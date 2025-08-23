アメリカの女子テニス選手が、現役アスリートであることをオープンにした上で、成人向けSNSに過激コンテンツを投稿しており、海外メディアほか、テニスファンの間に波紋が広がっている。

【写真】〈海外メディア騒然〉ヴィッカリー選手の成人向け過激コンテンツのサイト「今まで稼いだ中で一番楽に稼げるお金」

その選手とは、サーシャ・ヴィッカリー（30）。過去には世界ランキング73位にも輝いたプロテニスプレイヤーだ。現在も全米オープンや全豪オープンに出場しており、過去には大坂なおみ（27）とも対戦したことがある。この騒動について、海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「彼女は、今年に入ってから、成人向けSNSにアカウントを開設して、ファンを驚かせました。

〈フルヌードはやらない〉と明言しつつ、セミヌードやシャワー動画、〈透けた下着で自分の体を触る〉模様は投稿するといいます。こういった過激なコンテンツは有料の会員向けに公開され、会費は1か月あたり12.99ドル（日本円で約1900円）に設定されています」

ヴィッカリーが試合の告知などをしているInstagramの公式アカウントに堂々と成人向けSNSへのリンクが貼られている。テニスファンから批判が殺到する一方で、この“副業”は順調なようだ。前出・ジャーナリストが語る。

「Instagramでファンと交流するなかで、ヴィッカリーは、活動について、『私はオープンマインドだから、人がどう思うかは気にしません。これは私が今まで稼いだ中で一番楽に稼げるお金だし、楽しんでいます』と語っていました。

どこまで本気か不明ですが、直近では、『無料でデートはしません。デート前に預り金を要求します。1000ドル（日本円で14万円以上）送ってくれたら、デートが実現します』とInstagramで発言したことも物議をかもしました」

「2日間で稼いだ金額に圧倒されている」

ヴィッカリーは、今年6月に配信された音声メディア『Black Spin Global』で「私の（選手としての）キャリアはまだ続いていますが、テニス以外のことにも取り組んでいきたいと思います。ソーシャルメディアでのさらなる機会を探り始めています」や「テニス選手であることが私の（成人向けSNSでの）マーケティングに間違いなく役立った」と語っていた。

「この成人向けSNSについて、あくまでファンとの健全な交流の場として、同サービスを利用する有名人もいます。たとえば男子テニス選手のニック・キリオス（30）は、『いまやアスリートは、コートやフィールドにただ現れるだけではだめだ』という考えのもと、同プラットフォームで日常風景を発信しています。海外と日本ではこのSNSに対する捉え方が違うのでしょう。

ヴィッカリーは、SNS上で、『最初の2日間で稼いだ金額に圧倒されている』と語り、かなりの収入を得たことを示唆しています。

収入が不安定なアスリートにとって、ヴィッカリーの“二足のわらじ”は、現役生活を続けていくための魅力的な選択に感じられるかもしれません」（前出・スポーツ雑誌記者）

ある意味では、SNS時代の賢いやり方なのだろうか──。