双子を妊娠中の中川翔子（４０）が２２日付で自身のインスタグラムを更新。妊娠中の不安をつづった。

「また一気に巨大化がすすんできた。下から撮るとやばいです。まだまだあと一カ月以上、、わたしの身体どーなるの？」と書き出し、「いよいよ身体がしんどくて世の中の皆様への尊敬が増しています。一気にきた、いろいろと本当に寝返りがきつい、重たくてうーって言わなきゃ寝返りうてない。全然眠れない。食欲が増してしまい今気づいたらピザ焼いてました。うーばー見つめてて踏みとどまったのに！米粉と豆腐こねて、、ってヘルシーでもないですね。でもピザ食べたくてどうかしてた。一人で完食しました。あああ、、、、」と記した。

他にもむくみのため指が動かず、指輪も外していることなど、体の不調を告白し、「なんか不安で泣けてきました。ちょっとなんか変だわ。眠れないからきっとまた昼寝して夜眠れないやつ、、、。がんばるしかない。いま頑張ってるみなさま。全てのみなさま。いっしょに頑張りましょう」と呼びかけた。

中川は２３年４月に一般男性との結婚を発表。５月５日に妊娠を発表していた。