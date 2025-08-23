ºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó20¥â¥Ç¥ë¤ò°ìµ¤»îÂÇ¡ª¤É¤ì¤¬1ÈÖÈô¤Ö¡©
ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö°ìµ¤»îÂÇ¡×¡£º£·î¤Ï¥¢¥¤¥¢¥óÊÔ¡ª
¥®¥¢¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡¦¼¯ËôË§Åµ¤È¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦3¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¸·Áª¤·¤¿20ËÜ¤ò»îÂÇ¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤äÄ¹½ê¤ò¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥Ù¥ìー¥¸ÁØ¤¬»È¤¨¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥©ー¥¸¥É¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë
º£²ó¡¢20¥â¥Ç¥ë¤Î£·ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥¹¥êー¥È¥â¥Ç¥ë¤ä¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¥í¥Õ¥È¤â¾¯¤·Î©¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èô¤Ó·Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤À¤È¡Ö£Ç440¡×¤¬29ÅÙ¡¢¡Ö¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi£·¡×¤¬32ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Ï£·ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç32ÅÙ¤Ï¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶á¤´¤í¤Ï¥Ä¥¢ー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â32ÅÙÁ°¸å¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó»îÂÇ¤·¤¿20¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æ±¤¸£·ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â¥í¥Õ¥È¤¬26ÅÙ¤«¤é32ÅÙ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬µá¤á¤ë¥í¥Õ¥ÈÂÓ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤¬¥¢¥¤¥¢¥óÁª¤Ó¤ÎÂè°ìÊâ¡££·ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥í¥Õ¥È¤Ï¡¢30ÅÙ¤¬Ãæ´Ö¤À¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥í¥Õ¥È¤òÎ©¤Æ¤¿¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¥Æー¥éー¥á¥¤¥É¤Î¡Ö£Ñi¡×¡Ö£Ð790¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½Å¿´¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÇµå¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥í¥Õ¥È¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¹â¤µ¤¬½Ð¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬ÆüËÜ¥áー¥«ー¤Î¥Õ¥©ー¥¸¥É¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¡ÖZXi£µ¡×¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡Ö242CB¡Ü¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î£²¥â¥Ç¥ë¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥©ー¥¸¥É¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ê¤Î¤Ë´²ÍÆÀ¤¬¹â¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¤³¤È¡£¥¢¥¹¥êー¥È¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÆðÅ´ÃÃÂ¤¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤â»È¤¨¤ë¥Õ¥©ー¥¸¥É¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥Õ¥ÈÁý¤È¥Õ¥©ー¥¸¥É¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¿Ê²½¤ÇÁª¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡ÚPOINT¡Û¥¢¥¹¥êー¥È¥â¥Ç¥ë¤ä¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¤â¥í¥Õ¥È¤¬¡È¾¯¤·¡ÉÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿
2025Ç¯¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç1ÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖG440¡×¤Ï7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç29ÅÙ¡£¥Ä¥¢ー¥×¥í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖZXi7¡×¤â32ÅÙ¡£
¡ÚPOINT¡Û¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿
¡ÖP790¡×¤ÏÊ£»¨¤ÊÆâÉô¹½Â¤¤Ç¥È¥¥Â¦¤Ë¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´·À¥âー¥á¥ó¥È¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPOINT¡ÛÆðÅ´ÃÃÂ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì
¡Ö242CB¡Ü¡×¤ÏÆðÅ´ÃÃÂ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ã¥ÉÆâÉô¤ò¤¯¤êÈ´¤¤¤ÆÄã½Å¿´²½¡£ÂÇµå¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥ó G440
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Ï¥¤¥Ñー17-4¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿ 29 ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿ALTA J CB BLUE¡ÊR¡¢SR¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿2Ëü9700±ß～¡Ê1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥»¥ß¥¹¥È¥í¥ó¥°¥í¥Õ¥È·Ï¤Ç¥Ù¥¹¥È3¤ËÆþ¤ë´°À®ÅÙ¡ª
º£Ç¯È¯Çä¤·¤¿¥»¥ß¥¹¥È¥í¥ó¥°¥í¥Õ¥È·Ï¡Ê7ÈÖ¤Ç¥í¥Õ¥È28～30ÅÙ¡Ë¤Ç¥Ù¥¹¥È3¤ËÆþ¤ë´°À®ÅÙ¡£¥í¥Õ¥È29ÅÙ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇµå¤¬¾å¤¬¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á°ºî¤è¤ê·Á¾õ¤¬¥¹¥Þー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹½¤¨¤ä¤¹¤¤¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤â¶¯¤¯¤Æ¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ô¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Á°ºî¤è¤êÈô¤Ö¤·¡¢ÂÇ´¶¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿
