「ボーっとしてる暇ない」に反論、無意味な時間が必要な理由に11万いいね「至福」「そのために早倒し」【ママリ】

「ボーっとしてる暇があったら」と言う人がいるけど…持論に11万いいね

家事・育児・お仕事などで疲れたり、殺伐とした日々にモヤモヤしたりしているとき、ほっとする話を聞くと心があたたまりますよね。この記事では、思わず「わかる～」と頷けるようなXの投稿をご紹介します。ほっとするような話題で、気持ちが軽くなりますよ。

1日のうち、どのくらい「ぼーっとする時間」を確保していますか？何もしない時間は、なんとなく無駄なような気がしてしまうのではないでしょうか。





私、ボーっとスマホ見たりしてダラダラしてるの結構好き。

なので、「ボーっとする時間を確保するために用事を早く片付ける」まである。

「ボーっとしてる暇があったら…」とか言う人よくいるけど、私にとっては、ボーっとしてる時間ってあながち無意味ではない。

しかし、投稿者・りす子🐿️さんにとって、ぼーっとする時間は、とても大切な時間だと言います。

ダラダラしたり、何も考えずにぼーっとする時間は、なんとなく嫌煙されがち。でも、りす子さんのように休息時間の優先度が実は高い人もいるのではないでしょうか。



この投稿に「ぼーっとする時間は至福」「ぼーっとするために早倒しで準備します」など、共感のリプライが寄せられました。忙しさに飲み込まれることなく、自分を整えるための一息は大事ですよね。「ぼーっとすることは悪じゃない」というこの投稿で気が楽になった方もいると思います。休む時間の大切さについて、改めて考えさせられる投稿でした。

「子育ての終わり始め」感じる瞬間に6千いいね

なかなか自分の時間や趣味嗜好に、重きをおけない子育て時期。子育てをしていると、何かと子どものことを考え、すべてのことが子ども中心になっていきますよね。



投稿者の渡辺いわし✌︎('ω'✌︎ )さん。育児の終わりの兆候について投稿をしてくれました。皆さんはあてはまりますか？

・食器に凝りだす

・突然パンを焼きだす

・豆から挽いてフレンチプレスのコーヒーにいそしむ

・庭を耕し野菜を育てはじめる

・象印の復刻版デザイン家電を集めだす



これが、”子育てが終わり始める”ということか、と実感しています。そのうち蕎麦打ち始める

子育てから少しずつ手が離れると、自然と自分の時間やゆとりが生まれてくるようになります。割れにくくて軽いお皿を選ばなくなったり、久しぶりに趣味を再開してみたり。同時に、育児の終わりを感じ始める時期なので少し切ない気持ちにもなりそうですね。とは言え、子育て真っ最中の人にとっては、そういう時間が恋しいのではないでしょうか。



この投稿に「早くそっち側へ行きたい」「数年後追いかけるね」などのリプライが寄せられました。子育て中の方も、そうでない方も、そのときどきの楽しみ方ができたら素敵ですね。

「買うのに躊躇する…」共感の6.5万いいね

20代のころは靴や服、鞄などのファッションアイテムを選ぶ際には、デザインを重視していたという方もいるのではないでしょうか。しかし、歳を重ねるにつれデザイン以外の点にも目を向けることがあるのでは。



投稿者・あめ(@samegokigen)さんは、20代のころには気にしたことのなかった、ある点も重視するようになったそうです。どんなにデザインが気に入っても、買うのをためらってしまう点とは？共感の声が集まりました。

20代の頃は気にしたこともなかったけど、靴もカバンもコートも、とにかく「軽さ」を重視するようになった。どんなにデザインが気に入っても、身につけて「重い」と感じる物は買うのを躊躇する…

あめさんが買うのをためらう点は、身につけて「重い」と感じる物だそう。とにかく「軽さ」を重視。肩こりや体力の問題から、歳を重ねるにつれ、重さや使いやすさに目を向けるようになるのかもしれませんね。特に日常的に身につけるアイテムほど「軽さ」を重視し、身軽に動きたいのではないでしょうか。



この投稿には「カバンもコートも靴も、軽い物の快適さを知ったら重い物はもう無理」「年々、軽さ、小ささ、重視になっていっています✨」といったコメントが寄せられていました。ファッションも年齢に応じて変化し、それもまた楽しみ方なのだと感じますね。思わず深くうないてしまうすてきな投稿でした。

記事作成: みー

（配信元: ママリ）