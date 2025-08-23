日本の小さな靴メーカーが世界的ブランド「ルブタン」に挑んだ！セレブや大使館も巻き込んだ《赤い靴狩り事件》の全貌

有名ブランドは、その有名さゆえに、模倣や便乗の標的とされやすい。ブランド物のニセモノが税関で押収されたり、模倣品の販売業者が逮捕されたりといったニュースを見聞きしたことのある方は多いだろう。そうした摘発の拠り所となる主な権利が「商標権」だ。

しかし、ひと口に「模倣」「便乗」といってもその程度には差がある。精巧なコピー品と、「似てはいるが明らかに別物と分かるだろう」というべき後発品やパロディとでは、法的評価は異なる。また、ブランド側の主張が、一般的なデザイン要素や一般名称の過度な独占につながるものだった場合、これも認められにくい。

有名ブランドは、ブランド保護の意識が高過ぎて、しばしば、正当な権利行使の範囲を超えた「過剰権利主張」をすることがある。それが「言いがかり」というべきムチャなレベルに達していることも少なくない。これらを筆者は「エセ商標権」と呼んでいる。

その実態を、『エセ商標権事件簿』（合同会社パブリブ）より一部抜粋して紹介しよう。

赤い靴を狩るフランス人

赤い靴 はいてた 女の子 異人さんに 連れられて 行っちゃった……。

この曲で歌われる「異人さん」とは、ファッション・デザイナーのクリスチャン・ルブタンかもしれない。彼は、かつて「赤い靴狩り」と呼ぶべき事件を、日本で巻き起こしている。

2015年から2018年頃にかけて、赤い靴底のハイヒールを製造販売する中小企業に多数の警告や訴訟を連発したのだ。

だが、警告を受けた企業らが一致団結してルブタンに抵抗。その結果、日本の中小零細企業集団が、大手法律事務所を雇った一流外資ブランドに見事完勝するという結末に至ったのだ。

商品に使う「色」を一社が独占することは適切か？

ハイブランド好きには知られた話だが、ルブタンのハイヒールの靴底の色彩は、真紅に統一されている（図１）。そしてこの「ハイヒールの靴底の赤色」は、米国やEUなどで商標登録されているのである。

一般的に、色彩は誰もが自由に装飾に使えるもので、特定企業による独占は許されない。「自動車の車体をシルバーにできるのはトヨタだけ」とか「紺色のシャツを売っていいのはユニクロだけ」ということになっては、著しい不公平と競争制限となり、業界に大混乱が起きるだろう。

しかし、非常に高いハードルではあるものの、普通は採用しない色を採用していたり、長年、事実上独占的に使用されるなどして「その商品でその色といえばそのブランドしか思い浮かばない」というほどの強力な認識が確立されていれば、稀に、ある特定の商品分野に限って商標登録できることもある。

中小企業を狙い撃ちしたルブタンの目的

だが、「赤い靴底」はどうだろうか。特定一社の独占に適しているだろうか。

ことのきっかけは、2015年にクリスチャン・ルブタンが日本で「女性用ハイヒールの靴底の赤色」について商標登録を求めたことだった。

これが認められるかどうかは、日本において「ハイヒールの靴底が赤色といえばルブタンしかあり得ない」というほどの認識が成立しているか否かがカギである。なお、日本では未だかつて「単色」の商標登録が認められたことはない。

しかし、ハイブランド好きな層ならともかく、「赤い靴底＝ルブタン」が一般市場の共通認識とまでは言い難いだろう。図2に例示するように、当時も今も、多くのメーカーが赤い靴底のハイヒールを製造販売しているからだ。この状況では、「靴底の赤」は日本において、よくあるデザイン手法のひとつといわざるを得ない。

ルブタン自身も、日本で多くのメーカーが赤い靴底のハイヒールを販売していることは知っていた。これでは商標登録は難しい。そこで彼らは、これら日本の商品を「〔ルブタンに〕便乗する模倣商品」（※1） 呼ばわりし、市場から排除する方針を採ったのである。

赤い靴底を商標登録したい→日本では赤い靴底のハイヒールがいくつもあり登録困難→じゃあ、ルブタン以外の赤い靴底をみんな滅ぼしちゃえばいいじゃない――そういう発想なのである。

さすが、おフランスのブランドの考えることは大胆だ。全盛期のマリー・アントワネット並みの身勝手さである。自分の利益のために、庶民が不利益を被ることをなんとも思っていない！ パンがなければケーキを食べればいいじゃない！

明らかになっているだけでも、当時、ルブタンは6社の婦人靴製造業者に警告書を送り、うち2社に対し訴訟を提起している。相手方となった事業者の中には、要求を受け入れルブタンと和解した業者も何社かあった。