Á°ºî¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ±¤¸7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈÈôµ÷Î¥¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥êー¤¬3¡¢4¥äー¥É¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£´·À¥âー¥á¥ó¥È¤ÎÂç¤¤µ¤äÂÇµå¤Î¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÇ´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥¨¥êー¥ÈX
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿17-4¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢¡Î#5～7¡Ï¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿28ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿VENTUS GREEN50 for Callaway¡ÊR¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿ 14 Ëü 8500±ß¡Ê#6 ～PW/5 ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü9700±ß¡Ê#5¡¢AW¡¢GW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¤ä¤µ¤·¤µ½Å»ë¤Î¥Á¥ç¥¤Èô¤Ó·Ï¡ª
¡Ö¥¨¥êー¥È¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤â¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Üー¥ë¥¹¥Ôー
¥É¤â¹â¤µ¤â½Ð¤ë¥Á¥ç¥¤Èô¤Ó·Ï¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¨¥êー¥È¡×¤è¤ê¤â¥¥ã¥êー¤¬7¡¢8¥äー¥É¤ÏÂ¿¤¯Èô¤ó¤Ç
¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¬¤¤¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¤¾¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤
¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤é¤·¤¤¥°ー¥¹¥Í¥Ã¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¬¤è¤¯¤Æ¥À¥Õ¥ê¤Ë¶¯¤¤¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎHS¤¬40m/ÉÃÁ°¸å¤Ç¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£Æ±¼Ò¤ÎÌ¾´ï¡ÖX14 ¥¢¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎDNA¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥¨¥êー¥È
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿17-4¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢¡Î#5～7¡Ï¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿29ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿VENTUS GREEN50 for Callaway¡ÊR¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿ 14 Ëü 8500±ß¡Ê#6 ～PW/5 ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü9700±ß¡Ê#5¡¢AW¡¢GW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥·¥ãー¥×¤Ê·Á¾õ¤Ç¤âÄ¾¿ÊÀ¤¬¹â¤¤
·Á¾õ¤¬¥·¥ãー¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¹½¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÇµå¤ÎÄ¾¿ÊÀ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¥
¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤é¤·¤¤¥Üー¥ë¥¹¥Ôー¥É¤ÎÂ®¤µ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£ÂÇ´¶¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖX¥Õ¥©ー¥¸
¥É¡×¤ò¾¯¤·¤ä¤µ¤·¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥êー¥È·Ï¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â
ÂÇ´¶¡¦ÂÇ²»¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡£ÂÇµå¤Ï½½Ê¬¤Ê¹âÃÆÆ»¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ë¡£Ãæ¶õ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤â¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¥´¥ë¥Õ¥¡ー¹¥¤ß¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥¨¥êー¥È MAX FAST
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿17-4¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢¡Î#5～8¡Ï¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿28ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿LIN-Q GREEN 40for Callaway¡ÊR¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿ 14 Ëü8500±ß¡Ê#6～PW/5 ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü9700±ß¡Ê#5¡¢AW¡¢GW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ûº£¤Þ¤Ç¤Î¡ÖMAX FAST¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤
º£¤Þ¤Ç¤Î¡ÖMAX FAST¡×¤Ï´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÏÂ´é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥¨¥êー¥È X¡×¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¥¤¥á
ー¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÚÎÌÀß·×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ä¥ï¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¹â¤¤¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤Ëü¿Í¸þ¤¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£
ÂÇ´¶¤¬¤è¤¯¤Æ¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤
