『鬼滅の刃』とは桁違いの、興行収入3000億円越え…中国がアニメ映画でも世界を席巻していた！

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈中国では日本を「小日本」と呼ぶ蔑称がある…日本人が知らない「中国人特有の思考」〉に引き続き、中国のスケールの大きさについて詳しく見ていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

テーマパークのような巨大工場

一事が万事で、中国では何事も日本よりスケールが大きい。

香港に隣接した「中国のシリコンバレー」と呼ばれる経済特区・深圳に、華強北（ホアチアンベイ）と呼ばれる一角がある。そこに二十世紀末、東京の秋葉原を模した電気街を作った。だが南北930ｍ、東西1560ｍと、秋葉原の電気街の30倍規模に膨れ上がった。歩いてみると驚愕するが、地平線の向こうまで電気街が続いている。その上空を、鳥のように小型ドローンが飛び交う。そこに世界中からバイヤーたちが蝟集する。

深圳には、2024年に427万台の新車を販売して中国最大の自動車メーカーにのし上がったBYD（比亜迪（ビーヤァーディ））の本社がある。アメリカのペンタゴン（国防総省）を思わせる六角形の特徴的な本社ビルの周囲には、社員の通勤用に作った自社製モノレールが走っている。本社の敷地面積は380万m2で、東京ドーム81個分だ。私が訪問した時、やはり世界各地から取引先の企業が、ひっきりなしに訪問していた。

同じ深圳には、世界一の通信システム企業のファーウェイ（華為技術）の本社もあるが、こちらは200万m2。私が訪問して唖然としたのは本社の社員食堂で、ランチ時には世界中の料理コーナーが並び、一度に食事できる席数は5万人分！

ファーウェイ本社と高速道路を挟んで、iPhoneを生産するホンハイ（鴻海）の深圳工場がある。こちらは300万m2で、工場内で働く労働者数は約20万人だ。

ファーウェイは深圳の隣の東莞・松山湖に研究開発センターを開設したが、そちらはなんと150万km2あり、訪れるとセンター内を電車が走っていた。各地域は、パリやプラハなどヨーロッパ12都市をモデルにした建造物になっていて、まるでディズニーランドだ。

アニメ映画もついに世界を席巻

中国で巨大なのは、製造業だけではない。サービス業もまた桁外れである。

たとえば、2024年の映画館の動員数は約10.1億人で、全国のスクリーン数（同年8月現在）は9万968に上る。すでに映画王国のアメリカを、はるかに凌駕しているのだ。ちなみに日本はそれぞれ、1億4444万人と3675スクリーン（いずれも2024年）で、比較にならない。

2025年の春節（旧正月）に公開され、世界的大ヒットとなった中国製CGアニメ映画『ナタ 魔童の大暴れ』は、公開から一ヵ月で興行収入が3000億円を突破し、世界歴代映画興行収入で7位を記録した。日本最高の興行収入は、2020年に公開された『鬼滅の刃』の517億円なので、やはり桁が違う。

『ナタ』を観て私が驚愕したのは、最新の中国アニメの気宇壮大なスケール感である。夢幻世界を描いたアニメは日本でも多いが、日本が細部の繊細さで勝負するのに対し、中国アニメはスクリーンを飛び出すかと思うほどの「スケール感」が命なのだ。

平均的な中国人の生活を日本人の生活と比較してみても、広いマンションに住み、大皿料理を喰らい、大声で論じ、大通りを大股で闊歩している。まさに広大な中国大陸に踏み立って威風堂々と生きるのが中国人のライフスタイルなのである。

私は北京駐在員時代、オフィスから地下鉄で約30分の普通の北京人が住むマンションに暮らしていたが、広さは約100m2あった。それが2012年に東京へ戻ったら、同じくオフィスから約30分のところで、約50m2と半減した。かつて欧米人が指摘した「日本人はウサギ小屋に住んでいる」という指摘は、いまの中国人が日本を見ても当てはまる。

ちなみに、私は日本へ帰国後、食事の量も半減し、すぐに体重が落ちた。それは、和食の量が少ないことに加えて、日本社会が中国社会に比べてローリスクなため、カロリーを大量に摂取しなくて済むということでもある。一般に、日本人が中国へ行くと容易に疲れ、中国人が日本へ行くと力が余る。

中国人が日本を旅行すると、何もかもチマチマして見える。「中華料理は口で食べるが、日本料理は（美しくて小盛なので）目で食べる」と表現した中国人もいる。日本のスターバックスで、中国にはないコーヒーの「ショート」を見て唖然とする。

東京から北海道に飛んで、「ようやく中国らしい風景を見てホッとした」と言った中国人もいた。実際には北海道も中国大陸からすれば、「ちっぽけな島」にすぎないのだが。