フランスの一流ブランドからいきなり警告書が届けば、中小企業が慌てふためくのは想像に難くない。また、資金力勝負の裁判に耐えられず、法的正当性にかかわらず販売中止に応じてしまったのも止むを得ない側面がある。それこそがルブタンの狙いだったのだろう。

中小企業が一致団結してルブタンに反撃！

しかし彼らにとって誤算だったのは、狙い撃ちされた中小零細企業が団結して抵抗を示したことだった。皮革製品の業界団体である日本皮革産業連合会やその他の同業者が立ち上がり、ルブタンに訴えられた企業を蔭に日向に支援したのである。

業界が一丸となったのは、多くの事業者が一般的なデザインとして採用している「赤い靴底」を、ルブタン一社に独占されてたまるかという思いがあったからだ。

日本皮革産業連合会は、仮にルブタンの商標登録を許せば「日本の製靴業界のデザイン慣習、製作慣習を制限することにな」（※2）り、「日本国内の女性靴製造業者は『女性用ハイヒール靴』に〔…〕赤色〔…〕を使用できなくなる〔…〕ものであり、そのような事態は国内女性靴製造業及び同販売業を著しく圧迫すると共に、末端需要者、消費者の商品選択の範囲を狭める」（※3）ことになると、強い危機感を表明している。

特定の一社に「色彩の独占」を許すことは、それほど業界や消費者に重い影響をもたらすことなのだ。

このバックアップを受けて、訴訟当事者として最後までルブタンと争ったのが埼玉県の婦人靴メーカー、エイゾーコレクションだ。商品ラインナップに赤い靴底のハイヒール（図3の左上）を有していた同社は、2019年にルブタンから提訴され、販売差止と廃棄、4200万円の損害賠償金を請求された（※4）

ルブタンの主張内容を突き崩す大量の証拠

この裁判でのルブタンの主な主張は以下の通りで、不正競争防止法違反に該当するというものであった。

1.女性用ハイヒールの「赤い靴底」は、それ自体ルブタンの周知著名なブランドである。

2.エイゾー社の靴底の色はルブタンの「赤い靴底」と酷似しているため、購入者らに、ルブタンの商品か、あるいは関連商品と混同される。

これらの主張を突き崩したのが、日本皮革産業連合会や同業者らの協力で集めに集めた証拠資料の数々だった。

1の主張に対しては、「赤い靴底」が単なる普遍的なデザインであることを立証すればよい。そのためにエイゾーは、現に多数のメーカーが赤い靴底のハイヒールを販売していることを示す通販サイトやカタログの写し、またこれらの商品が掲載されたファッション誌のバックナンバーなどを大量に提出。

これらの証拠から、中小企業だけでなく、シャネル、フェラガモ、セルジオロッシ、エスペランサなどの一流ブランドが赤い靴底のハイヒールを販売していることも明らかになっている。

ルブタンにいわせれば、これらの商品も全部ルブタンの模倣品なんですかねぇ？

「赤い靴底」はルブタンのオリジナルじゃなかった？

さらに、ルブタンが赤い靴底をフランスで採用した1992年以前からこのデザインが普遍的であったことの証拠として、日本のデザイナーが1985年に赤い靴底のハイヒールのデザインを公表していたことを示す書籍（図3）、シャルル・ジョルダンが1920年代から赤い靴底のハイヒールを販売していたことを示す社史、果ては江戸時代の女性が下駄の裏面を漆塗りで赤く色付けしていたことを示す風俗史料まで提出している。

中でも、シャルル・ジョルダンに関する証拠資料は衝撃だ。ルブタンはもともとジョルダンに師事しており、その後独立して自身のブランドを立ち上げたという経歴なのだ。

ルブタンは自身の「赤い靴底」について「従来特別な色が付されず、特に注目されることもなかったハイヒール靴の靴底に、赤い色を使用するという革新的且つ斬新なデザイン」（※5）などと、あたかも自分が編み出した革命的デザインであるかのように自画自賛していたが、何のことはない、ジョルダンが採用したデザインを拝借しただけだったのでは!?