»ä¤Ï¡Ö¥¨¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¿ー¡×¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÂÇ´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤¯¤Æ¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢Ä¹ËÌ¡Ë
¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi7
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¡Î#3～7¡ÏÆðÅ´¡ÊS15C¡Ë¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#8～SW¡ÏÆðÅ´¡ÊS15C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿ 32 ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥´ー¥ë¥É¡ÊS200¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿14 Ëü5200 ±ß～¡Ê#5～PW/6ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü4200 ±ß ～¡Ê¡ô3¡¢#4¡¢AW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¿·¤·¤¤ÆðÅ´ÁÇºà¤ÇÂÇ´¶¤¬Ä¶¥½¥Õ¥È¤Ë
ÆðÅ´ÁÇºà¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡ÖS15C¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤¬¥½¥Õ¥È¤Ë¡£ÂÇ´¶¤Î°ã¤¤¤Ï¥Ø
¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¤¿Í¤Û¤ÉÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Î¿©¤¤¤Ä¤´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¿¥Æµ÷Î¥¤Î
ÈùÌ¯¤ÊÄ´À°¤¬¸ú¤¯¤·¡¢ÁàºîÀ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¾åµé¼Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â´²ÍÆÀ¤Ï¹â¤á
7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥í¥Õ¥È¤¬32ÅÙ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µå¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë´²Âç¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤è¤ê¤ÏÃÇÁ³¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¥ß¥¹¤Ø¤Î´²ÍÆÀ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi4
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§HT1770M¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§¡Î#4～7¡ÏSoft SUS¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#8～SW¡ÏSoft SUS
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿28.5ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿Diamana ZXi for IRON ¥«ー¥Ü¥ó¡ÊR¡¢SR¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿13Ëü7500±ß～¡Ê#6～PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü7500±ß～ ¡Ê¡ô4¡¢¡ô5¡¢AW¡¢SW/1 ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¤¸¤Ä¤Ï±£¤ì¤¿Ì¾´ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¤¥Á¿ä¤·
¡ÖZXi5¡×¡Ö Z Xi7¡×¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ÖZXi4¡×¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖZXi5¡×¤è¤êÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢´²ÍÆÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÆÆ»¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤â¹â¤¤¡£´é¤â·è¤·¤ÆÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï±£¤ì¤¿Ì¾´ï¤Ç¤¹¡£
Ãæ¶õ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¼åÅÀ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò¾Ã
Ãæ¶õ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ê¤Î¤ËÂÇ´¶¤¬¤è¤¯¤Æ¥¹¥Ô¥ó¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÃæ¶õ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¼åÅÀ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ãÀµ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi5
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§¥¯¥í¥à¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¹Ý¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§¡Î#4～7¡ÏÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#8～SW¡ÏÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿31ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿Diamana ZXi for IRON ¥«ー¥Ü¥ó¡ÊR¡¢SR¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡§15Ëü1800±ß～¡Ê#5～PW/6ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü5300±ß～¡Ê¡ô4¡¢AW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¸½¹Ô¥Ê¥ó¥Ðー1¤Î´°À®ÅÙÁ´ÉôÌç¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤¬¹â¤¤
º£¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥êー¥ÀーÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖZXi5¡×¡£¥Õ¥§ー¥¹Ä¹¤¬¾¯¤·Ä¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÂÇ´¶¡¦Èôµ÷Î¥¡¦´²ÍÆÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£½¾Íè¤Î¥Ä¥¢ー¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¥×¥é¥¹3¡¢4¥äー¥É¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Î»ÈÍÑÎ¨¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
90Âæ¸åÈ¾¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤â»È¤¨¤ë
¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¤é¤·¤¤ÂÇ´¶¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢90Âæ¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë»È¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤¤ÎÈôµ÷Î¥¥í¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¼¥¯¥·¥ª ¥×¥é¥¤¥à
