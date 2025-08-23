夏の新潟開催も残り２週。今週は注目の２歳重賞、ＧIII新潟２歳Ｓ（８月24日／新潟・芝1600ｍ）が行なわれる。

近年はここから飛躍する馬も少なくなく、その注目度は年々増している。スポーツ報知の坂本達洋記者もこう語る。

「ここ最近の勝ち馬を見ても、2021年のセリフォス、2023年のアスコリピチェーノなど、のちのＧＩ馬が名を連ねています。将来を嘱望された素質馬が秋に向けてステップアップを図る一戦として、重要度が高まっているのは確かでしょう。

そして今年も、今春のＧＩ皐月賞（中山・芝2000ｍ）を制したミュージアムマイルの半妹フェスティバルヒル（牝２歳）に、新馬戦（６月15日／東京・芝1600ｍ）で７馬身差の圧勝劇を演じたリアライズシリウス（牡２歳）といった話題の馬たちがエントリー。それぞれ、どんな走りを見せるのか、注目されます」

レースの傾向としては、比較的堅いレースと言える。過去10年の結果を振り返ってみても、１番人気が４勝、２着３回、２番人気が１勝、２着１回、３着４回。上位人気馬が安定した成績を残しており、１、２番人気の両方が馬券から外れた年は一度もない。

そうしたことを踏まえると、坂本記者が先に名前を挙げた人気２頭が有力候補であることは間違いない。坂本記者が言う。

「このレースはキャリアの浅い２歳馬同士の対戦で、どうしてもスローペースになりがち。新潟の速い馬場であっても、ヨーイドンの瞬発力勝負になる傾向が見られます。であれば、すでに触れた人気２頭は初戦の勝ちっぷりからして、上がり勝負にも対応可能。決して無視はできません」

しかしながら、未熟な２歳の若駒の争い。何が起こるかわからない。実際、坂本記者も有力馬２頭には一目置きながら、「ひと筋縄ではいかないのが競馬です」と言ってこう続ける。

「今回のレースにおいても、展開次第では大きくレースの行方は変わりそう。おそらくテンの速さからリアライズシリウスがハナに押し出される形になるでしょうが、ポイントとなるのは、目標となるリアライズシリウスに対する各馬の仕掛けどころ。それによって、上位に入ってくる馬は変わってくると思います。つまり、このレースで穴党が期待すべきは"展開のアヤ"です」

そこで、坂本記者は異なる展開を想定して、２頭の穴馬候補をピックアップした。

「１頭目は、サンアントワーヌ（牝２歳）です。東京の新馬戦（６月14日／芝1400ｍ）を鮮やかに勝利。その立ち回りのうまさから、展開がハマれば、上位に食い込める１頭と見ています。

デビュー戦では外枠発走ながらスムーズに流れに乗って、好位の２番手でピタリと折り合って追走。直線半ばで先頭に立つと、そのまま堂々と抜け出して後続に４馬身差をつけての完勝でした。

管理する鹿戸雄一調教師も、その勝ちっぷりを評価。『能力どおりというか、強かったです。人の言うことをちゃんと聞けるし、走ることにも前向き』と、操作性の高さなどを同馬の強みとして挙げていました。

母サンティールは、現役時代に芝1800ｍで４勝。その血統からして、距離が延びるのもプラスでしょう。

展開的にも、リアライズシリウスの直後でうまく運べれば、直線でかわしての逆転も十分に考えられます。最低でも、２、３着の馬券圏内には粘りきれると踏んでいます。取り口の安定感からも、人気以上の走りが期待できるのではないでしょうか」

坂本記者がオススメするもう１頭は、デビュー予定のレースを取り消したあと、仕切り直しで臨んだ新馬戦（６月22日／東京・芝1600ｍ）を快勝したサノノグレーター（牡２歳）だ。

「目標のリアライズシリウスに対して各馬が早めに仕掛けていく形となり、前が苦しくなったところで差し馬が台頭――といった展開になった場合は、この馬の出番でしょう。初陣では、４角11番手から豪快な末脚を繰り出して白星を挙げましたからね。

そのレースぶりには、鞍上の横山琉人騎手が『ここまでいい脚を使うとは思っていなかったです』と驚きの声を挙げたほど。今回も初戦と同じ左回りで、決め手が生かせる外回りコースは打ってつけの条件と言えます。



新潟２歳Ｓでの一発が期待されるサノノグレーター photo by Sankei Visual



グレーターロンドン産駒というと、渋いイメージを抱きがちですが、その多くが仕上がり早。2022年のＧIII小倉２歳Ｓを勝ったロンドンプランも同産駒で、早い時期からの活躍が期待できます。

豊かなスピードを受け継いでいるのも、同産駒の特長。叔父に2022年のこのレースで２着になったウインオーディンがいるサノノグレーター。叔父同様、あるいはそれ以上の奮闘があっても不思議ではありません」

来春の大舞台に向けても、注視すべき一戦となる新潟２歳Ｓ。有力２頭がその資質どおりの力を示すのか。はたまた、意外な伏兵の台頭があるのか。必見である。