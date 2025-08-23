「ビジネス書なのに、なぜか子どもが夢中で読んでます！」

こんな感想が寄せられているのが、2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）となった話題の書 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 だ。論理的思考問題とは、知識や難しい計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる問題を指す。小中学校の受験問題、就職試験問題、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験などでも出題され、これまでの正解が通用しない時代に必要な「思考力」を鍛える“最高の知的トレーニング”でもある。

そんな論理的思考問題を紹介した本書が、いま、大人だけでなく子どもにまでウケている。「親が買ったら、先に子どもが読んでいた」「ゲームばかりしている兄弟が取り合っていた」などの感想が続出。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）

AIは「論理的な思考」ができるのか？

論理的思考問題は、世界中で創作され、何百年にもわたって楽しまれてきました。

この「人が創り、人が解いてきた」問題、人間より賢いと言われる「AI」は解くことができるのでしょうか？

そこで、「論理的思考問題」の定義をしたうえで、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



「自分の顔に泥がついていたら手を挙げなさい」

しかしあなたも兄も、手を挙げなかった。そこで父親はもう一度「自分の顔に泥がついていたら手を挙げなさい」と言った。

あなたはどうすべきだろうか？

さて、AIの回答はいかに？

なおAIは「ChatGPT 4o」を使用し、AIによる回答は実際のものから内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

この問題は、論理的推論と他者の行動からの情報推測を扱う典型的な「論理的思考問題」です。では、順を追って解いてみましょう。



◾️問題の整理 ・あなたと兄は一緒に庭仕事をしていて、顔を見てお互いの顔に泥がついているかを確認できるが、自分の顔は見えない。

・父親は「少なくとも1人の顔に泥がついている」と明言。

・「自分の顔に泥がついていたら手を挙げなさい」と言われたが、最初の問いかけでは2人とも手を挙げなかった。

・その後、もう一度同じ問いかけがあり、この時あなたはどうすべきかを問われている。



◾️論理的な推論のステップ ● パターン1：自分の顔に泥がついていない場合 → 兄の顔にだけ泥がついている。 ・兄から見たら、あなたの顔には泥がついていない。

・父親は「少なくとも1人」と言っているので、兄は「自分が泥つきなのかも」と思う。

・つまり、兄は最初の問いかけで手を挙げるはず。

・でも実際には挙げなかった。したがってこのパターンは矛盾。



● パターン2：自分の顔に泥がついている場合 → 兄の顔にも泥がついている（でないと矛盾になる） ・あなたは兄の顔に泥がついているのを見ている。

・「兄は私の顔を見て、泥がついているか判断できる」と思って様子を見る。

・兄も同様に考える。

・1回目の問いかけではお互いに様子見をして、誰も挙げなかった。 → つまり、「1回目で誰も挙げなかった」ということ自体が、「自分にも泥がついていることの証拠」になる！



◾️結論 あなたは手を挙げるべきである。 なぜなら、1回目に誰も手を挙げなかったという事実から、

兄の顔に泥がついている自分は、自分の顔にも泥がついていると論理的に導き出せるからです。



◾️補足：これは有名な「常識の共有」を扱った問題 この問題の本質は「相互認識（Common Knowledge）」にあります。

つまり、「AはBを知っていて、BもAを知っていて、お互いにそれを知っている」……というレベルが積み重なることで、合理的な判断が可能になるという構造です。



これは、一見無理な配分条件も、ちょっと発想を変えることで解決できるという、論理的思考と発想の柔軟性を学ぶ良問です。

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、確認してみましょう。

