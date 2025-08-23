友人からの流産の報告に用事で返信できずにいたら長文でキレられた。謝罪したら余計に怒ってしまった…【ママリ】

流産した友人から怒りの長文LINEが…

なんて声を掛ければいいかわかりません…



友人から流産の報告を受けました。

1人目です。



流産した。とLINEがきてから、たまたま私が携帯を見ていなくて1時間程経った時に

なんて言えばわからない感じ？😂だから未読無視？🤣

そのあとすぐ鬼電

ですが鬼電がきてる最中は幼稚園の個人面談直前だったのもあり、ごめんね！あとでかけ直す！と内容も見ずに返信しました。



20分後、終わって携帯を見ると、、



あー都合悪いと無視するタイプだったのね～

流産したからなに？って感じだよね。

まぁ2人も問題なく産めてる人には理解できないよね～

いいね！人生安泰じゃん

私なりより頑張ってきた自信あるけどなんでなりの方が幸せなん？不平等すぎでしょ。



これは一部ですが、こんな感じのが長文できてました。



最初はとにかく驚いて、なにごと！？なんで私急にこんなキレられてるの！？って感じで頭が混乱してましたが遡ってみると流産した、と連絡があって、、



そんなつもりなかったよ。

ちょうど幼稚園の個人面談が始まる時で急いで返信しただけなんだ。

無視したわけじゃないけど、そう思わせちゃってごめんね。

と言うと



え、なに？幼稚園の個人面談って、子供がいるから忙しいママですアピール？

と…



妊娠に関わることというのはとてもデリケートな話題で、友人でも対応を間違えるとややこしくなってしまうことがありますよね。この記事では、友人からの流産したというLINEに気付かず返信できずにいたら「都合悪いと無視するタイプだったのね」と言われ、長文でキレられたという投稿を紹介します。返信できなかった理由を伝えても「忙しいママアピール」と言われ、完全に怒りモードの友人に投稿者さんはもう何を言ってもダメだと感じたそう。

流産はとても残念なことですし悲しいことですが、だからといって投稿者さんに怒りの矛先を向けるのは違うように感じてしまいますね。常にスマホを見ているわけではないですし、誰でも予定はあるもの。たまたま子どもに関する予定だっただけなのにママアピールだと文句を言ってこられても…という状況かと思いますが、お友達も気持ちに余裕がなかった様子。



この友人は学生のノリが抜けていないように感じますし、大人になってもLINEの返信がすぐに来ないと怒るというのも理解が難しい部分でもあります。ただただ今は悲しい、気持ちに寄り添ってほしいという気持ちが優先になってしまっているのかもしれませんね。今は何を言っても怒りに変換されるようなので、落ち着くまで様子を見てよさそうです。

勝手に怒っている友人にさまざまな声が

この投稿に対しママリではさまざまな声が寄せられていました。

私も流産経験ありますが、、

お友達は度がすぎてます、、

八つ当たりがひどいかなと



今はもう何言っても酷い言葉受けるだけなので私ならスルーします



それか、

いまは色々と気持ちの整理が付いていなくて何を言っても言葉が届かないと思います😔なのでどれくらいの時間がかかるのか分かりませんが相手の気持ちが落ち着くまで距離を置いた方が良いかもです☺️✨



今後は連絡を取らないという意見がある一方で、時間をおいて連絡してみてはという意見もありました。今は気持ちが不安定でしょうし、何を言っても悲観的に捉えてしまうはず。時間が経って友人が落ち着き、投稿者さんもまた仲良くしていきたいと思うのであればこれまでも変わりなく関わっていけばいいのではと思います。



とはいえ、何かある度にサンドバックにされるのは友人関係としてどうなのだろうという疑問も残ります。「私なりより頑張ってきた自信あるけど」という部分もなんだか見下していたかのようなコメントにも受け取れてしまい、受け取る方もつらくなってしまいますね。今回のことだけでなく、これまでの関係性も含めて関係性として適切なのかどうかを考えてみるいい機会なのかもしれません。

