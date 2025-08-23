鈴木くるみ、初写真集で大胆カット続々 ランジェリー姿にも挑戦【コメント全文】
アイドルグループ・AKB48の鈴木くるみ、1st写真集『夢の重さ』が22日に発売された。11歳でグループに加入してからおよそ9年、9月には21歳を迎える鈴木が、少女の無邪気さと大人の色気を織り交ぜた渾身の1冊を完成させた。
【写真】大胆セクシー！大人の色気にも挑んだ鈴木くるみ
本作は沖縄ロケを敢行。透き通る海では純白の水着で透明感あふれるカットを披露し、ビーチでは屈託のない笑顔を、昼間のプールでは太陽に負けない眩しさを放つ姿を収録。一方で、夜の北谷の街ではエレガントなワンピース姿で歩く大人びた表情も見せている。
さらに、ラグジュアリーなプール付きホテルではランジェリー姿にも挑戦。これまでの“くるるん”にはなかった、大胆でセクシーなカットも多数収められており、少女から大人への変化を感じさせる写真集に仕上がっている。
■鈴木くるみ
AKB48の“くるるん”こと鈴木くるみです。このたび、20歳という節目のタイミングで、初めての写真集が発売されることになりました！沖縄の海やプールではしゃぐ素の私や、ちょっぴり大人っぽい私がいっぱい詰まっています。私自身とてもドキドキしていますが、皆さんもページをめくりながら一緒にドキドキしてもらえたら嬉しいです。これまで応援してくださった皆さんへの感謝の気持ちを込めて、“今の私”をぎゅっと詰め込んだ写真集を届けられたらいいなと思います。見てくださる方が少しでも笑顔に、そして元気になってもらえるような1冊になっていると思うので、発売を楽しみにしてもらえたら嬉しいです！