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§¥Á¥¿¥ó¡ÊSuperTIX® 51AF¡Ë¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§¡Î#5～7¡ÏSUS630¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#8～SW¡ÏSUS630
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿28ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿¥¼¥¯¥·¥ª¥×¥é¥¤¥à SP-1300 ¥«ー¥Ü¥ó¡ÊR2¡¢R¡¢SR¡Ë
¡ü²Á³Ê¡¿15Ëü8400±ß ¡Ê#7～PW/4ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢3Ëü9600±ß ¡Ê¡ô5¡¢#6¡¢AW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¥¹¥é¥¤¥µー¤¬¥Ï¥Þ¤ë¡ª
¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÆ±¤¸¥¿ー¥²¥Ã¥È¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤ËÇº¤à¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£±¦Êý¸þ¤Ø¤Î¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥¢¥ó¡£HS35m/ÉÃÁ°¸å¤Î¿Í¤¬1ÈÖÈô¤Ö¥·¥ã¥Õ¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤ËºÆ¸½À¤¬¹â¤¤
¤¹¤´¤¯·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¥ê¥¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿µåÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬½Ð¤º¤ËÆ±¤¸µå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇµå²»¤âÁÖ²÷¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢Ä¹ËÌ¡Ë
ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ T//WORLD Vx
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¡Î#4～8¡ÏÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#9～AW¡ÏÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿30ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿N.S.PRO MODUS³ TOUR 105¡ÊS¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡§13Ëü7500±ß¡Ê#6～PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2 Ëü7400±ß ¡Ê#4¡¢#5¡¢AW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÛHONMA¤ÎÌ¾´ï¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸
Ì¾´ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿HONMA¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖVx¡×¡£½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç
¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢ー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇ´¶¤â¥½¥Õ¥È¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤·¤¿¤È¤¤Î´é¤Î¤è
¤µ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°ÌÌ¤Ç¤Î·çÅÀ¤Ê¤·¡ª
¹½¤¨¤¿¤È¤¤Î¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤È¥¹¥¯¥¨¥¢´¶¡¢¥Üー¥ë¤¬¥Õ¥§ー¥¹¤ËµÛ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥½¥Õ¥È¤ÊÂÇ´¶¡£¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æñ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ T//WORLD Hx
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§ES235¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§17-4¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡§28ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§VIZARD EZ-C¡ÊR¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿16Ëü5000±ß～¡Ê#6～PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢3 Ëü3000±ß～ ¡Ê#5¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û´é¤¬¤¤¤¤Èô¤Ó·Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¹âÃÆÆ»¥Üー¥ë¤ÇÈô¤Ö
¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤ä¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ï¡ÖPx¡×¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖT//WORLD¥·¥êー¥º¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ËÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ëÈô¤Ó·Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¡£¤«¤Ê¤êÄã½Å¿´Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÇµå¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¥ã¥êー¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò¤«¤»¤²¤Þ¤¹¡£
Ã»¤¯¤Æ¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¤
Â¾¥áー¥«ー¤Î·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¥¿ー¥ó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±¦¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤ê¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ëÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢Ä¹ËÌ¡Ë
ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ T//WORLD Px
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§¡Î#5～8¡ÏAM355P¡¢¡Î#9～AW¡ÏES235¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§ÆðÅ´¡ÊS25C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡§30ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§VIZARD EZ-C¡ÊR¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡§13 Ëü7500±ß¡Ê#6～PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü7400±ß ¡Ê#5¡¢AW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ÖVx¡×¤È¤Î¥³¥ó¥Ü¤â¤¢¤ê
