管理しています」と提示できることは、広告主への安心材料となり、タレントの“商品価値”維持にもつながる。

さらに、国際基準に適合した体制は、海外の放送局や配信プラットフォームと共同制作を行う際にも必要不可欠な条件だ。日本の芸能ビジネスが海外市場に進出するには、こうした体制整備が前提となりつつあるわけだ。

「国内でも、社会的なモラルを重視する傾向がある若者が社会への影響力を持っていますし、古い体質を見直すのは避けられないですね。女性タレントを見下したような笑いなどには賛否両論が飛び交いますが、何をダメとするかの基準としても、人権ポリシーがあったほうがわかりやすいです」

お笑い芸人の中には、いまだ古い価値観に依存して「窮屈になった」「息苦しい」という見方を続ける者もいるが、「そういう方は吉本では仕事できませんよ、と暗に伝えることになっていくのでは」と関係者は口をそろえる。

「番組や劇場のコンテンツでも制作でも、人権ポリシーをそのまま制作ガイドラインとして活用されることになれば、炎上するような事態も減らせるでしょうから、結果的には吉本にプラスになるはずです。

いま松本人志さんが、独自のプラットフォームで再出発する話がありますけど、吉本所属で活動するなら、コンテンツの内容は人権ポリシーに沿ったものが求められるでしょうね。もう時代にそぐわない発言や企画は控える時代にきていますよ」（前出・吉本関係者）

今月20日、吉本興業は、ダウンタウンによる独自の有料配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を11月1日に開始すると公式サイトで発表した。しかしこれまで通り、松本たちが好き勝手できるわけではないようだ。

海外需要も見据えた当然の戦略

7月、筆者がイギリスに滞在し、公共放送であるBBC関連の仕事を受けた際にはコンプライアンス規定への署名を求められた。

それに違反した場合には即時の処分が可能であるということだ。こうしたルールは、企業や制作現場において当たり前になっている。

もっとも、どれほど立派なポリシーを掲げても、それが「紙の上だけ」で形骸化すれば逆効果にもなり得る。実際、海外では形式だけの人権ポリシーが批判を招き、炎上した企業もある。人権ポリシーは企業にとっての「保険」であると同時に、「履行責任」を伴うものでもある。

今後、この吉本興業の取り組みが契機になって、他の芸能事務所も人権ポリシーの策定や運用を進める流れが加速していくことが期待される。業界全体の「企業化」や「国際化」が本格化し、これまで曖昧だったタレント管理や制作現場の基準が、より明確で透明性の高いものへと進化していけば、日本のエンターテインメントも大きな成熟期を迎える。

【関連記事を読む】『【松本人志復帰】テレビ局に大激震…「ダウンタウンチャンネル（仮称）」の想定外すぎる「ビジネスモデル」』

こちらも読む【松本人志復帰】テレビ局に大激震…「ダウンタウンチャンネル（仮称）」の想定外すぎる「ビジネスモデル」