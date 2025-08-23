生後2か月の娘にキスする義母と、「気にしすぎ」と笑う夫。衛生観念が違いすぎる【ママリ】

娘生後2か月、義母からキスされた

娘が生後2ヶ月の頃、義母が娘の口にキスしているのを目撃しました。旦那に言っても、仕方なく無い？程度で全く関心を持ってもらえず、その事がきっかけで現在でも夫婦間で揉めて離婚話が出ています。義母には直接私からやめて欲しいという話をしたのですが、謝罪もなく全く反省の色が見えません。

義母に娘を会わせたくないのですが、そうすると余計に夫婦仲が悪くなります。私としては、娘がパパっ子なので離婚を躊躇っています。私と同い年の義妹がいるのですが、このことを相談するのは間違いでしょうか？義妹にとっては実母なので、悪口を言われたと感じるだけなのかなとも思うのですが、母親寄りの考えの旦那と反省なしの義母相手では、関係修復が難しい気がしています。 出典：

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは自身の娘が生後2か月のとき、義母にキスされたことが嫌でした。しかし直接義母に「やめてほしい」と伝えても謝罪や反省はなく、夫に話してもまともに取り合ってくれません。離婚も視野に入れるほど悩んでいる投稿者ママですが、義妹に相談するのはやめたほうがいいでしょうか。ママリに寄せられた回答をご紹介します。

生まれたばかりのわが子に義母がキスをしてくるなんて、ママとしては受け入れがたい行為ですよね。



かわいい気持ちからの行動だとしても、いまの時代は「キスで虫歯菌がうつる」「感染症のリスクがある」と言われており、なおさら不安に感じてしまうのも当然です。

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

実の母親の悪口は聞きたくない

義妹も自分の旦那のお義母さん(嫁姑関係がどんな感じかは分かりませんが)の悪口は言えど、実の母親の悪口は言えないし聞きたくないと思います😞産後なら余計に敵視してくるかと…💦 出典：

「義妹だって、実の母親の悪口は聞きたくないはず」と意見してくれたママもいました。たとえ同じくらいの年齢の子を育てている立場同士であっても、やはり“実の母親”という存在は特別なもの。どうしても母親の肩を持ちたくなる気持ちはあるのかもしれません。



義妹の立場に立って考えれば、その複雑な気持ちも理解できますよね。だからこそ、あまり悪口として伝わらないように、言葉を選ぶことも大切になってきそうです。

義家族に話すのは自身を追い詰めることになる

ご自身を追い詰める事になりそうで私なら旦那側親族に話すのは避けます。



旦那には怒り散らして良いと思いますよ 出典：

「義実家に話してしまうことは、自分を追い詰めることになりかねない」そんな意見も寄せられていました。確かに、義実家全員から一斉に責められてしまったら、こちらとしてはどうしようもなくなってしまいますよね。



問題を解決するどころか、かえって状況を悪化させてしまう可能性もあります。だからこそ、誰にどう伝えるかは慎重に考える必要がありそうです。自分の立場を守るためにも、義実家への相談は避け、信頼できる第三者に打ち明ける方が安心かもしれませんね。

無関係な人を巻き込んではいけない

義妹は一番相談しちゃいけない相手だと思います。母親のことを言われるのもそうですが、何より無関係な人を巻き込むのは違うと思います。 出典：

義妹にとっては自分の母親のことでもあり、相談されてもどう対応すればいいのか困ってしまう可能性がありますよね。



身近だからこそ話しやすい相手ではありますが、無関係な人を巻き込まずに解決の方法を探すことも、冷静な選択といえるのかもしれません。

義妹や義家族への相談は絶対になし

今回の投稿には、多くのママたちからさまざまな意見が寄せられました。中でも共通していたのは「義妹や義家族に相談するのは絶対に避けた方がいい」という声です。感情のままに義実家へ話してしまうと、自分が不利な立場に追い込まれてしまう可能性もりますよね。



モヤモヤする気持ちを抱え続けるのは確かにつらいものですが、だからといって義実家側の親戚に打ち明けるのは得策とは言えません。話をするのであれば、夫本人、あるいは義母にとどめておく方が安心でしょう。自分の気持ちを守り、無用なトラブルを避けるためにも、相談相手は慎重に選びたいですね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）