¡ÖVx¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶ËÃ¼¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Âç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÇµå¤Î¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Î¶¯¤µ¤Ï2ÃÊ³¬¤¯¤é¤¤¡ÖPx¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¡£¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò¡ÖPx¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ß¥É¥ë¥¢¥¤¥¢¥ó°Ê²¼¤ò¡ÖVx¡×¤Ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Ü¥»¥Ã¥È¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¥í¥Õ¥È¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¥×¥é¥¹5¥äー¥É
ÂÇ´¶¡¢·Á¾õ¤Ï¡ÖVx¡×¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥Õ¥È¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë5¥äー¥É¤¯¤é¤¤¡ÖPx¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Èô¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃÆÆ»¤â¡ÖVx¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥Ô¥óÎÌ¤òÍÞ¤¨¤¿¶¯¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ T//WORLD ¥Ä¥¢ーV
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿ÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿32ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿N.S.PRO MODUS³ TOUR 115¡ÊS¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿16Ëü5000±ß¡Ê#5～PW/6ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü7500±ß ¡Ê#4¡¢AW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û²¦Æ»¤Î¥Ä¥¢ー¥â¥Ç¥ë ¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¾è¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë
HONMA¤ÎÂÇ´¶¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿²¦Æ»¤Î¥Ä¥¢ー¥â¥Ç¥ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Üー¥ë¤¬¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¾è¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃæ¡¦¾åµé¼Ô¤Ï¤½¤Î¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤Çµ÷Î¥´¶¤äµå¶Ú¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥½ー¥ëÉý¤â¶¹¤¯¤ÆÈ´¤±¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¥é¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥«ー¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ãー¥×¤µ¤¬Áý¤·¤¿¥×¥í¥â¥Ç¥ë
¡ÖVx¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°ÌÌ¤ÏËþÅÀ¡£¥Ø¥Ã¥É¤¬¾®¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ö¤ó¥·¥ãー¥×¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Èµå¶Ú¤ÎÁàºî¤Ë±Ô¤¯È¿±þ¡£¥×¥í¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤¤¤¤ÉôÊ¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
¤Ä¤ë¤ä ¥¢¥¯¥»¥ë A40
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§[#6～8]6-4¥Á¥¿¥ó¥«¥Ã¥×¡ÜVA¦Á¥×¥ìー¥È¡¢[#9¡¢PW] 6-4¥Á¥¿¥ó¡¢[AW¡¢AS¡¢SW] ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡Ü3D¥ì¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Â
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿26 ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿¥¢¥¯¥»¥ë A40¥«ー¥Ü¥ó¡ÊR¡¢S¡Ë
¡ü²Á³Ê¡¿16Ëü5000±ß¡Ê#6～ PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢3Ëü3000±ß¡ÊAW¡¢AS¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥Üー¥ë¥¹¥Ôー¥É¤Ï20¥â¥Ç¥ëÃæ¥È¥Ã¥×¤«¤â
¥í¥Õ¥È¤¬26ÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²óÂÇ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Üー¥ë¥¹¥Ôー¥É¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÃÆÆ»¤Î¶¯¤¤ÂÇµå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ë¶á¤¤µå¶Ú¤ÇÄ¾¿ÊÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ç¤âÈô¤Ð¤»¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤µ¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë
·Ú¤¯¤Æ¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë½ÅÎÌ´¶¤¬¤¢¤ë¥Ø¥Ã¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤ÎÅö¤¿¤ê¤â¶¯¤¤¡£ÃÆ¤·Ï¤ÎÂÇ´¶¤Ç¥Üー¥ë¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢Ä¹ËÌ¡Ë
¥Æー¥éー¥á¥¤¥É Qi
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¡Î#4～8¡Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡Ê450SS¡Ë¡¢¡Î#9 ～ SW¡Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡Ê431SS¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿28ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿Diamana BLUE TM60¡ÊR ¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿12Ëü6500±ß～¡Ê#6～PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü5300±ß～¡Ê#4¡¢#5¡¢AW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤ëÄ¶¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë
