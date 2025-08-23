高速SAの「足を伸ばして眠れる」場所に大反響！ 「“2000円”で寝られてサイコー」「“大浴場が無料”はありがたい」「ホテルよりオトク」の声も！ “めちゃ快適”就寝ベッドがイイ「寝ころびスペース」に注目！

2000円で寝られてサイコー！ 快適スペースに反響集まる！

高速道路のサービスエリア（SA）やパーキングエリア（PA）は、単なるトイレや食事の場を超え、ドライバーの多様なニーズに応える快適な空間として進化を遂げています。

滋賀県多賀町に位置する名神高速道路の「EXPASA多賀」内にある「レストイン多賀」も、こうした施設の一つとして知られています。

【画像】「えぇぇ！」これが高速SAで「2000円で寝れるベッド」です！（30枚以上）

この施設は、2025年4月に新たな休息の形を提供する「寝ころびマットレススペース」を静かにオープンしており、その快適な仕様にネット上では多くの反響が集まっています。

高速SAで足を伸ばして寝られるスペースが好評に！（画像はイメージ／Photo AC）

寝ころびマットレススペースは、手軽かつ快適な休息を求めるドライバー向けに設計された新しい休息スペースです。

レストイン多賀は、これまで大浴場を備えた宿泊施設として、ホテルタイプの客室やカプセルベッドルームを提供してきましたが、この新スペースはさらに気軽に利用できる点が特徴です。

オープンからわずか3か月で約400人が利用し、その利便性と快適さが高く評価されています。

このスペースの最大の魅力は、快適さとプライバシーの絶妙なバランスにあります。

幅100cmのゆったりとしたマットレスは、足を伸ばしてリラックスしたり、ぐっすりと眠ったりするのに十分な広さを備えています。

周囲には視線を遮る衝立が設置され、他の利用者を気にせずに過ごせるよう配慮されています。

照明は安眠をサポートする柔らかな明るさに調整され、静かな環境が保たれています。

特に男性用スペースには、荷物整理に便利なカラーボックスが設置され、使い勝手がさらに向上しています。

寝ころびマットレススペースは、男女別に分かれた8床が用意されており、スペース間の移動はできません。

セキュリティ面でも安心できるよう、鍵付きロッカーやダイヤル式ロッカーが完備され、スタッフによる定期的な館内点検も実施されています。

利用者の声を反映し、パーテーションの配置を工夫してプライバシーを強化したり、カラーボックスを追加したりするなど、細やかな改良が続けられている点も特徴です。

料金設定は利用時間に応じて手頃で、4時間で2000円（消費税込）、6時間で2500円、6時間を超える場合は1時間ごとに500円が追加される仕組みです。

営業時間は12時から翌10時までで、夜間や早朝の利用にも対応しており、旅のスケジュールに柔軟に合わせられる設計となっています。

レストイン多賀では、寝ころびマットレススペース以外にも多彩なサービスが提供されています。

ホテルのシングルルームは1泊5500円から、カプセルベッドルームは15時から翌10時まで5000円で利用可能です。

また、サウナ付きの大浴場は、ホテルの宿泊者や寝ころびマットレススペースの利用者は無料で利用でき、日帰り利用の場合は大人1時間700円、12歳未満の子どもは350円で入浴可能です。

この大浴場は、疲れた身体を癒すのに最適な環境として、多くの利用者に好評です。

ネット上では、寝ころびマットレススペースに対して、「長時間の運転で疲れたときに、こんな手軽に休める場所があるなんて最高です」「大浴場が無料で使えるのは本当にありがたい」その便利さを絶賛しています。

また「2000円と料金がリーズナブルで、気軽に利用できるのが嬉しい」「ホテルよりオトクやん」と、コストパフォーマンスを評価する意見もあります。

ほかにも「こういう施設が全てのサービスエリアとパーキングに増えて欲しいですね」といった声も見られました。