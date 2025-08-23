「PFC」はなんの略？筋トレ好きがこだわる「PFCバランス」とは？【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「PFC」はなんの略語？
「PFC」はなんの略か知っていますか？
健康的な食生活を送るためのキーワードです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Protein（たんぱく質）・Fat（脂質）・Carbohydrate（炭水化物）」を略した言葉でした！
PFCは、私たちが健康に生活するために欠かせない三大栄養素であるタンパク質（Protein）、脂質（Fat）、炭水化物（Carbohydrate）の頭文字を取った言葉のこと。
十分なエネルギーを摂取するためには、3食を欠かさずにとることや、主食・主菜・副菜を偏りなく食べることが大切ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『株式会社ニチレイフーズ』
・『医療法人 札幌円山整形外科病院』
ライター Ray WEB編集部