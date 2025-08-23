¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×½ñÉ¾¡¡ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»à¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«
¡¡±Ç²è¡Ö¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡×¤Ç¡¢Ç¼´½»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¢¤Á¤é¤Ï¤¤¤ï¤ÐàåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤Ê¤´°äÂÎá¤¬Áê¼ê¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡Ö°ì²Ý¡×¤Î»Å»ö¤À¡£¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤´°äÂÎ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¡ÖÆó²Ý¡×¤ÎÎÎÊ¬¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æó²Ý¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÆÃ¼ìÉü¸µ½èÃÖ±ÒÀ¸²Ý¡×¡£¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤ÆÆÃ°Û¤Ê²Ý¡×¤Ç¤¢¤ëÆó²Ý¤¬°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ö¸Î¤ä»ö·ï¡¢¼«»¦¤Ê¤É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤´°äÂÎ¡×¤¬¥á¥¤¥ó¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤ä´é¤ÎÂ»½ý¤¬·ã¤·¤¤¤´°äÂÎ¡×¤Î¡ÖÉü¸µ½èÃÖ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤´°äÂ²¤¬ÂÐÌÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬Âç¤¤ÊÌÜÅª¤À¡£
¡¡¡ÖÂ»½ý¤¬·ã¤·¤¤¤´°äÂÎ¡×¡Êíà»à¡Ò¤ì¤¤·¡Ó¡¢åÐ»à¡Ò¤¤¤·¡Ó¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼«»à¤ä¡¢»ö¸Î»à¡¢ÆþÍáÃæ¤Î¡ÖÉ÷Ï¤»à¡×Åù¡¹¡Ë¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤½¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«°å³Ø½ñ¤Î¤è¤¦¤ËÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»à¤È¤´°äÂÎ¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¾Ê¬¤Ê´¶¾ð¤òÆþ¤ê¤³¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£»à¤Ë±ï¼è¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢»à¤Ë·¹¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÆó²Ý¤Ë½êÂ°¤·¡¢Æü¡¹¤´°äÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¦Ç¼´½»Õ¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë¤â¤Î¤òÀÅ¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Êª¸ì¤ÎÎÏÅÀ¤Ï¤³¤Á¤é¡¢À¸¼Ô¤ÎÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¿Í¤Ï¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»à¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾Ã²½¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¿´¤ËÊú¤¨¤¿àÈëÌ©á¤È¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Ãµ¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤¬»à¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡ÖÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡È¬¾¬¡Ê¤ä¤è¤¤¡Ë¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤µ¤ò»×¤¦¡£ÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤»à¤ò¶»¤Î±ü¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î»þ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢à¤ªÊÌ¤ìá¤È¤¤¤¦¾ì¤¬¡¢¶èÀÚ¤ê¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤½¡¢º£Æü¤âÆó²Ý¤Ï¡¢¤¢¤ë¡£
¡¡Âè19²ó¾®Àâ¸½ÂåÄ¹ÊÔ¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þºî¤Ë¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÎËÜ½ñ¡£¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºî¼Ô¤ÎÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡£
¤¢¤µ¤ß¤ä¡¦¤æ¤¦¡¡1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£½é¤á¤Æ¼¹É®¤·¤¿¾®Àâ¡ÖÇöÌÀ¤Î¤µ¤¤Ë¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ã±¹ÔËÜ²½¤ËºÝ¤·²þÂê¤·¤¿¡£