¥Æー¥éー¥á¥¤¥É¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤ëÄ¾¿ÊÀ¡¢¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢´²ÍÆÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥®¥Êー¡¢¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬4¡¢5ÈÖ¤À¤±»È¤¦¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤Î±£¤ì¾å°Ì
·Á¾õ¤Ï¹¥¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂÇ´¶¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¤ä¤ä¥¹¥È¥í¥ó¥°¥í¥Õ¥È¤Ê¤Î¤ËÃÆÆ»¤Î¹â¤µ¤Ï½½Ê¬¡£¶Ê¤¬¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤¶¯¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¡¢·ë²Ì¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¾å°Ì¤Ë¤¯¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£ ¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£ ¥í¥¤¥ä¥ë
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§¡Î#5～8¡Ï¥¿¥Õ¥§¥¹¥È¥Þ¥ìー¥¸¥ó¥°¡¢¡Î#9¡¢PW¡Ï¥½¥Õ¥È¥Þ¥ìー¥¸¥ó¥°¡¢¡ÎAW¡¢SW¡Ï¥«¥¹¥¿¥à450¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§¥«¥¹¥¿¥à450
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿ 26ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿MJ Royal LV560B¡ÊR¡¢SR¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿22Ëü±ß¡Ê#6 ～ PW/5 ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢4Ëü4000 ±ß¡Ê#5¡¢AW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥Õ¥§ー¥¹¤¬Ä¹¤¤¹â´·À¥âー¥á¥ó¥È·Ï
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤Ï´·À¥âー¥á¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â´·À¥âー¥á¥ó¥È¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¡£¥Õ¥§ー¥¹¤ò¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¡¢º¸±¦¤Î¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¤¡£¥Üー¥ë1¸Ä¤Ö¤ó¤¯¤é¤¤¥È¥¥Â¦¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×
¥¯¥é¥ÖÄ¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯Åö¤¿¤ë¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡£¥Üー¥ë¤Î¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¿¶¤êÃÙ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤â±¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Ä¾¿ÊÀ¤¬¹â¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢Ä¹ËÌ¡Ë
¥Æー¥éー¥á¥¤¥É P790
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§¡Î#4～8¡ÏÆðÅ´¡Ê8620¡Ë¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#9～AW¡ÏÆðÅ´¡Ê8620¡Ë¡¦¥Õ¥§ー¥¹¡§¡Î#4～7¡Ï¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¯¥í¥à¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¹Ý¡Ê4340M¡Ë¡¢¡Î#8～AW¡Ï¥¯¥í¥à¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¹Ý
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿30ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§N.S.PRO MODUS³ TOUR 105¡ÊS¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿15Ëü9500±ß¡Ê#£¶～PW/£µËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë3Ëü1900±ß¡Ê#4¡¢#5¡¢AW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÛÄ¶¼ÂÀïÅª¤ÊÃæ¶õ¥¢¥¤¥¢¥ó¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¥³¥ó¥Ü!?
ÈÖ¼êÊÌÀß·×¤òÆÍ¤¤Ä¤á¤¿¡ÖP790¡×¤ÏÁ´ÈÖ¼ê¤ÇÆâÉô¹½Â¤¤ä¥¦¥§¥¤¥È¤¬°ã¤¦¡£1¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¥³¥ó¥Ü¥¢¥¤
¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¶õ¥Ø¥Ã¥É¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÂÇ´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¥¿
¥Æµ÷Î¥¤Î°ÂÄê´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡ª
¥Ö¥ìー¥É¥¢¥¤¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¾õ¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤ËÂÇ¤Ä¤È´²ÍÆÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇµå¤â¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥¹¥È¥ìー¥È¥Üー¥ë¤ÇÈô¤Ð¤»¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
¥×¥í¥®¥¢ PRGR 03
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¯¥í¥à¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¹Ý¡ÊSAE8655¡Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¡§ÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿26ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿Diamana M FOR PRGR¡ÊR2¡¢R¡¢SR¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿14Ëü3000±ß¡Ê#7～AW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü8600±ß¡Ê#5¡¢#6¡¢GW/1ËÜ¡Ë¢¨5·îÃæ½ÜÈ¯Çä
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¹¥¤à¿·À¤Âå¤ÎÈô¤Ó·Ï
¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ä¥·¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¡ÖPRGR 03¡×¤Ï¡¢¶¥µ»»Ö¸þ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬»È¤¨¤ë¿·À¤Âå¤ÎÈô¤Ó·Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¡£¾®¤Ö¤ê¤Ê¥Ïー¥Õ¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤ÎÆðÅ´ÃÃÂ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁàºîÀ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Èôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬½¨°ï¤Ç¤¹¡£
5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤¯¤é¤¤Èô¤ó¤À¡ª
1µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤ì5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó!?¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Èô¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µå¶Ú¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤â¤¹¤´¤¯¿¶¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢Ä¹ËÌ¡Ë
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó 242CB¡Ü
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¡Î#4¡¢5¡ÏÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë+¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#6～PW¡ÏÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿31ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿N.S.PRO MODUS³ TOUR 105¡ÊS¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿14Ëü5200±ß¡Ê#5～PW/6ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü4200±ß ¡Ê#4¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÛÆðÅ´ÃÃÂ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´²ÍÆÀ
¡Ö241CB¡×¤Ï¥À¥¦¥ó¥Ö¥íー¤ËÂÇ¤Æ¤ë¿Í¸þ¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö242CB¡Ü¡×¤ÏÊ§¤¤ÂÇ¤Á¤Î¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£ÆðÅ´ÃÃÂ¤1Ëç¥â¥Î¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´²ÍÆÀ¡£¡Ö241CB¡×¤è¤ê¤âÄ¾¿ÊÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö241CB¡×¤è¤êÈô¤Ö¤±¤É¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ÏÆ±¤¸
¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ö241CB¡×¤è¤ê¤â¤Ò¤È²ó¤ê¤¯¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÇ´¶¡¦ÂÇ²»¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¡Ö241CB¡×¤è¤êÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ëÀÇ½¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó 241CB
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿ÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿32ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿N.S.PROMODUS³ TOUR 105¡ÊS¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿14Ëü5200±ß¡Ê#5～PW/6ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü4200±ß ¡Ê#4¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¸¼¿Í¹¥¤ß¤ÎÂÇ´¶¤ÈÈ´¤±¤Î¤è¤µ¤¬¸÷¤ë
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤«¤é¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡Ö241CB¡×¤ÏÂÇ´¶¤ÈÈ´¤±¤Î¤è¤µ¤¬¸÷¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¥â¥Ç¥ë¡£¥À¥¦¥ó¥Ö¥íー¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Û¤É¡¢¥¹¥Ô¥ó¤¬¸ú¤¤¤Æ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤¿¥Üー¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤·Á¾õ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
¾åµé¼Ô¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥Ä¥¢ー¥¥ã¥Ó¥Æ¥£
¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬¹¥¤¡£ÁàºîÀ¤È´²ÍÆÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Û¤É¤è¤¯¡¢Ãæµé¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤¬ÂÇ¤Ä¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤¤¤¤¥Ä¥¢ー·Ï¤Î¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó 258CBP
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§SAE8655¥¯¥í¥à¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¹Ý¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§ÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿30ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿N.S.PROMODUS³ TOUR 105 DUAL FLOW¡ÊS¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿14Ëü5200±ß¡Ê#5～PW/6ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¡Ö241CB¡×¤È¡Ö242CB¡Ü¡×¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡ª
º£Ç¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö258CBP¡×¤Ï¡¢¡Ö241CB¡×¤Î¹½¤¨¤ä¤¹¤µ¤È¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤Ë¡¢¡Ö242CB¡Ü¡×¤ÎÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¢¥¤¥¢¥ó¡£¤·¤«¤â¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤òÈÖ¼êÊÌÀß·×¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¤ä¥ß¥É¥ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬³ÊÃÊ¤Ë¿¶¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢ー·Ï¥Ý¥±¥¥ã¥Ó¤ÈÌ¾¤Å¤±¤è¤¦