もっともルブタンが反論する通り、この裁判は誰が一番初めに「赤い靴底」を採用したかを争っているわけではないものの、「自分以外の赤い靴底は全部模倣品」くらいの勢いで威張っておきながら、これはかなりカッコ悪いといえよう。

驚くべき庶民感覚の欠如

2の主張は「靴底が赤い」という共通点のみを以って、果たして消費者らがルブタンとエイゾーの商品を取り違えたり、関連商品（コラボなど）と思い込むかどうかという問題だ。一読して「そんなわけあるかい」と思うが、エイゾーは、ハイヒールの取引態様や消費者の購買行動を、丁寧に示して反証している。

まず、およそ10万円もするルブタンの商品と、1万数千円のエイゾーの商品は、価格差やブランドランク差から同じ売り場で陳列されることはなく、さらに売り場や商品にはそれぞれ「Christian Louboutin」「EIZO」のブランド名が明記されていることを、販売店の写真などを用いて立証。

そして消費者の購買行動としては、多くの消費者は履き心地、歩きやすさ、全体のデザインを確認するために、試着を経て商品を選択し、さらにブランドの名前や価格を確認したうえで購入することを、アンケート調査などから立証し、単に靴底の色だけで両ブランドを混同することはあり得ないとした。

なお、これに対してルブタンは「10万円も1万数千円も、ハイヒールの需要者にとっては同じ価格帯である」「ブランド名を意識しないまま購入することもあり得る」と主張している。なんともすがすがしいまでの庶民感覚の欠如である。

「10万円も一万幾らも大して変わりませんわ」「ブランド品は靴底の色だけを見てカゴに放り込みますわ」というわけだ。マイケル・ジャクソンの買い物じゃないんだから！

日本の裁判所は「赤い靴底」の独占を認めたか？

裁判所も、ルブタンの主張を認めなかった。エイゾーの提出した証拠などから、日本でルブタンの他に「赤い靴底」のハイヒール靴を販売するブランドや販売店は、合計で「少なくとも70程度」もあることを認定。

これでは、「赤い靴底」がルブタンに固有のブランドとは到底いえず、圧倒的にワンオブゼムというほかないだろう。

知財高裁はルブタンの「赤い靴底」について「一定程度の需要者に認識されているとはいえるが、著名とまでは評価することはできない」として、ルブタンの権利主張を退けている。

また、ルブタンとエイゾーの商品が混同されるかどうかについては完全に否定された。「10万円と一万幾らは大して変わらない」という驚愕のマイケル・ジャクソン理論については、「価格帯が大きく異なるものであって市場種別が異なる」と一蹴。

そのうえで「被告商品を『ルブタン』ブランドの商品であると誤認混同するおそれがあるといえないことは明らか」と断じている。

こうしてルブタンは敗訴した。日本の中小零細企業がその叡知を集結して、フランスの一流ブランドを見事に打ち負かしたのである。

世界のセレブと大使館の威を借るも、敗訴

ここで思い出してほしいことがある。これはもともとルブタンが「赤い靴底」を日本で商標登録するために、その足掛かりとして自社以外の赤い靴底を全滅させようと始めた裁判だった。ルブタンの商標登録は、その後どうなったのだろうか。

もちろん失敗だ。ルブタンが商標登録を求めて特許庁を相手取って起こした裁判（※6）では、製靴業界各社が提出した証拠が十分に考慮され、「赤い靴底＝ルブタン」と認識している需要者は、「ラグジュアリーブランドに関心のある女性」を中心とした一定層に留まると認定された。

そしてその程度の認識において、ルブタンに「赤い靴底」の商標登録を認めることは、本来、何人も自由に選択を欲する赤色の使用を制限することになり、公益上不適当であるとされたのである。

この訴訟に関してルブタンは、フランス大使館の経済公使を動かして日本の特許庁に商標登録を求める要望書を提出し、我が国の行政に外圧をかけている。

また、これまで自社のハイヒールを着用してメディアに登場した世界のセレブリティ、例えばアンジェリーナ・ジョリー、ニコール・キッドマン、パリス・ヒルトン、ビヨンセ、キャメロン・ディアス、セリーヌ・ディオン、ジェシカ・アルバ、ケイト・モス、レディー・ガガ、マライア・キャリー、ナタリー・ポートマン、サンドラ・ブロック、サラ・ジェシカ・パーカー、ソフィー・マルソー、ヴィクトリア・ベッカム、エマ・ワトソン、ジェニファー・ロペス、カロリーヌ・ド・モナコ公女、ブリジット・マクロン仏大統領夫人、メラニア・トランプ米大統領夫人、安室奈美恵、浜崎あゆみ、堀北真希などなどの名前を「これでもか！」というほどに列挙したが、敗訴した。

フランス大使館が要請したから商標登録に値するとか、有名人が着用したから有名、という理屈は、理屈になっていない。

なんというか、侵害訴訟で見せた庶民感覚の欠如といい、この浮世離れしたセレブかぶれ感覚によって、「赤い靴底」に関する自己評価を見誤り、市場の実態を目に入れなかったことが、ルブタンの敗因でしょうなぁ。

・・・・・・

【もっと読む】「潰れた飲食店の後釜が買取店ばかり」…街中で「中古買取店」が急増している「社会的な理由」

【もっと読む】「潰れた飲食店の後釜が買取店ばかり」…街中で「中古買取店」が急増している「社会的な理由」