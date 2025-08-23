『大きな栗の木の下で』1歳娘の歌詞間違い→かわいすぎてバズっちゃった「クスクス笑った」「大いなる愛」【ママリ】

子どもの成長に驚かされて笑顔に

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぴぃ🐤(@pienpien0506)さんの娘のかわいいエピソードです。2歳になるころから歌や踊りを披露してくれるようになりその成長が著しいそうなのですが、披露してくれた歌の歌詞が思わず耳を疑ってしまう面白いものだったそう。ほほえましい場面が思わず浮かんでくるようなほっこりする投稿です。

子どもの成長は本当にあっという間ですよね。昨日できなかったことが今日はできるようになっていたり、親が知らない間にさまざまなことができるようになっていたりと驚きと喜びの瞬間が数えきれないほど訪れるものだと思います。時には感動よりもクスッと笑いが込み上げてしまうこともあるのではないでしょうか。





2歳を目前にして急に歌を披露してくれるようになった娘、今日初めて大きな栗の木の下でを踊りながら歌ってくれたんだけど

「あなたと私」の部分を「あなたと馬刺し」って言ってて笑っちゃった

自分を指差しながら馬刺しって歌ってて本当に可愛かったな、自認が馬刺しの1歳

ぴぃ🐤(@pienpien0506)さんが投稿していたのは、まもなく2歳になる娘のかわいすぎるエピソードでした。

童謡を歌ってくれたという、ぴぃ🐤さんの娘。「あなたと私」という歌詞を「あなたと馬刺し」と間違えて歌っていたそう。1歳の子が聞き間違いだとして馬刺しという単語を口にしたことにまず驚きですよね。自分を指差しながら馬刺しと歌うというのもかわいすぎて何度でもリピートしたくなってしまいますね。



この投稿に「大いなる愛が溢れている」「馬刺しがかわいすぎ」「クスクスと笑った」といったコメントついていました。いずれはしっかりと歌詞の通りに歌えるようになるのでしょうが、今しかないこのかわいい間違いは指摘せずに大事にしておきたいですよね。



ほっこりとした気持ちになり、子育ての楽しさを実感できるような素敵な投稿でしたね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）