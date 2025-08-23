今年のお笑い賞レース「THE SECOND」を制したお笑いコンビ「ツートライブ」たかのり（41）が22日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。自動販売機で購入できない飲料を明かした。

先週に引き続き今回もサブMCとして出演した「ツートライブ」の2人。番組終盤で、たかのりに酒ビンが止まった。

たかのりは「みなさん、お水あるじゃないですか?」と切り出して「お水にいくら払えるかな?って話なんですけど」と尋ねた。

自身は「結構、貧乏をずっとやってたんで。芸人やって。家でも水は沸かして飲んで。ボトル2本ぐらいを冷蔵庫に入れて。家を出る時も水筒とかペットボトルに水を入れて。水道水を沸かしたやつを持ち歩く」とした。

そのため「自動販売機とかで、いまだに水が買えない。この貧乏性が残ってて。水にお金出すってことにホンマに躊躇（ちゅうちょ）するんすよ」と告白した。この考えから、後輩に飲み物をおごった際に水を選択されると「げんなりする」とし「せめて濃いものを飲んでほしい」と心境を吐露して笑いを誘った。