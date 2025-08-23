あなたの家にもあるかも…意外と高値で現金化できる「物価高時代の隠れ資産」5選

食費に光熱費に旅行代……。日常のあらゆるものの価格が上昇する中、「なんとか収入を増やす方法はないものか」と思案している人は少なくないはずです。

そんな人に注目してほしいのが、家の中で眠ったままになっている“隠れ資産”。「もう使わないもの」として放置されているけれど、思わぬ高値で売れる “モノ”が、家の中には意外とあるんです。

今回は、そんな高く現金化できる意外な”隠れ資産”をご紹介。ぜひこの週末に家の中で眠ったままのアイテムを探して、“資産”に変えてみませんか？

隠れ資産1：定番中の定番！ ブランドバッグ＆腕時計

ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメス――こうしたハイブランドのバッグや財布は、言わずと知れた高値リセール品の代表格。廃盤品や限定品だと思った以上の高値がつくこともあります。

腕時計も然りです。ロレックスやオメガなどは、多くの人の間で投資対象となっており、文字通り「資産価値」があります。中古であっても、発売時の定価より値上がりしているケースもめずらしくありません。

日本のブランドも負けてはいません。セイコーのグランドセイコーは国内外で評価が高いですし、カシオのG-SHOCKは限定モデルやコラボモデルなどを中心に、コレクターズ市場において高値で取引されています。

隠れ資産2：Apple製品はジャンク品でも売れる！

皆さんは、iPhoneやスマホを買い替えた際、古いものをどうしていますか？ そのまま家で保管しているという人は、それを“資産”に替えましょう。

特にApple製品は古くても、壊れていても、部品としてのニーズがあるため、何かしらの値段がつきやすい傾向にあります。イヤホンなどは片耳しかなくてもメルカリなどで頻繁に取引されています。

注目すべきは、一世を風靡したものの、いまは販売が終了しているiPod。自然と使わなくなって家の引き出しにしまわれているという場合は、取り出してモデルをチェックしてみましょう。例えばiPod nanoの第1〜第3世代はその小ささとレトロなデザインがコレクターの間で人気ですし、iPod classicはその改造需要から、iPod shuffleは希少性が高いことから中古でも高値で取引されています。

隠れ資産3：ゲームやカメラなどの「レトロ家電」

実家の物置に、昔のゲーム機やゲームソフトが眠っていたりしませんか？ 特にファミコン本体やそのカセット、ウォークマンなどはコレクターからの人気が高く、プレミア価格がつくこともめずらしくありません。特に昭和時代のウォークマンはコレクターズ垂涎のアイテムとして、美品や動作品であれば数万円以上で取引されることも。

平成時代の家電も負けてはいません。ゲームボーイやPS1、PS2などのゲーム機器はもちろん、MDプレイヤー、ブラウン管TV、ミニコンポ、CDラジカセ、ナショナル製のドライヤーなどは“平成レトロ家電”と呼ばれ、平成育ちのZ世代・ミレニアル世代から大きな人気を誇っています。

注目すべきはデジカメ。少し前まで誰もが持っていた家電でありながら気づけばすっかりスマホに取って替わられてしまいましたが、今、レトロでエモい家電として再び注目されています。説明書や箱、ケーブルが揃っていれば1万円以上になることも。一度、中古カメラ店などに持ち込んでみるのがおすすめです。

隠れ資産4：音楽CDや古い雑誌、初版の写真集や漫画

平成がレトロでエモいのは、家電だけではありません。90年代の音楽CD、さらに遡ってレコードやカセットテープなどは、希少性や保管状況によっては思わぬ高値がつくことも。特に初回限定盤は期待大です。

雑誌のバックナンバーにも注目してみましょう。90年代後半から一斉を風靡したファッション誌である『Zipper』や『Olive』などのバックナンバーは1点数千円で売れることもあるようです。プレゼント応募シールや付属のポスターなどがついた状態だとさらに買い取り価格がアップします。

同様に、初版の写真集や漫画も数千円〜数万円で買い取りしてもらえることも。長い間段ボールに眠っていた写真集や漫画があったら、一度取り出して発行日を確認してみましょう。それが初版なら“資産”に化ける可能性がありますよ！

隠れ資産5：古着や使いかけの香水も“資産”に!?

タンスやクローゼットの奥底に眠っている古着も、デザイン次第では“資産”となるかもしれません。なぜなら古着ブームが再燃している今は、スタジャンやデニム、ガラシャツといった一昔前の服が「ビンテージ」として再評価される時代なのです。

とはいっても、単なるファストファッションの古着なら二束三文にしかなりませんので見分けるのが難しいのも事実です。ひとつのポイントといえるのがズバリ「タグ」。タグが刺繍や紙でできていたり、ロゴの字体がブランドの初期シリーズに使われているデザインであれば、ヴィンテージとしての価値がある可能性が高まります。

それから、ブランドものであれば、使いかけの香水や紙袋（ショッパー）も現金化できる可能性があります。たとえば、すでに廃盤になっているシャネルの「No.22」などは少量残っているだけでも数千円で取引されています。もちろん未使用であるに越したことはないのですが、残量が3割以上あれば売れる可能性は十分にあります。

また、保存箱や紙袋（ショッパー）も、メルカリなどで梱包や装飾を目的として数多く売買されています。エルメス、シャネル、ルイ・ヴィトン、ディオールなどは、紙袋1枚が1,000〜3,000円で売れることも。海外でしか手に入らない限定仕様や、季節ごとの限定デザインはさらに高値で売れる傾向にあります。

将来の“資産化”のためには保管管理がカギ！

こうして見ると、そのときには高値がつくなんて思いもしなかったものでも、年月を経ることで“資産”になる可能性を秘めていることがよくわかります。

ですから、どんなものであっても、保管をしておくなら、適当にクローゼットの奥にしまうのではなく、湿気や日焼け、破損などに注意して丁寧に保管しておく習慣をつけたいところ。箱や付属品を捨てずにとっておくことも重要ですね。

終わりの見えない物価高の今。支出を減らすのにも限界があるなと感じたら、「手元にあるものを現金化する」という視点に立ってみるのもひとつの方法です。自宅の中の意外な不用品が“宝の山”になる時代です。家の中に眠っている“隠れ資産”を掘り起こして、収入増を目指しましょう！

