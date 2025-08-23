7月31日の中日対巨人で、延長10回にリリーフでプロ初登板をはたした巨人の2年目左腕・森田駿哉が、味方のエラーで1死満塁のピンチを招いたあと、サヨナラ犠飛を許し、デビュー戦でサヨナラ敗戦投手になった。巨人のプロ初登板投手がサヨナラ打を打たれ、敗戦投手になったのは、2リーグ制以降、球団初の珍事だった。初登板のリリーフで、いきなり“プロの洗礼”を体験した投手たちを振り返ってみよう。【久保田龍雄/ライター】

【写真】プロ初登板で大ピンチ！森田駿哉投手の周りに集まる巨人ナイン

僕は135から始まった男ですから

まずデビュー戦でいきなり防御率135.00という驚くべき数字を残したのが、広島ルーキー時代の大野豊だ。

防御率135から始まった大野豊

1977年2月、軟式野球の出雲信用組合から広島の入団テストを受け、プロ入りの夢を叶えた大野は、同年9月4日の阪神戦、2対12と大差をつけられた8回に4番手としてプロ初登板のマウンドに上がった。

最初は落ち着いているつもりだったが、プレーボールがかかり、1球目を投じた瞬間から、自分を見失ってしまう。

先頭の島野育夫にいきなり中前安打を許すと、次打者・掛布雅之を遊飛に打ち取ったが、これがこの日唯一のアウトだった。

直後、田渕幸一、川藤幸三に連打を浴びて1点を失い、佐野仙好にも安打を許したあと、片岡新之介に満塁本塁打を被弾。さらに中村勝広、投手の山本和行に連続四球を許したところで、降板が告げられた。

自著「全力投球 我が選んだ道に悔いはなし」（宝島社文庫）によれば、KO後は「もう誰とも会いたくない。話したくない」気持ちになり、広島市民球場から寮までの約3キロを、涙を流しながら土手沿いの裏道を歩いて帰ったという。

同年の登板はこの1試合で終わったため、防御率135.00がシーズン成績となった。

だが、「これ以上悪くなることはない」と気持ちを切り替えた大野は、翌日の2軍降格後、「規定投球回数に到達するまで登板させてほしい」と直訴し、最終的にウエスタン7位の防御率2.66を記録。この前向きな気持ちが、翌年の1軍定着をもたらした。

通算148勝、138セーブを記録し、1988年に沢村賞を受賞するなど、チームの優勝に5度貢献したレジェンド左腕は「僕は135から始まった男ですからね」とプロ野球人生の原点となったプロ初登板の日の屈辱をバネに、22年間の現役生活をまっとうした。

“鉄腕リリーフ”として

大野同様、プロ初登板のリリーフでいきなり満塁本塁打を浴びたのが、ソフトバンク1年目の津森宥紀だ。

2020年6月21日のロッテ戦、ドラフト3位ルーキーの津森は0対0の2回、先発・二保旭が中村奨吾に頭部死球を与え、危険球退場になった直後、無死満塁のピンチに緊急リリーフした。

工藤公康監督も「用意している投手がいなかった」とボヤくまさかの事態に、ブルペンで5球投げただけでプロ初登板のマウンドに送られた津森だったが、「ここで抑えられたら」と気持ちを強く持って、打者・井上晴哉に挑んだ。

だが、準備不足で通用するほどプロは甘くなかった。フルカウントからの8球目、148キロ直球をバックスクリーン右に特大の満塁アーチを浴びてしまう。

プロ初登板の投手が走者を置いて第一打者に本塁打を浴びるのはNPB史上10人目だが、満塁本塁打を被弾するのは、初登板で第一打者に本塁打された先発投手も含めて、史上初の珍事だった。

その後は「四球とかを出すより、思い切り投げて打たれたら仕方ない」と開き直り、4回まで追加点を許さずピシャリと抑えた。

デビュー早々の災難も「自分が一人目ということですね。いいっすね」と不敵に笑い飛ばし、雪辱を誓った津森は、3日後の6月24日の西武戦でプロ初勝利。2年目以降は毎年50試合前後に登板する“鉄腕リリーフ”として、昨季まで通算15勝1セーブ71ホールドを記録した。

次なる飛躍への大きなステップに

プロデビュー戦でいきなり危険球退場になり、あわや乱闘の騒ぎに巻き込まれたのが、中日・小林正人だ。

2003年にドラフト6巡目でプロ入りした小林は、3年目の05年に1軍昇格をはたし、9月1日の阪神戦で4番手としてプロ初マウンドに上がった。

前日首位・阪神に0.5ゲーム差に迫り、一気に首位浮上を狙ったこの試合は、6回を終わって1対6の劣勢。敗戦処理デビューとなった小林も、先頭のシーツに左越え二塁打を浴び、4番・金本知憲からプロ初三振を奪ったのもつかの間、今岡誠の中越え三塁打と浜中おさむの犠飛で計2点を失った。

さらに8回にも、先頭の藤本敦士に中前安打を許したあと、桧山進次郎のヘルメットをかすめる危険球を投じてしまう。

ボールはバットに当たり、ファウルと思われたが、森健次郎球審はその前にヘルメットに当たっていたとして、死球をコールした。

小林は7回にも顔の高さに来るボールで金本をのけぞらせていたことから、岡田彰布監督が血相を変えてベンチを飛び出してきた。

一触即発ムードのなか、中日・落合博満監督が故意ではないことを説明し、「何でそんなに荒れるの。こんなケースで。ましてプロ初登板のピッチャーが生き死にかけて上がっているんだ」と訴えた。だが、岡田監督は「狙ってなかったらいいんか！ 『コントロールが悪いんです』と言うとったけど、それじゃ、すまんやろ」と怒りを倍加させた。

結局、小林は危険球退場となり、同年は登板4試合で防御率7.71と不本意な成績に終わった。

だが、翌06年から森繁和投手コーチのアドバイスでサイドに転向すると、08年以降、絶対的守護神・岩瀬仁紀につなぐ左のセットアッパーとして、11年に自己最多の58試合に登板するなど、落合中日黄金期の投手陣を支えた。

前出の森田も、痛恨のサヨナラ負けから6日後、8月6日のヤクルト戦に先発し、6回を2安打無失点で、うれしいプロ初勝利。今回紹介した男たち同様、デビュー戦のほろ苦さを次なる飛躍への大きなステップにしている。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

デイリー新潮編集部