¡Ö241CB¡×¤Ë¤ä¤µ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥±¥¥ã¥Ó¤é¤·¤«¤é¤Ì¥¢¥¹¥êー¥È¥Æ¥¤¥¹¥È¤âÆþ¤Ã¤¿°ïÉÊ¡£¡Ö¼ÂÀï¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ï¡×¤È´¶¤¸¡¢Ì¾´ï¤ÎÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
¥·¥Ë¥¢¡¢¥»¥ß¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢3¿Í¤Î¡Ö¡û¡û¡û¡×¥Ê¥ó¥Ðー1¤Ï¡©
¡Ö¼ÂÀïÎÏ¡×¥Ê¥ó¥Ðー1¡ª258CBP
Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¹âÀÇ½
´é¤Ï¥·¥ãー¥×¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤âÆñ¤·¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¡£¤È¤¯¤Ë¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀÇ½¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡¢»ä¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ä¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¤Í¡ª
¡Ö¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¡×¥Ê¥ó¥Ðー1¡ªT//WORLD Vx
¹½¤¨¤Æ¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤âÄ¶¡¦²÷´¶
Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¹½¤¨¤¿¤È¤¤Î¸«¤¿ÌÜ¡¢ÂÇ´¶¤ÈÂÇ²»¤ÎÁ´Éô¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¥°¥Ã¥É¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤É¤è¤¤´²ÍÆÀ¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁí¹çÎÏ¡×¥Ê¥ó¥Ðー1¡ª¥¨¥êー¥È
ÂÇ´¶¡¦Ä¾¿ÊÀ¡¦Èôµ÷Î¥¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯
Á°ºî¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥à Ai SMOKE¡×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ø¥Ã¥É·Á¾õ¤¬¥·¥ãー¥×¤Ë¡¢ÂÇ´¶¤¬¥½¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÂÇµå¤ÏÄ¾¿ÊÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤â¹â¤¤¡£¼åÅÀ¤¬¤Ê¤¤¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¥Ê¥ó¥Ðー1¡ªP790
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤µ¤é¤ËÀöÎý ÀÇ½¤Ï¤µ¤é¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯
¤â¤È¤â¤È¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡ÖP790¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¯¡¢Èôµ÷Î¥¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¥Ê¥ó¥Ðー1¡ª¥¼¥¯¥·¥ª ¥×¥é¥¤¥à
ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤µ¤È°ÂÄê´¶¤¬¥À¥ó¥È¥Ä
¤³¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡Ö¥¼¥¯¥·¥ª¡×¤¬¥·¥Ë¥¢¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤â³Ú¤Ë¿¶¤ì¤ë¤·¡¢ÂÇµå¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂç¤¤¯Èô¤Ð¤»¤ë¡£Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤¬1µå¤â½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈôµ÷Î¥¡×¥Ê¥ó¥Ðー1¡ªPRGR 03
¥«ー¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¿¶¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿
Ä¹¼Ü¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÏÂ¾¥áー¥«ー¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖPRGR 03¡×¤Ï¤È¤¯¤ËÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¡£ÃÆÆ»¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤â¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»îÂÇŽ¥²òÀâ¡á¼¯ËôË§Åµ
¡ü¤«¤Î¤Þ¤¿¡¦¤è¤·¤Î¤ê¡¿Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥¯¥é¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡£¸½Ìò¥Ä¥¢ー¥×¥í¤Î¥¯¥é¥ÖÄ´À°¤ä¥µ¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥ß¥¢¥¹¥êー¥ÈÂåÉ½¡¦¥Ù¥Æ¥é¥óÊÔ½¸M
¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎHS40Á°¸å¡£¥¢¥¹¥êー¥È·Ï¤ÎÈþ´é¤ÇÁàºîÀ¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¹¥¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¦¥£ー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¡ª¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð70Âæ¤Î¥¹¥³¥¢¤¬Áý¤¨¤ë¤Ï¤º¡ª¡×¤È¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ù¥ìー¥¸ÂåÉ½¡¦¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥¿ーN
¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎHS42¡£ÏÓÁ°¤Ï¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥´¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥®¥¢´ë²è¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤È¤Æ¤â¿¼¤¯¤ÆËÉÙ¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¤¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Ë¥¢ÂåÉ½¡¦Ä¹ËÌ ³Ø¤µ¤ó
75ºÐ¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎHS30È¾¤Ð¡£¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢78¡¢ºÇ¶á¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Ï90È¾¤Ð¡£·ÚÎÌ¥¹¥Áー¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò»ÈÍÑÃæ¤À¤¬¡¢¥«ー¥Ü¥ó¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£º£²ó¤Î»îÂÇ¤ÇÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¥×¥ìー¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡£
¹½À®¡áÌîÃæ¿¿°ì¡¢ÊÔ½¸Éô
¶¨ÎÏ¡á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë