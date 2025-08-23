世界的知名度を誇るプロレスラー“超人”ハルク・ホーガンが7月24日、心臓発作で亡くなった（享年71）。「イチバァーン」の掛け声で日本でも人気を博したホーガンだが、その実力を満天下に知らしめたのが、1983年のアントニオ猪木との死闘だった。今も語り継がれる「舌出し失神KO」から42年。『力道山未亡人』の著者でプロレス・格闘界に精通するノンフィクション作家の細田昌志氏が「知られざる真実」をレポートする。【前後編の前編】

＊ ＊ ＊

「アントニオ猪木の後継者は誰か」という議論があったとすると、まず、藤波辰爾、長州力、前田日明といった往年の愛弟子の名が挙がる。

あるいは、初代タイガーマスクの佐山聡、“関節技の鬼”藤原喜明、「出て来いやぁ」の高田延彦、“スペースローンウルフ”の武藤敬司、“猪木イズム最後の継承者”と呼ばれた藤田和之の姿を思い浮かべる人もいるかもしれない。

往年の猪木信者である筆者から見て、いずれもプロレスラーとして魅力があり、一時代を築き、後継者としての資格を有していることは大いに認めるが、どうもしっくりこない。「アントニオ猪木の人気、実力、カリスマに匹敵する存在など、どこにもいない」と固く信じているからだ。

それでも、強いて該当する人物をあげるなら、上記とは異なる別のレスラーが脳裏をよぎる。

彼も猪木の“弟子”と言っても差し支えなく、それどころか、猪木から受け継いだスタイルで、世界を股にかけた唯一の存在となる。“超人”と呼ばれ人気を博したハルク・ホーガンである。

1953年、ジョージア州オーガスタ出身。本名・テリー・ユージーン・ボレア。生まれながらに身体が大きく、高校時代からボディビルに励んでいたが、もとはロックバンドのベーシストとして、人気ミュージシャンを夢見ていた異色の経歴の持ち主である。

ある日、テレビのプロレス中継で、怪力プロレスラー“スーパースター”ビリー・グラハムを見たことが、ベーシストの運命を変えた。派手なコスチューム、ビルドアップされた美しい筋肉に魅せられ、バンド解散のタイミングも重なって「ミュージシャンはやめて、これからはプロレスラーになろう」と決意する。

そこで、真っ先に相談したのが、当時、フロリダでプロレス修行中だったデビュー直前の長州力だったのは知る人ぞ知る話である。

「俺もプロレスラーになってみたいんだけど」

そう言って、安アパートを訪ねてきた無名のミュージシャンに、五輪代表の実績を持つ長州は、親切にアマチュアレスリングを手ほどきする。

さらに、フロリダ州タンパ在住の日本人プロレスラー、ヒロ・マツダの主宰するレスリングスクールの門を叩き、本格的にトレーニングを開始。練習中に脚の骨を折る災難に見舞われながら、厳しい練習に耐え抜き、1977年、覆面レスラー「スーパー・デストロイヤー」として念願のデビューをはたした。

ともあれ、長州力にしろ、ヒロ・マツダにしろ、日本人レスラーとの関わりからホーガンのプロレス人生が始まっているのは、その後の顛末を予期しているようで何とも興味深い。

人気を生んだ「三つの変化」

その後は覆面を脱ぎ「テリー・ホールダー」「スターリング・ゴールデン」などとリングネームを変えながらキャリアを重ねた若者は、1979年から「ハルク・ホーガン」を名乗るようになる。

当初はヒール（悪役）として、往年の噛みつき魔、フレッド・ブラッシーをマネージャーに従え、“大巨人”アンドレ・ザ・ジャイアント、WWF王者・ボブ・バックランドなどの人気者と繰り返し戦う機会を得たことで、知名度も上昇する。とはいえ、この時点では一介の若手レスラーにすぎなかった。

初来日は1980年の新日本プロレス。ここでアントニオ猪木と出会ったことがホーガンにとって最大の転機となった。「こいつは使える」と若者に素質を感じた猪木は、幾度となくチャンスを与えたのだ。

初来日にもかかわらず、猪木自身が保持するNWF王座に挑戦させたのを皮切りに、不動の外国人エース、スタン・ハンセンのタッグパートナーに指名、年末のビッグイベント「MSGタッグリーグ戦」にエントリーさせてもいる。異例のチャンスを得たことで、ホーガンも期待以上の働きを見せ、来日の機会も増加、着実にスターの階段を上っていった。

そうでなくても、翌1982年は、ホーガンにとって三つの変化が起きた年となる。

まず、タッグパートナーだったスタン・ハンセンが競争団体である全日本プロレスに移籍したため、アンドレ・ザ・ジャイアントに次ぐ、新日本プロレス外国人レスラーNo.2のポジションが転がり込んできたこと。

二つめは、映画『ロッキー3』に、シルベスター・スタローン演じるロッキー・バルボアと戦う悪役プロレスラー、サンダー・リップス役で出演したこと。それによって、プロレスファン以外の、一般的な知名度が急上昇したこと。

三つめは、アントニオ猪木の長期欠場にともない、助っ人として日本陣営に加わったこと。藤波辰爾をはじめとする日本人選手とタッグを組むと人気が爆発。各会場は超満員となった。

当初は「猪木が出ないのなら興行は買わない」と背を向けていた地方のプロモーターが、掌を返すように「ホーガンが出るならウチが興行を買う」と、新日本プロレスに問い合わせが殺到。サイン会も頻繁に催されるなど、ホーガン人気は営業的にも、猪木欠場の穴を十分に埋めたのである。ここから、本格的に猪木とホーガンの「師弟関係」が始まった。

（後編に続く）

【プロフィール】

細田昌志（ほそだ・まさし）／1971年、岡山市生まれ。鳥取市育ち。『沢村忠に真空を飛ばせた男／昭和のプロモーター・野口修評伝』（新潮社）で第43回講談社 本田靖春ノンフィクション賞、『力道山未亡人』（小学館）で第30回小学館ノンフィクション大賞を受賞。近著は『格闘技が紅白に勝った日〜2003年大晦日興行戦争の記録〜』（講談社）。現在『司葉子とその時代〜妻と女優を生きた人』（日本海新聞）を連載中。

※週刊ポスト2025年8月29日・9月5日号