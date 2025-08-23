「子どもがいても離婚すべきか」悩み続けた私がDV夫との結婚生活に終止符を打つまで

子どもがいる・いないで離婚の判断が変わる

子どもの有無は、離婚すべきかどうかの判断に大きく関わる――。

2023年の内閣府調査によると「未成年の子どもがいない場合」、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた人が42.4％と、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」（9.6％）、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」（2.6％）を大きく上回った。

だが、前提を「未成年の子どもがいた場合」にすると、結果は変わる。

「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が22.7％と半分近くまで減り、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた人が3倍以上（33.3％）に増える。

夫婦の仲が冷えても、子どものために「離婚は避けるべき」という価値観は、70歳以上で高く、反対に「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」などの意見への賛同は、50代までの女性で高くなっている。

今でこそ、離婚は当然の権利であり、シングルマザーへのサポートなども改善されてきてはいるが、バブル経済も終わりかけた1990年代前半は、離婚した女性に対して「子どもがかわいそう」「母親が一人で育てられるのか」といった社会的プレッシャーをかけられたり、特に子どもが幼い場合、離婚は「わがまま」「忍耐が足りない」とされ、多くの女性は沈黙を強いられてきた。

寿退職や家事手伝いが当たり前

現在56歳の美香さん（仮名）もそのひとりだった。

20代で結婚、まだ1歳の赤ちゃんを抱えて東南アジアの駐在員となった夫についていくも、現地で夫の浮気が発覚。さらにDV、モラハラと三重苦に耐えた。

当時は、結婚を機に退職することを「寿退職」などと呼び、また、20代前半での結婚を前提に家の手伝いなどをして過ごす「家事手伝い」女性も多くいて、就職から2年で祖母の介護のため大手企業を退職した彼女に経済力がなかったためだ。

また離婚して「片親」になったら、自分だけでなく、子どもまで色眼鏡で見られてしまう。そんな恐れから、「自分さえ我慢すればいい」という意識が働き、親や兄弟にも言えず、ひとりで耐え、隠し通した。

心身ボロボロになりながらも家庭生活を続けた結果、34歳で離婚。子どもが成長した頃に50代で本当のパートナーを見つけた女性の半生をお伝えする。

森英恵のウェディングドレスで結婚式

アジア料理を得意とし、料理イベントや飲食店のコンサルタント、出張料理人など、料理にまつわるさまざまなジャンルで活躍している56歳の美香さん（仮名）。食べることが大好きな家庭で育ち、レストランで食べた料理を家で再現するという子どもだったという。有名私立大学卒業後、大手メーカーに就職したが、家族の介護のため2年で退職。学生の頃から付き合っていた彼と、26歳で結婚した。

「当時は25、6歳で結婚するのが当たり前で、人気の結婚式場は1年半待ちもザラ。派手な結婚式を挙げるのがステイタスという時代でした」

理想のウェディングドレスを森英恵でオーダーし、たくさんの友人に囲まれながら、1年半待ちの人気の式場で式を挙げた美香さん。周りの同窓生と同じように、専業主婦となった。

「結婚したら専業主婦になるのが当たり前という大学でした。彼は金融関係の仕事で数年おきに転勤があるので、一緒についていくのが前提という結婚です。総合職で就職した友人たちも、結婚を機に辞めるケースが大半でした」

夫の最初の勤務地が関西に決定し、一緒に引っ越した美香さんは、結婚半年で妊娠。27歳で出産し、子どもが3ヶ月になった頃、今度は研修で東南アジアの国に転勤することに。

「ほとんど子育てが出来ないまま、彼は単身で引っ越しました。まだ子どもが産まれたばかりだったので、会社に交渉して私と子どもは関西に残らず、東京の実家に戻ることにしたんです」

「君とはもともと離婚を考えていた」

研修を終えた彼は1年後に東京に戻ってきたが、そのままアジアでの駐在が正式に決定。慌ただしいなか、今度は家族で引っ越すことになった。慣れない海外で、家族水入らずの暮らしが始まったと思ったら、駐在4年目に彼の浮気が発覚した。

「当時は、今よりずっと物価が安く、円も強かったので、ゴルフにも余裕で毎週行けるような時代でした。当時は金融関係以外にも、商社などいろいろな会社で普通に海外研修があったんです。そんな時代だったので、彼も派手に遊んでいた大学時代の運動部の仲間と一緒に、独身気分で女の子たちと……」

ある時、ゴルフ帰りの彼のバッグを整理していると、エルメスのバングルが出てきた。

「『私にくれるのかな？』と思ったら、どうもそうではなさそうで。そういえば、以前小銭を払いたくて彼のお財布を開けたら、私に向けたものではない愛の言葉を書いた下書きのメモをみつけたことがあったんです。エルメスのバングルを見て、すべてがパズルのようにつながりました」

