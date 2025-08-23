コロナ禍の結婚式に迷う私へ…親友がくれた「驚きの提案」。ありがたくて涙【ママリ】

親友からの驚きの提案も…コロナ禍の結婚式で「友情」を感じたできごと

この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。2020年の年初ころから世界で猛威を振るった新型コロナウイルス。今もなくなったわけではありませんが、私たちは何とかコロナのある世界を生きる術を身に付けつつあります。しかし、2020年から数年は、いろいろな行事やイベント、これまでの「当たり前」が制限されることもあった世の中でした。コロナ禍をきっかけに見つめ直した関係はさまざまにあるかもしれませんね。

主人公のセミは、漫画家を目指して東京で暮らしている20代の女性です。出身地の東海地方には幼稚園のころから仲良くしている世羅・星佳という親友がいます。今回、セミは同棲1年になる彼と結婚を決めました。





ただ、時はコロナ禍が気になるころ。盛大な結婚式や友人をたくさん呼んでの結婚式などが挙げづらい時期でした。それでも、今後のことを考えて、早めに式を挙げたかったセミは、結婚式について世羅・星佳に相談してみることに…。

コロナ禍での式のため、そもそも「出席・欠席については遠慮なく言って」という状況で、世羅と星佳が「自分たちが司会をやるよ」と言ってくれたのはありがたかったでしょうね。セミの言うように、司会をすると料理などもゆっくり食べられませんし、気を遣うことも多いはずです。それでも親友のために…と手を挙げてくれたのはとてもうれしいですね。



コロナ禍では、結婚式をはじめ、卒業式や入学式などライフイベントの節目になる行事も挙行できず悔しい思いをした人もいるはず。一方で、だからこそ「本当に大切なのは何か」を見極めるチャンスを得た人もいるかもしれません。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）