まるで漫画のような展開だが、彼も「君へのプレゼントだよ」などと取り繕えばいいものを、ごまかす訳でもなく、それどころか信じられない言葉を投げつけたのだ。

「彼を問い詰めたら、『君とはもともと離婚を考えていたから関係ない』と逆ギレされて、衝撃を受けて。ひどいですよね。

実はDVもけっこうあって、妊娠した頃から、ちょっとおかしいなぁとは思ったんですよね。たとえば、マタニティウェアを買おうとしたら、『1年くらいだったら僕の服を着て過ごせばいい』と言われたり。 たしかに、当時のマタニティウェアは安くはありませんでしたが……。

腰が痛くてお風呂であっためようとしたら、『もったいないからシャワーで済ませて』と言われたことも。

研修期間中の単身暮らしは独身気分で好きにお金を使えて遊べていたのが、『何で子どもが出来たからって、オレが諦めなきゃいけないの？』と。子どもが3カ月の頃まで離れて暮らしていたせいで、親としての自覚が芽生えなかったんでしょうね」

「君程度の人に指図されたくない」

研修期間中の単身滞在中に、合コンなど学生気分で好きに遊んでいたという彼は、美香さんいわく「駐在員デビュー」で、人が変わったかのような遊び人になった。

そればかりではない。子どもの抱き方が不安定で「ちょっと危ないから、こうやって抱いて」と言うと、「君ぐらいの程度の人に指図されたくない」と怒鳴ったり、美香さんが子どもをお風呂に入れていてすぐに電話に出られなかったり、自分が使いたい時にボールペンが見つからなかったりすると、逆上するのが日常茶飯事になった。言葉のDV以外に、手首をきつく掴まれ、あざが出来たこともあったという。

結婚生活に疲れ果てた美香さんは、32歳の時に離婚を決意して子どもを連れて帰国した。その後、慣れない海外での離婚裁判でさらに疲弊することになりながら、34歳で離婚が成立した。身も心もボロボロになったが、結婚生活のすべてが無駄だったわけではない。

「ビザの関係で、5年間は仕事をしてはいけなかったこともあり、典型的な専業主婦でした。しかし夫が私に無関心だった分、現地の料理学校にかなり真剣に通いました。フレッシュハーブを使った料理など、本当にびっくりするくらいおいしくてすっかりハマってしまったんです。

時間だけはたっぷりあったので、ミシュランスターシェフを輩出するようなプロ向け料理学校に３年半も通えたのは、幸運だったと思います」

「もう結婚するのは怖い」

日本食とは違うエスニックな料理の数々に魅了された美香さんは、その学びが離婚後の生活の足掛かりとなる。身内が料理関係の仕事をしていたこともあり、美香さんも手伝ううちにさまざまなシェフと交流する機会に恵まれた。

ある時、テレビなどでもおなじみのシェフに私の作ったカレーを出したところ、おいしい、初めて食べたと驚かれ、「これはもっと広めたほうがいい」と言われたのが大きな自信になった。

「『こんなアジア料理もあるんだね』と興味を持ってくださり、そのシェフのお店でコラボさせていただく機会に恵まれました。それが他の企業とのお仕事につながっていったりと、さまざまなご縁が重なって料理家としての足掛かりとなっていきました」

34歳で離婚した翌年から料理教室を開き、瞬く間に雑誌やイベントに引っ張りだことなった美香さん。多忙な日々を送り、いきいきと働く彼女のもとには、さまざまな紹介話も舞い込むようになっていった。

「今思えば34歳なんて全然若かったなと思うんですけど、別れた夫からは、『お前はもう女として終わってる』と言われ続けていたので、自信も失っている訳ですよ。もう結婚するのは怖いけど、子どもも大きくなって手がかからなくなってきたし、たまに食事したりデートしたりできる相手がいるといいなあと思い始めていた頃でした」

子どもが小さいと外出するのも難しいけれど、高校生になり、「気持ちにも余裕が出てきた」という美香さんは、仕事先でたまたまとある男性と出会うことになった。

彼の子どもを産み、彼の仕事について外国に住むことになった美香さん。まだ小さな赤ちゃんを知り合いのいない、言葉も満足に伝わらない国で育てていくことに、どれほど不安を感じたことだろう。

だが、当時の辛い話をする美香さんの表情は不思議と明るい。彼の仕打ちはたしかにひどいものではあったが、助けてくれる知人も現れ、何かと気にかけてくれる現地の人とも心が通じ合うようになったというのだ。

さらに、嫌なことを忘れるかのように真剣に打ち込んだ料理教室で学ぶ楽しさが生きがいを与えた。

後編「DV離婚を経た50代女性が出会った穏やかなパートナーと事実婚を選択した理由」では、料理を通じて開かれた美香さんのセカンドステージと、出会った彼との恋の行方を、さらに詳しくお伝えする。

